Пять способов запоминать имена собеседников

Первый шаг к построению крепких отношений с собеседником — запомнить его имя. Это позволяет проявить заинтересованность и оставить приятное впечатление у человека. Вот пять полезных советов, которые позволят лучше запоминать имена новых знакомых.

1. Перестаньте говорить, что вы плохо запоминаете имена

Часто это самое главное препятствие. Такой подход снимает ответственность с говорящего и не позволяет ему улучшать этот навык. Более того, это работает и в остальных сферах.

Например, если мы стараемся придерживаться здорового питания, но при этом бесконечно повторяем: «у меня нет силы воли, я не могу устоять перед сладостями», едва ли мы сможем побороть свое пристрастие к аппетитным пончикам.

Подобный подход в запоминании имен не только программирует на провал, но и может создать плохое первое впечатление у собеседника.

Это как бы говорит человеку, что он не стоит дополнительных усилий с вашей стороны.

Это выглядит высокомерно, ведь собеседник наверняка хочет, чтобы его запомнили, и сам постарается сделать все возможное, чтобы не забыть ваше имя.

Это сразу отсылает к обсуждению вашей персоны и плохой памяти, а это не лучшая тема для начала отношений.

Это снимает с говорящего ответственность за запоминание имен других людей. Фраза «я не могу» означает, что он не видит в этом проблемы.

2. Проговаривайте имя

Как только собеседник произносит свое имя, пожмите ему руку, улыбнитесь и повторите его с задумчивым видом. Так собеседник сможет почувствовать себя важным и услышанным. Произнесите имя, как будто впервые его слышите, но не стоит увлекаться.

Люди часто не обращают внимания, когда кто-то представляется. Их больше беспокоит, чтобы собеседник правильно услышал их имя. Лучше для начала сосредоточиться на собеседнике. Это позволит продемонстрировать свою заинтересованность и добрые намерения.

Этот подход также уместен в случаях, когда у человека уникальное, необычное имя. Лучше сразу же спросить о правильном произношении, чем самостоятельно пытаться разобраться.

3. Создавайте ассоциации

Старайтесь создавать как можно больше ассоциаций с именем человека. Делайте это быстро и незаметно.

— Привет, меня зовут Дмитрий.

—Дмитрий [сделайте паузу, установите зрительный контакт, улыбнитесь], приятно познакомиться.

Тем временем постройте логическую цепочку: «Моего дядю зовут Дмитрий и он моряк. Может быть связать его имя с формой моряка? Дмитрий — главный персонаж в моем любимом фильме. Дмитрий в отличной форме. Наверное, он ходит в спортзал. Дмитрий в спортзале».

Однако не стоит рассказывать собеседникам о том, что происходит у вас в голове. Это может вызвать чувство неловкости. Их не волнует, как именно люди запоминают их имя.

4. Повторите имя в конце разговора

Это отличный способ закрепить в памяти новую информацию.

«Дмитрий, спасибо, что поболтали. Рад был знакомству!»

Постарайтесь не торопиться. Люди, как правило, запоминают не тему разговора, а чувства, которые они испытали. Заставьте их почувствовать себя услышанными.

5. Не бойтесь просить повторить имя

Просьба еще раз произнести свое имя — это еще не конец света. Это говорит о том, что вы готовы признать ошибку.

Не стоит затягивать с этим, так как дальше может возникнуть некий дискомфорт в общении. Гораздо более неловко спустя несколько месяцев услышать: «На самом деле мы уже встречались раньше», чем спросить имя в момент знакомства.

Если вы все же забыли имя, извинитесь и спросите снова, используя для этого текущую тему обсуждения. Это позволит продемонстрировать свою увлеченность разговором.

Например: «Мне так жаль. Я был так удивлен, что вы тоже увлекаетесь молекулярной биологией, что ваше имя вылетело у меня из головы. Не могли бы вы повторить его еще раз?»

Универсального лайфхака по запоминанию имен не существует. Как и в любом другом деле, это требует определенных усилий и практики. Однако важно помнить, чем больше вы уделяете времени собеседнику, тем лучше он вас запомнит.

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