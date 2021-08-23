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Истории

Пять способов запоминать имена собеседников

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Первый шаг к построению крепких отношений с собеседником — запомнить его имя. Это позволяет проявить заинтересованность и оставить приятное впечатление у человека. Вот пять полезных советов, которые позволят лучше запоминать имена новых знакомых. 

Пять способов запоминать имена собеседников

1. Перестаньте говорить, что вы плохо запоминаете имена

Часто это самое главное препятствие. Такой подход снимает ответственность с говорящего и не позволяет ему улучшать этот навык. Более того, это работает и в остальных сферах.

Например, если мы стараемся придерживаться здорового питания, но при этом бесконечно повторяем: «у меня нет силы воли, я не могу устоять перед сладостями», едва ли мы сможем побороть свое пристрастие к аппетитным пончикам.

Подобный подход в запоминании имен не только программирует на провал, но и может создать плохое первое впечатление у собеседника.

  • Это как бы говорит человеку, что он не стоит дополнительных усилий с вашей стороны.
  • Это выглядит высокомерно, ведь собеседник наверняка хочет, чтобы его запомнили, и сам постарается сделать все возможное, чтобы не забыть ваше имя.
  • Это сразу отсылает к обсуждению вашей персоны и плохой памяти, а это не лучшая тема для начала отношений.
  • Это снимает с говорящего ответственность за запоминание имен других людей. Фраза «я не могу» означает, что он не видит в этом проблемы.

2. Проговаривайте имя

Как только собеседник произносит свое имя, пожмите ему руку, улыбнитесь и повторите его с задумчивым видом. Так собеседник сможет почувствовать себя важным и услышанным. Произнесите имя, как будто впервые его слышите, но не стоит увлекаться.

Люди часто не обращают внимания, когда кто-то представляется. Их больше беспокоит, чтобы собеседник правильно услышал их имя. Лучше для начала сосредоточиться на собеседнике. Это позволит продемонстрировать свою заинтересованность и добрые намерения.

Этот подход также уместен в случаях, когда у человека уникальное, необычное имя. Лучше сразу же спросить о правильном произношении, чем самостоятельно пытаться разобраться.

3. Создавайте ассоциации

Старайтесь создавать как можно больше ассоциаций с именем человека. Делайте это быстро и незаметно.

— Привет, меня зовут Дмитрий.

—Дмитрий [сделайте паузу, установите зрительный контакт, улыбнитесь], приятно познакомиться. 

Тем временем постройте логическую цепочку: «Моего дядю зовут Дмитрий и он моряк. Может быть связать его имя с формой моряка? Дмитрий — главный персонаж в моем любимом фильме. Дмитрий в отличной форме. Наверное, он ходит в спортзал. Дмитрий в спортзале».

Однако не стоит рассказывать собеседникам о том, что происходит у вас в голове. Это может вызвать чувство неловкости. Их не волнует, как именно люди запоминают их имя.

4. Повторите имя в конце разговора

Это отличный способ закрепить в памяти новую информацию.

«Дмитрий, спасибо, что поболтали. Рад был знакомству!»

Постарайтесь не торопиться. Люди, как правило, запоминают не тему разговора, а чувства, которые они испытали. Заставьте их почувствовать себя услышанными.

5. Не бойтесь просить повторить имя

Просьба еще раз произнести свое имя — это еще не конец света. Это говорит о том, что вы готовы признать ошибку.

Не стоит затягивать с этим, так как дальше может возникнуть некий дискомфорт в общении. Гораздо более неловко спустя несколько месяцев услышать: «На самом деле мы уже встречались раньше», чем спросить имя в момент знакомства.

Если вы все же забыли имя, извинитесь и спросите снова, используя для этого текущую тему обсуждения. Это позволит продемонстрировать свою увлеченность разговором.

Например: «Мне так жаль. Я был так удивлен, что вы тоже увлекаетесь молекулярной биологией, что ваше имя вылетело у меня из головы. Не могли бы вы повторить его еще раз?»

Универсального лайфхака по запоминанию имен не существует. Как и в любом другом деле, это требует определенных усилий и практики. Однако важно помнить, чем больше вы уделяете времени собеседнику, тем лучше он вас запомнит.

Источник.

Фото на обложке: Gutesa / Shutterstock

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