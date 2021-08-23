Пять способов запоминать имена собеседников

Первый шаг к построению крепких отношений с собеседником — запомнить его имя. Это позволяет проявить заинтересованность и оставить приятное впечатление у человека. Вот пять полезных советов, которые позволят лучше запоминать имена новых знакомых.
1. Перестаньте говорить, что вы плохо запоминаете имена
Часто это самое главное препятствие. Такой подход снимает ответственность с говорящего и не позволяет ему улучшать этот навык. Более того, это работает и в остальных сферах.
Например, если мы стараемся придерживаться здорового питания, но при этом бесконечно повторяем: «у меня нет силы воли, я не могу устоять перед сладостями», едва ли мы сможем побороть свое пристрастие к аппетитным пончикам.
Подобный подход в запоминании имен не только программирует на провал, но и может создать плохое первое впечатление у собеседника.
- Это как бы говорит человеку, что он не стоит дополнительных усилий с вашей стороны.
- Это выглядит высокомерно, ведь собеседник наверняка хочет, чтобы его запомнили, и сам постарается сделать все возможное, чтобы не забыть ваше имя.
- Это сразу отсылает к обсуждению вашей персоны и плохой памяти, а это не лучшая тема для начала отношений.
- Это снимает с говорящего ответственность за запоминание имен других людей. Фраза «я не могу» означает, что он не видит в этом проблемы.
2. Проговаривайте имя
Как только собеседник произносит свое имя, пожмите ему руку, улыбнитесь и повторите его с задумчивым видом. Так собеседник сможет почувствовать себя важным и услышанным. Произнесите имя, как будто впервые его слышите, но не стоит увлекаться.
Люди часто не обращают внимания, когда кто-то представляется. Их больше беспокоит, чтобы собеседник правильно услышал их имя. Лучше для начала сосредоточиться на собеседнике. Это позволит продемонстрировать свою заинтересованность и добрые намерения.
Этот подход также уместен в случаях, когда у человека уникальное, необычное имя. Лучше сразу же спросить о правильном произношении, чем самостоятельно пытаться разобраться.
3. Создавайте ассоциации
Старайтесь создавать как можно больше ассоциаций с именем человека. Делайте это быстро и незаметно.
— Привет, меня зовут Дмитрий.
—Дмитрий [сделайте паузу, установите зрительный контакт, улыбнитесь], приятно познакомиться.
Тем временем постройте логическую цепочку: «Моего дядю зовут Дмитрий и он моряк. Может быть связать его имя с формой моряка? Дмитрий — главный персонаж в моем любимом фильме. Дмитрий в отличной форме. Наверное, он ходит в спортзал. Дмитрий в спортзале».
Однако не стоит рассказывать собеседникам о том, что происходит у вас в голове. Это может вызвать чувство неловкости. Их не волнует, как именно люди запоминают их имя.
4. Повторите имя в конце разговора
Это отличный способ закрепить в памяти новую информацию.
«Дмитрий, спасибо, что поболтали. Рад был знакомству!»
Постарайтесь не торопиться. Люди, как правило, запоминают не тему разговора, а чувства, которые они испытали. Заставьте их почувствовать себя услышанными.
5. Не бойтесь просить повторить имя
Просьба еще раз произнести свое имя — это еще не конец света. Это говорит о том, что вы готовы признать ошибку.
Не стоит затягивать с этим, так как дальше может возникнуть некий дискомфорт в общении. Гораздо более неловко спустя несколько месяцев услышать: «На самом деле мы уже встречались раньше», чем спросить имя в момент знакомства.
Если вы все же забыли имя, извинитесь и спросите снова, используя для этого текущую тему обсуждения. Это позволит продемонстрировать свою увлеченность разговором.
Например: «Мне так жаль. Я был так удивлен, что вы тоже увлекаетесь молекулярной биологией, что ваше имя вылетело у меня из головы. Не могли бы вы повторить его еще раз?»
Универсального лайфхака по запоминанию имен не существует. Как и в любом другом деле, это требует определенных усилий и практики. Однако важно помнить, чем больше вы уделяете времени собеседнику, тем лучше он вас запомнит.
Фото на обложке: Gutesa /
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