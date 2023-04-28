Как в IKEA: этот электрокар поставляется в разобранном виде

Шведский стартап Luvly разработал электромобиль для городских жителей, который выделяется небольшими габаритами и ценой, а также наличием сьемного аккумулятора. Интересна и технология его производства: вместо того чтобы поставлять автомобиль в готовом виде, стартап планирует изготавливать детали на одном заводе и затем собирать их на «микрофабриках» рядом с клиентами.
Luvly O весит около 400 кг и рассчитан на двух пассажиров. Мощность аккумулятора составляет 6,4 кВт/ч, и он также является съемным: его можно вынуть и зарядить дома или же поменять на запасной. Более того, батарея разделяется на две части по 15 кг, и каждая из них заряжается примерно за час.
Максимальная скорость Luvly O — 90 км/ч, чего достаточно для большинства поездок по городу. Относительно небольшая скорость компенсируется ценой в $11 тыс.
Такая стоимость достигнута не в ущерб безопасности. В компании сообщают, что, как и автомобили Формулы-1, Luvly O оснащен амортизаторами и многослойным композитным корпусом, защищающим пассажиров.
Luvly O интересен не только своими характеристиками, но и процессом производства.
Обычно автомобили собирают на заводах, упаковывают по несколько штук в транспортные контейнеры и отправляют покупателям. В свою очередь, Luvly придумал способ, который позволяет поставлять автомобили в разобранном виде, подобно мебели IKEA. Так комплектующие для 20 электрокаров помещаются в 6-метровый транспортный контейнер.
Стартап планирует производить детали на одном заводе, а затем отправлять и собирать их на «микрофабриках», расположенных рядом с клиентами. Luvly заявляет, что сборка одного микроавтомобиля занимает всего несколько часов и не требует сварочной и тяжелой техники.
Компания планирует выпустить Luvly O в 2023 году, но неясно, начнет ли она только принимать заказы или уже осуществлять поставки. В любом случае продажи сначала откроются в Стокгольме, а затем и в других городах Европы.
В дальнейшем Luvly планирует предоставлять лицензию на свою технологию производства другим компаниям. По словам CEO Хокана Лутца, этот способ позволяет создавать любое транспортное средство.
Фото на обложке: Luvly
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Тратить меньше, повысить комфорт и лояльность сотрудников — как сделать «зеленый» офис, чтобы получить такой эффект
- 2 «Сколково» открывает набор в акселератор для стартапов в области экологии и устойчивого развития
- 3 Экологический союз и компания «ОПТИКОМ» проведут круглый стол на тему экологизации ритейла
- 4 Зеркало для фитнеса, железный человек, очки для коров — и другие новости технологий, меняющих мир
- 5 Гринвошинг не пройдет. Что нужно бизнесу для правильного экомаркетинга
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2023
30 апреля 2023