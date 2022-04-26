Виртуальный человек как услуга: почему рынок сгенерированных персонажей будет расти

Идея бизнеса по созданию синтетических версий реальных людей звучит как сценарий из сериала «Черное зеркало». Но на самом деле сгенерированные персонажи могут выполнять самые разных функции — от продавцов в интернет-магазинов и личных ассистентов до преподавателей и даже дублеров актеров.

Hour One, стартап из Нью-Йорка и Тель-Авива, который создает искусственных персонажей на базе ИИ, основанных на реальных людях, в 2020 году закрыл раунд посевного финансирования на $5 млн. Сейчас раунд финансирования серии А, возглавленный Insight Partners, принес проекту $20 млн. В раунде также приняли участие Galaxy Interactive, Remagine Ventures, Kindred Ventures, Semble Ventures, Cerca Partners, Digital-Horizon и Эйнат Гез.

Стартап планирует расширить свою платформу Reals, платформу самообслуживания, позволяющую компаниям «автоматически создавать видео с участием ведущего из простого текста за считанные минуты», говорится в заявлении компании.

Таким образом, объясняют в компании, людей превращают в виртуальных человеческих персонажей для коммерческого и профессионального использования. Сначала человека снимают на видео, затем ИИ Hour One генерирует виртуального двойника. Это может быть, например, виртуальный администратор, продавец, представитель отдела кадров или преподаватель иностранного языка.

Hour One считает, что переход к удаленной работе повысил значимость видео и иммерсивных медиа — например, для образовательного контента. И это действительно так. Поэтому спрос на персонажей для видео будет расти.

CEO и основатель Hour One Орен Аарон заявляет: «Очень скоро любой человек сможет иметь виртуального двойника для профессионального использования, который сможет предоставлять контент от его имени, говорить на любом языке и повышать свою производительность немыслимыми ранее способами».

«Мощность и точность генеративного ИИ продолжают улучшаться чрезвычайно быстрыми темпами, и Hour One находится в авангарде», — добавляет Лонн Джаффе, управляющий директор Insight Partners.

Достаточно ввести некоторый текст, и Hour One создает плавное и реалистичное видео говорящего аватара с соответствующим голосом и графикой. По словам Джаффе, команда планирует создать возможность встроить функцию в любой программный продукт или позволить вызывать ее в режиме реального времени через API.

Berlitz, крупнейший сервис по обучению языкам и культуре, теперь использует Hour One для создания видео с участием виртуальных инструкторов в тысячах своих видеороликов. Hour One также сотрудничает с NBCUniversal, DreamWorks и Cameo, последняя из которых позволяет знаменитостям записывать платные видео для фанатов.

Появление аналогов SoulMachines, Synthesia и Hour One вызывает вопросы о том, как этой технологией также можно злоупотреблять. Один из способов — добавлять водяные знаки, сообщающие, что видео было создано искусственно. Однако эта область остается новой, и здесь приходится действовать наугад. Hour One говорит, что у него есть кодекс этической политики в отношении того, как используются его технологии.

Определенно, можно ожидать, что вокруг этой технологии появятся специфические сценарии использования, которые распространятся гораздо быстрее, чем сами стартапы.

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