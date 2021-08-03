Восемь способов улучшить навыки общения

Далеко не все могут похвастаться хорошими навыками коммуникации. Однако чтобы легко знакомиться и уверенно чувствовать себя при разговоре, достаточно практиковать простые и легкие упражнения. Рассказываем, с чего начать.

Не отвечайте односложно

Если собеседник спросит: «Как дела?», не стоит ограничиваться дежурным «Хорошо». Продумайте несколько содержательных ответов. Можно каждый день использовать новую фразу.

Писатель Айодеджи Авосика приводит такой пример: «То же, что и всегда. Пытаюсь захватить мир». Даже отсылка к мультсериалу лучше банального ответа.

Такая привычка поможет выделиться из толпы, оригинально отвечать на заезженные вопросы и быстрее реагировать во время беседы. Кроме этого, она поможет создать впечатление жизнерадостного и спонтанного человека.

Здоровайтесь со всеми и пытайтесь завести короткую беседу

Попробуйте пообщаться с каждым, кого встречаете на улице. Неважно, расположен человек к беседе или нет — просто улыбнитесь, установите зрительный контакт и поздоровайтесь. Кто-то будет открыт к общению, а кто-то ничего не ответит, и это нормально.

На общественных мероприятиях постарайтесь поздороваться и перекинуться парой слов со всеми присутствующими. Начните с коротких разговоров, и со временем станет проще поддерживать длительную беседу. Общение с разными людьми поможет научиться читать язык тела и понимать, насколько собеседник уверен в себе.

Не разрывайте зрительный контакт

Поначалу эта практика вызывает чувство неловкости, но со временем вы научитесь смотреть на собедника тепло и расслабленно, располагая его к себе.

Помните: задача не в том, чтобы устрашать других. Людей привлекает уверенность и доброжелательность.

Практикуйтесь говорить громче

Как и в случае со зрительным контактом, поначалу эта задача кажется трудной. Авосика рассказывает: делая заказ в кофейне, он всегда говорит так, чтобы его слышали все присутствующие. Не нужно кричать. Задача в том, чтобы научиться использовать диафрагму.

Следите за тем, откуда идет громкий звук. Из головы? Ваш голос звучит мягко или немного в нос? Или он вибрирует и как бы исходит от вас?

Голос — это инструмент. Используйте его силу по максимуму.

Слушайте собеседника

Стивен Кови однажды сказал, что «большинство людей слушают, чтобы ответить, а не чтобы понять». Если научиться слушать собеседника, это существенно улучшит коммуникативные навыки.

Любой из нас хочет быть услышанным. При этом нам всегда видно, о чем на самом деле думает собеседник, хочет ли он перебить или размышляет, что сказать дальше.

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Вспомните разговор с кем-то, кто поддерживал зрительный контакт и по-настоящему вас слушал. Таким людям не приходится придумывать ответ. Они не нервничают и не торопятся. Они расслаблены и спокойны. Они здесь, чтобы услышать вас. Будьте таким же человеком.

Не бойтесь пауз

Не стоит заполнять словами каждый момент беседы. Делайте паузы — это демонстрирует уверенность. Например, в продажах часто учат предлагать сделку и сохранять молчание, пока потенциальный покупатель не даст ответ.

Это не тактика устрашения. Напротив, это создает доверие, ведь другая сторона может почувствовать, что вам не нужна дополнительная реклама. Так создается впечатление, что предложение уже достаточно привлекательно.

Паузы во время беседы позволяют продумать хороший ответ. Развитые социальные навыки помогают меньше нервничать и суетиться в подобных ситуациях. Такая практика помогает стать увереннее.

Следите за жестами

Мы часто выдаем свое настроение нервными действиями, иногда даже неосознанно. Прежде всего, научитесь замечать их. Понаблюдайте за ними некоторое время. Не нужно сразу подавлять их — иногда от этого становится только хуже.

В следующий раз сконцентрируйтесь на ситуации, попытайтесь расслабиться и следить за своими жестами.

Воспринимайте дискомфорт как сигнал к действию

Представим мероприятие по нетворкингу с сотнями людей. Иногда бывает трудно подойти к незнакомцу и поздороваться — и чем больше мы об этом думаем, тем более невыполнимой кажется задача.

В таких случаях нужно просто сделать шаг. Постарайтесь перестроиться и воспринимать дискомфорт как сигнал к действию, а не повод замедлиться и оценить обстановку.

Существует огромное количество лайфхаков по улучшению социальных навыков, но ничто не заменит живого общения. Не стоит долго размышлять, прежде чем начать разговор. Не бойтесь некомфортных ситуаций: учитесь поддерживать зрительный контакт, внимательно слушать собеседника, громче говорить и делать паузы. С каждым разом это будет проще.

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