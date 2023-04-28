Как в IKEA: этот электрокар поставляется в разобранном виде

Шведский стартап Luvly разработал электромобиль для городских жителей, который выделяется небольшими габаритами и ценой, а также наличием сьемного аккумулятора. Интересна и технология его производства: вместо того чтобы поставлять автомобиль в готовом виде, стартап планирует изготавливать детали на одном заводе и затем собирать их на «микрофабриках» рядом с клиентами.

Luvly O весит около 400 кг и рассчитан на двух пассажиров. Мощность аккумулятора составляет 6,4 кВт/ч, и он также является съемным: его можно вынуть и зарядить дома или же поменять на запасной. Более того, батарея разделяется на две части по 15 кг, и каждая из них заряжается примерно за час.

Максимальная скорость Luvly O — 90 км/ч, чего достаточно для большинства поездок по городу. Относительно небольшая скорость компенсируется ценой в $11 тыс.

Такая стоимость достигнута не в ущерб безопасности. В компании сообщают, что, как и автомобили Формулы-1, Luvly O оснащен амортизаторами и многослойным композитным корпусом, защищающим пассажиров.

Luvly O интересен не только своими характеристиками, но и процессом производства.

Обычно автомобили собирают на заводах, упаковывают по несколько штук в транспортные контейнеры и отправляют покупателям. В свою очередь, Luvly придумал способ, который позволяет поставлять автомобили в разобранном виде, подобно мебели IKEA. Так комплектующие для 20 электрокаров помещаются в 6-метровый транспортный контейнер.

Стартап планирует производить детали на одном заводе, а затем отправлять и собирать их на «микрофабриках», расположенных рядом с клиентами. Luvly заявляет, что сборка одного микроавтомобиля занимает всего несколько часов и не требует сварочной и тяжелой техники.

Компания планирует выпустить Luvly O в 2023 году, но неясно, начнет ли она только принимать заказы или уже осуществлять поставки. В любом случае продажи сначала откроются в Стокгольме, а затем и в других городах Европы.

В дальнейшем Luvly планирует предоставлять лицензию на свою технологию производства другим компаниям. По словам CEO Хокана Лутца, этот способ позволяет создавать любое транспортное средство.

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Фото на обложке: Luvly