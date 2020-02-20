Как перестать спонтанно тратить деньги

Попытки научиться управлять личными финансами часто заканчиваются неудачей, потому что человек сразу же наталкивается на сложные статьи о манипуляциях с кредитными картами, формировании инвестиционного портфеля и тому подобном. Блогер Меган Холстайн предлагает начать с более простых действий.

1. Оцените свое текущее финансовое положение

Первый шаг к достижению любой финансовой цели — оценка своего текущего положения. Без этого невозможно понять, что и как нужно изменить.

Есть много программ для контроля за деньгами, но моя любимая — это Mint. Она отлично подходит для людей с небольшим заработком, кредитами и склонностью к лишним покупкам.

Mint не требует ежедневной категоризации трат или ручного управления.

Генерирует красивые графики, которые помогают разобраться с расходами

Показывает кредитный рейтинг.

Можно пользоваться бесплатно.

Нет, мне не платят за продвижение Mint, просто это приложение мне очень нравится. Если вы пытаетесь взять свои финансы под контроль, первым делом вам стоит настроить Mint.

Как настроить Mint

Mint бесплатен, но его настройка может занять до трех часов.

Включите компьютер, так как удобнее всего именно веб-версия Mint. У него есть и мобильное приложение, но оно не обладает всеми функциями веб-версии, а его настройка доставляет неоправданно большое количество хлопот.

После создания учетной записи в Mint добавьте в нее все свои банковские счета: текущие и сберегательные счета, кредитные карты, кредиты (в том числе ипотечные) и так далее. Если у вас есть долг, который нельзя внести в профиль автоматически (например, деньги, полученные от родителей), впишите его вручную.

Добавив все счета, проверьте транзакции. Mint классифицирует их сам, но не всегда делает это правильно. Просмотрите операции за последние пару месяцев, чтобы убедиться в корректности работы Mint. При необходимости внесите правки — программа их запомнит.

2. Перестаньте использовать кредитные карты

Кредитные карты — психологическая ловушка. Когда вы рассчитываетесь ею, то ощущаете радость от совершения покупки и не испытываете боли от потери денег. Получив в конце месяца счет на круглую сумму, многие обещают себе перестать так импульсивно тратить деньги, но затем думают: «Я могу заплатить за это», — и цикл начинается снова.

Одна из самых простых вещей, которые можно сделать для получения контроля над личными финансами, — прекратить расплачиваться кредитками за повседневные покупки. Достаньте их из кошелька и оставьте дома. Вы все равно сможете оплатить ими счета или запланированные покупки, но спасетесь от необдуманных трат. Постоянно держать при себе кредитную карту стоит лишь в крайних случаях, когда денег на других счетах совсем нет.

У кредиток бывает щедрый кэшбек, поэтому предложенное выше решение может показаться не особенно удачным. Однако стоит помнить, что использование кредитных карт для повседневных покупок будет выгодно только в том случае, если ежемесячно гасить всю задолженность. В противном случае, проценты сведут все преимущества на нет.

3. Завести три отдельных счета

Я советую завести как минимум три банковских счета:

для доходов;

для сбережений;

для расходов.

Вот для чего они нужны.

Доходы: это счет для зарплаты и других денег, которые вы получаете.

Сбережения: это счет с деньгами, которые вы копите.

Расходы: это счет, связанный с дебетовой картой, для оплаты аренды и коммунальных услуг, покупки еды, алкоголя и одежды, а также других повседневных трат.

Регулярно (еженедельно, раз в две недели или ежемесячно) нужно отправлять деньги со счета для доходов на счета для сбережений и расходов. Для счета с доходами не нужна дебетовая карта, единственный тип транзакций для него — переводы на другие два счета.

Счет для расходов нужно настроить таким образом, чтобы с него можно было снять не больше той суммы, что на нем лежит.

Зачем нужны три отдельных счета?

Если у вас есть только один счет, это значит, что деньги не предназначены для определенной цели. В таком случае их становится сложно контролировать и копить.

Но, если появляется необходимость переводить сумму со счета для доходов на счет для расходов, приходится решать, сколько вы хотите потратить и можете ли вы это себе позволить. Уже одно это позволит существенно сэкономить.

Дополнительным преимуществом такой системы является то, что она учитывает нестабильный доход. Очень немногие люди ежемесячно получают одну и ту же сумму. Фрилансеры зависят от заказов, работники сферы обслуживания — от чаевых и так далее. Однако ваши расходы должны оставаться неизменными. Наличие двух отдельных счетов поможет извлечь из дополнительных денег максимум пользы, а не потратить их впустую.

Еще один плюс: при увеличении дохода расходы не вырастут автоматически. Вам понадобится сознательно это сделать.

Но больше всего эта система мне нравится потому, что она делает очевидным рост доходов. Баланс на счетах для доходов и сбережений увеличивается каждый раз, когда увеличивается зарплата. Мне нравится тратить деньги, но еще больше нравится, когда суммы на первых двух счетах растут.

Как настроить счета таким образом?

Зайдите в отделение вашего банка и скажите сотруднику, что хотите открыть несколько счетов. Вам помогут переименовать текущий счет в «Личные расходы» и создать счета для доходов и сбережений. Скажите работодателю (или любому другому лицу, вносящему деньги на ваш счет), что хотели бы изменить текущий зарплатный счет на новый счет для доходов. Этот процесс обычно занимает всего несколько дней и не влияет на получение денег.

Но почему бы не превратить текущий счет в счет для доходов и создать новый для расходов? Это возможный вариант. Причина, по которой я его не рекомендую, заключается в том, что Mint классифицирует расходы и учитывает старые траты. Таким образом, он покажет, что со счета для доходов происходили ежедневные списания. Если вас это не беспокоит, то свой текущий счет можно сделать счетом для доходов, а для расходов завести новый.

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