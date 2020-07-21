Хиазм: как использовать риторический прием в текстах

Политики часто выражают суть кампании в нескольких емких фразах и используют различные фигуры речи, чтобы сделать свои выступления запоминающимися. На первый взгляд кажется, что для создания таких текстов нужна целая команда профессиональных писателей. На самом деле эта задача по силам каждому — для этого достаточно разбираться в правилах составления риторических фигур. Хиазм — одна из них.

Что такое хиазм

Согласно определению, хиазм — это риторическая фигура, которая заключается в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов.

Элементы первой половины предложения во второй его части меняют порядок на противоположный, создавая эффект противопоставления понятий. По грамматической структуре такая конструкция напоминает параллелизм.

Как использовать данный прием

Авторы часто используют союзы «но» или «однако», чтобы подчеркнуть контраст между двумя частями предложения — это простой способ сделать противопоставление четким и запоминающимся.

Хиазм позволяет добиться этого эффекта другим способом и создает ощущение более полного раскрытия темы. При этом глубокие мысли выражаются очень простыми и доступными словами. Вот несколько примеров данного приема.

Афоризмы

«Сначала мы создаем дом, а затем дом создает нас». Эта цитата Уинстона Черчилля — явный пример хиазма, для которого характерно повторное использование глагола, смена субъекта и объекта. Здесь Черчилль использует прием, чтобы объяснить, что мы сами создаем мир, который, в свою очередь, влияет на нас. Почему автор решил выразить эту мысль именно в такой форме?

Хиазм впечатляет. Он позволяет привлечь внимание к противопоставляемым концепциям и сказать больше, используя меньше слов. С его помощью можно емко выразить суть текста и удивить читателя.

«Живи просто, чтобы другие могли просто жить», — Ганди.

Здесь Ганди использует хиазм в разговоре о морали. Если представить это предложение в качестве части текста, оно логичнее всего смотрится в виде сильной заключительной фразы. Цитата содержит в себе много смысла, интригует читателя своей лаконичностью и заставляет задуматься.

Хиазм уместно выглядит в текстах различных жанров, будь то стихотворение, рассказ, очерк или комментарий... Использование этого приема делает любое утверждение более емким и запоминающимся.

Тексты

Хиазм можно использовать не только в рамках одного предложения, но и в более развернутом виде.

«Некоторые думают, что причина, по которой мы так легко отказываемся от вещей, заключается в том, что у нас их много. На самом деле все как раз наоборот — причина, по которой у нас так много вещей, в том, что мы легко от них отказываемся», — Альфред П. Слоун.

Здесь хиазм построен на повторении одних и тех же фраз в двух отдельных предложениях. Благодаря использованию приема текст звучит более ритмично. Синтаксис усиливает ощущение противопоставления, акцентирует внимание на второй части конструкции и подводит читателя к конкретному выводу. В итоге хиазм позволяет решить множество задач, связанных с восприятием текста.

Вывод

Иногда этот прием удачно применяют авторы текстов для соцсетей. Он действует как второй заголовок, привлекает внимание читателя и создает ощущение завершенности текста.

Придумать достойный хиазм довольно сложно — нужно много практиковаться, чтобы создать конструкцию, которая не выглядит скучной или устаревшей. Но с каждой попыткой результат будет становиться все лучше.

Источник.