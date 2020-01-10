Уоррен Баффет считает, что улучшение этого навыка повысит вашу ценность на 50%

Уоррен Баффет убежден, что улучшение коммуникативных навыков — как устных, так и письменных — может повысить ценность человека на 50%. Карьерный коуч Майкл Томпсон рассказал, почему Баффет придерживается такого мнения, и предложил шесть упражнений, которые помогут сделать речь более выразительной.

В юности легендарный инвестор Уоррен Баффет боялся выступать публично. Однако он понимал, что никогда не будет обладать нужным ему влиянием, если не предпримет шаги по улучшению коммуникативных навыков. В конце концов, во время обучения в Колумбийском университете он записался на курс Дейла Карнеги по ораторскому мастерству.

Перед первым занятием Баффет занервничал и решил никуда не идти. Несколько месяцев спустя он снова увидел рекламу курса и дал себе еще один шанс. Только в этот раз он оплатил занятия заранее, чтобы избавиться от соблазна пропустить их.

Сегодня вы не найдете в офисе Баффета ни его университетского диплома, ни степени магистра. Зато вы увидите сертификат за прохождение курса Карнеги. По словам инвестора, появление уверенности на публичных выступлениях изменило его жизнь.

Баффет настолько серьезно относится к развитию коммуникативных навыков, что на вопрос выпускника колледжа Майкла Гуда о главном умении для молодых людей ответил: «Инвестируйте в себя. Самый простой способ стать как минимум на 50% ценнее, чем вы есть сейчас, это отточить навыки общения — как письменные, так и устные. Если вы не умеете общаться, это как подмигивать девушке в темноте — ничего не произойдет. Вы можете быть обладать всеми знаниями в мире, но вы должны уметь их передавать».

Когда мы думаем об успешных людях, то в голову приходят такие слова, как страсть, непоколебимость и настойчивость. Тем не менее, все эти черты значительно обесцениваются, если мы не можем транслировать наши идеи, мысли и чувства.

Сам я рос застенчивым ребенком, у которого к тому же были серьезные проблемы с речью. Сейчас я зарабатываю на жизнь, помогая другим людям улучшить их коммуникативные навыки. Чтобы этого добиться, я провел много времени, изучая поведение успешных ораторов. Ниже приведены шесть упражнений, которые помогут сделать вашу речь лучше.

1. Ведите ежедневные записи

Когда Тимоти Феррисса спросили, какая привычка чаще всего встречалась у его успешных собеседников, он ответил, что 80% его гостей упоминали ежедневные записи. Причина этого проста: изменение мира требует ясности, а изложение своих мыслей на бумаге как ничто другое помогает ее достичь.

Начните с написания собственных ответов на стандартные вопросы интервью. Перенесите ваши любимые истории на бумагу. Делайте заметки о книгах, которые читаете, или о том, что узнаете из повседневных разговоров. Запишите все мысли о бизнес-идее, которую вы хотели бы реализовать. Или просто возьмите вопрос, который ежедневно вас беспокоит, и приступайте к работе.

Если вы найдете время, чтобы записать свои мысли, идеи, мечты и страхи, то когда придет время выразить их устно, вы удивитесь, насколько увереннее вы стали говорить.

Что касается меня, то мое заикание значительно уменьшилось с тех пор, как я начал делать ежедневные записи три года назад. Сначала это меня поразило. Но это имеет смысл: я больше не беспокоюсь о том, что собираюсь сказать, а просто фокусируюсь на произнесении того, что уже написал.

2. Смотрите популярные выступления и учитесь их критиковать

Чтобы стать успешным оратором, вам нужно разобраться в тонкостях эффективной коммуникации. Просмотр выступлений и их анализ — отличное начало этого процесса.

Мои любимые ораторы: Конор Нил, Сет Годин, Мел Роббинс и Саймон Синек. Но вы не ошибетесь, начав с самых популярных выступлений на TED. Во время просмотра держите в голове следующие вопросы.

Введение

Как спикер привлек внимание аудитории? Ему помогло в этом первое предложение?

Он рассказал личную историю или начал разговор с шокирующего заявления?

Что заставило вас продолжить просмотр? Описание знакомой ситуации? Любопытство?

Основная часть

Легко ли было следить за аргументами? (Хорошие ораторы часто умеют хорошо упрощать)

Как часто спикер использовал истории из жизни, чтобы установить эмоциональную связь с аудиторией?

Какие слова или фразы он использовал при переходе от пункта к пункту? Вы заметили изменение интонации во время этих переходов?

Как часто он делал паузы и почему, как вам кажется, именно в эти моменты?

Как часто он использовал метафоры и аналогии, чтобы упростить сложные мысли?

Заключение

Было ли заключение ясным, кратким и запоминающимся?

Спикер связал его с историей во введении или просто привел начальный тезис к финальной точке?

Если выступление закончились призывом к действию, вдохновило ли вас это?

Невербальная коммуникация

Поддерживал ли спикер зрительный контакт с аудиторией на протяжении всей речи?

Он стоял или сидел прямо? Была ли его голова высоко поднята, а мышцы лица расслаблены для выражения положительных эмоций?

Что происходило с его руками во время выступления? Он жестикулировал? Вы заметили какие-либо беспокойные движения?

Он казался расслабленным и держащим ситуацию под контролем от начала до конца? Если он споткнулся во время выступления, то как справился с этим?

Как изменялся язык тела, когда он действительно хотел показать свою точку зрения?

Как насчет одежды? Отражала ли она индивидуальность спикера и тон разговора?

Задавая себе подобные вопросы во время просмотра выступлений, вы лучше изучите черты, присущие успешным ораторам. Некоторые люди создают ощущение легкости и непринужденности происходящего, но независимо от того, насколько естественной кажется их речь, вы можете быть уверены, что каждый из спикеров отрабатывал ее часами.

3. Наблюдайте за успешными ораторами из числа знакомых

Наблюдение за выступлениями на сцене — это хорошо, но не менее эффективным будет и наблюдение за успешными ораторами, с которыми вы сталкиваетесь в жизни. Каждая встреча, разговор на улице или болтовня у кулера в офисе — это возможность научиться у уверенных в себе собеседников. Ниже приведены вопросы, которые следует иметь в виду.

О чем говорит их язык тела, когда они подходят к вам? Их взгляд позволяет вам чувствовать себя комфортно? Они улыбаются?

Как они задают вопросы? Они сразу переходят к делу или используют вводные конструкции, такие как «Мне любопытно» или «Я бы хотел спросить вас как человека с опытом в этой области, что вы думаете об Х?»

Они слушают больше, чем говорят? Когда они не выражают это прямо, как вы понимаете, что они проявляют внимание к вашим словам? Они наклоняются, когда звучит что-то очень важное для вас? Они позволяют себе легкое прикосновение, чтобы показать поддержку? Какие чувства это в вас вызывает?

Когда они спешат, то как вежливо прекращают разговор? Они суетятся или начинают поворачиваться к выходу? Они перебивают или терпеливо ждут паузу в разговоре, чтобы попрощаться? Как они прощаются?

Как меняется их невербальное и вербальное общение, когда они расстроены или раздражены? Они повышают голос и пытаются доминировать в разговорах? Или они сохраняют спокойствие и дают окружающим возможность выразить себя?

Как меняется их тон, когда им приходится сообщать плохие новости? Делятся ли они историями о собственных недостатках, чтобы собеседник почувствовал себя комфортнее?

Как они управляют светской беседой? Привносят ли в них то же количество энергии, что и в более глубокие обсуждения?

Изучите уверенных в себе ораторов из числа знакомых. Обратите особое внимание на то, как они ведут себя в сложных ситуациях, и на слова, которые они используют для объяснения сложных идей. Отмечайте, что у них получается хорошо. Следите за реакциями людей, с которыми они взаимодействуют. Если вы почувствуете, что они выразили мысль недостаточно точно, подумайте, как можно было бы сделать это иначе.

Каждый день дает нам бесчисленные возможности для улучшения коммуникативных навыков. Нужно лишь уделять немного больше внимания тому, как окружающие нас люди взаимодействуют друг с другом.

4. Ежедневно записывайте трехминутные ролики

По словам Конора Нила, владельца популярного Youtube-канала о лидерстве и секретах коммуникации, веб-камера — лучший инструмент для развития речи.

Начните с ролика, который будет посвящен рассказу о себе. Отметьте, в какие моменты вы сбивались, а в какие, наоборот, говорили хорошо. Повторите это на следующий день. И еще раз. И еще. Вы удивитесь, насколько улучшится результат после нескольких дублей.

Как только вы будете удовлетворены качеством первого видео, берите другой вопрос для интервью и приступайте к работе. Перейдите к пересказу любимых историй, используя приемы, которым вы научились при просмотре выступлений успешных ораторов.

Я также люблю говорить о статьях, которые пишу, или идеях, которые уже набросал в дневнике. Регулярное выполнение этого упражнения не только улучшит ваши коммуникативные навыки, но и повысит вашу уверенность в себе.

5. Еженедельно общайтесь с людьми, которыми вы восхищаетесь

В детстве папа сказал мне, что самый быстрый способ получить желаемое — это познакомиться с людьми, которые уже им обладают. В 2018 году, спустя 17 лет после того, как он впервые дал мне этот совет, я впервые применил его на практике и выделил час в неделю на общение с людьми, работой которых я восхищаюсь.

Целенаправленно сталкивая себя с такими личностями, вы будете вынуждены делать домашнее задание и готовить интересные вопросы. Подобные встречи также станут ускоренным курсом по эффективному слушанию и придумыванию вопросов в ходе разговора. Кроме того, с новыми собеседниками вам будет гораздо проще говорить о своих ценностях, опыте и планах на будущее.

Это упражнение поможет улучшить не только устную, но и письменную коммуникацию. Наверняка люди, которыми вы восхищаетесь, с большой осторожностью соглашаются на встречи. Это заставит вас тщательно продумать свое письмо и максимально кратко объяснить, кто вы и чем можете быть интересны. LinkedIn — отличное место для практики: там сообщение для нового контакта не должно превышать 300 слов.

6. Вызывайтесь обучать всему, что умеете сами

Когда я переехал в Барселону десять лет назад, то начал преподавать английский, чтобы сводить концы с концами. Я думал, что это будет ужасная трата времени. Тем не менее, это оказалось одним из лучших решений, которые я когда-либо принимал в своей карьере.

Каждый день приходилось составлять планы уроков, которые должны были одновременно увлекать учеников и при этом эффективно преподносить материал. Одной из главных сложностей была необходимость упрощать: нужно было говорить так, чтобы меня понимали.

Возможно, у вас получится договориться о ведении тренингов в своем офисе. Начните с малого: предложите начальнику нанять нового сотрудника и обучите его азам работы. После этого можно будет предложить провести тренинг для вашей команды. У нас есть все возможности обучать других, и эта деятельность значительно улучшит умение упрощать сложные мысли, в то же время сохраняя вовлеченность людей — это навык, который никогда не потеряет своей актуальности.

Оглянитесь вокруг. Найдите в своей жизни людей, которые меняют мир. Они совсем не случайно обладают развитыми коммуникативными навыками. Это отделяет хорошее от великого не только в профессиональной деятельности, но и в личных отношениях.

Уоррен Баффет выразил это лучше всего: «Если вы не можете выстраивать коммуникацию, разговаривать с другими людьми и доносить свои идеи, вы теряете свой потенциал».

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