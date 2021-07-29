Instacart — успешный бизнес в сфере доставки продуктов

Instacart — это онлайн-платформа доставки и самовывоза, на которой можно приобрести продукты из местных магазинов. Компания охватывает более 25 тысяч продуктовых магазинов в США и Канаде, а пользователям доступно свыше 300 тысяч товаров. Рассказываем об истории создания Instacart, ее бизнес-модели и грядущем IPO.

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История создания

Instacart была запущена в 2012 году. Ее основатели: Апурва Мехта, Макс Муллен и Брэндон Леонардо. Штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско.

Мехта родился в Индии и вырос в Канаде, где получил инженерное образование в Университете Уотерлу. До 2021 года он занимал должность CEO Instacart, а ранее работал инженером-конструктором в Blackberry и Qualcomm.

С 2008 по 2010 года Мехта разрабатывал систему выполнения заказов Amazon в качестве инженера цепочки поставок. Затем он решил начать свое дело и перебрался из Сиэтла в Сан-Франциско. В течение следующих двух лет он попытался запустить более 20 компаний, но ни одна из них не имела успеха.

По мнению Мехта, его предыдущие идеи провалились, потому что он не стремился решить проблемы пользователей и улучшить их жизнь.

В конце концов, ему удалось найти проблему, которая его действительно заботила. Последние десятилетия процесс покупки продуктов оставался неизменным: длинные очереди, обширные поиски среди сотен товаров и долгое время в дороге.

Мехта начал разрабатывать приложение для iPhone вместе с Мулленом и Леонардо. Впоследствии именно оно превратилось в Instacart. Чтобы положить успешное начало своему стартапу, команда решила присоединиться к Y Combinator. Однако они не успели подать заявление в срок.

Мехта сталкивался с неудачей не впервые, а потому решил не сдаваться. Он обратился напрямую к руководству акселератора, которое устроило ему испытание, заказав 200 двухлитровых бутылок газировки через приложение Instacart.

В середине пути курьер, назначенная для выполнения этого заказа, позвонила Мехте и сообщила, что все товары не помещаются в ее машину. Тогда Мехта приехал на такси и помог выполнить оставшуюся часть заказа.

Команда Y Combinator была впечатлена столь креативным подходом и допустила Instacart к программе. Итак, Мехта вместе с партнерами приступили к работе, имея $120 тысяч финансирования и обширную сеть инвесторов.

От стартапа до компании, изменившей сферу

Приложение Instacart было запущено в августе 2012 года. Изначально оно было доступно только на iOS: основатели считали, что перспективные клиенты использовали iPhone.

В то время Amazon и eBay только ввели доставку в тот же день, что считалось большой инновацией. Instacart, в свою очередь, пообещала доставлять продукты в течение часа после размещения заказа.

Благодаря этому Instacart практически мгновенно привлекла клиентов и инвесторов. Компания собрала два раунда финансирования: $2,3 млн посевных и $8,5 млн в серии A. В идею вложились Sequoia Capital, Khosla Ventures, Canaan Partners, SVAngel и создатель Gmail Пол Букхайт.

Спустя всего два года после запуска Instacart работала почти в 20 городах США. Чтобы расширить площадку, компания использовала агрессивную тактику: скидка $20 на первые заказы для покупателей и премии в размере $50 для курьеров, которые быстро завершают заказы.

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Компания заключила контракты с крупнейшими ритейлерами и производителями США, в том числе с KraftHeinz, PepsiCo и Kroger’s. Крупнейшим стало сотрудничество с Whole Foods, однако оно продлилось не долго. В 2017 году Amazon приобрела Whole Foods за $13,7 млрд, и спустя год партнерство с Instacart было расторгнуто.

С тех пор компания сосредоточилась на диверсификации. В течение года количество розничных партнеров Instacart увеличилось с 200 до 350, а число курьеров — 32 до 70 тысяч. Однако рост также сопровождался несколькими скандалами.

Как и DoorDash, компанию обвиняли в удержании чаевых и занижении зарплат. В 2019 году работники Instacart создали профсоюз, а во время пандемии многие покинули компанию в знак протеста против отсутствия индивидуальных средств защиты. Впоследствии Instacart решила этот вопрос: предоставила все необходимое для безопасной работы и упростила выдачу чаевых.

Несмотря на все это, площадка продолжает стремительно расти, чему особенно способствовала пандемия. В апреле 2020 года компания получила первую прибыль, заработав $10 млн.

Как работает Instacart?

Пользователям Instacart доступно свыше 300 тысяч товаров, а сама площадка охватывает более 25 тысяч продуктовых магазинов. Среди них: Safeway, Costco, CVS, ALDI, Publix, Kroger, Whole Foods, Albertsons, Sam’s Club, Sprouts, Wegmans и многие другие.

Бизнес-модель Instacart основывается на трех участниках:

пользователи;

курьеры (или так называемые personal shoppers);

магазины.

Сама Instacart не владеет магазинами, а курьеры работают как независимые подрядчики. Однако приложение не может успешно функционировать без этой целостной системы. Клиенты используют платформу для заказа продуктов, а курьеры получают оплату за выполнение заказов и работают в любое удобное для них время. А для магазинов это возможность расширить клиентскую базу.

Клиенты могут сделать заказ через сайт Instacart, а также через мобильное приложение для Android и iOS. После его размещения курьеры, находящиеся поблизости, получают уведомление и могут как отклонить, так и принять запрос.

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Затем сотрудник, принявший заказ, отправляется в запрошенный магазин, забирает товары и доставляет их по адресу клиента. Доставку можно запланировать не ранее, чем через час, или же в течение недели.

Instacart не хранит и не продает товары лично, поэтому курьер уведомляет пользователя в приложении, если какого-либо товара нет в наличии, и договаривается о его замене.

Как работают курьеры в Instacart?

Пользователи создают спрос, а курьеры его удовлетворяют. Обычно они работают на почасовой основе. Смена начинается после получения уведомления о размещенном заказе. Оно приходит тем, кто расположен недалеко от запрошенных магазинов, чтобы сэкономить время.

В Instacart есть два типа курьеров.

Full-service. Приобретают товары в магазине и доставляют их на дом клиентам.

Приобретают товары в магазине и доставляют их на дом клиентам. In-store. Работают как в Instacart, так и в магазинах. Они не покидают магазинов и подготавливают товары для самовывоза.

Курьеры получают почасовую оплату прямо в приложении. Выполнение одного заказа может принести $5-10. Помимо этого, доступна система чаевых.

Секрет успеха и особенности

Instacart охватывает 68,8% рынка в США, а его популярность во многом связана с уникальной бизнес-моделью «по запросу». И хотя многие компании также ее реализовали, лишь у некоторых она работает столь же гладко.

Гибкость и общая платформа

Приложение Instacart оптимизировано для удовлетворения потребностей клиентов и постоянно улучшается в соответствии с их рекомендациями. С его помощью курьеры и пользователи могут общаться и решать проблемы напрямую.

К примеру, курьер может предупредить о возможной задержки доставки. А если заказанный товар не доступен, он с легкостью сообщает об этом клиенту и договаривается о замене. Это помогает сократить количество жалоб.

Модель дохода

Instacart получает доход из нескольких каналов: как от пользователей, так и от магазинов.

Стоимость доставки. Она взимается за каждый заказ и зависит от времени. Если сумма заказа превышает $35, то клиент платит $3,99 за доставку в течение двух часов или $5,99 — в течение часа. Если товары стоят меньше $35, то стоимость доставки повышается до $7,99 (в течение двух часов) и $9,99 (в течение часа). Этот источник дохода Instacart делит с магазином.

Подписка. Клиенты также могут приобрести подписку Instacart Express Membership за $99 в год. Она активирует неограниченное число заказов, превышающих $35, в течение года.

Проценты от партнеров. За сотрудничество Instacart взимает плату со своих партнеров, которая рассчитывается на основе продаж магазина. С каждого заказа компания получает около 3% в качестве компенсации за обработку платежей, выполнение заказа и продвижение магазина.

Наценка. Большинство товаров продаются в приложении по той же стоимости, что и в магазине. Однако в некоторых случаях они могут быть на 15% дороже в зависимости от спроса. Эта сумма отправляется напрямую Instacart, а затем используется для выплат курьерам.

Плата за размещение. Эта услуга в основном используется для продвижения магазинов и позволяет им появляется в верхней части списка в приложении.

Кризис коронавируса и беспрецедентный рост компании

Instacart конкурирует на насыщенном рынке: доставкой продуктов также занимаются такие компании, как DoorDash и Uber, и крупные ритейлеры — Amazon, Walmart и Target. Однако пандемия обеспечила рекордный уровень спроса на эту услугу. По данным Bain, в марте 2020 года онлайн-покупки охватывали 7% продаж продуктов питания в США — это на 5% больше по сравнению с концом 2019 года.

Бизнес Instacart процветал: в апреле 2020 года компания получила первую прибыль. А в октябре 2020 года отчет инвестиционного банка Cowen показал, что Instacart занимает третье место по популярности среди интернет-магазинов продуктов питания в США, уступая лишь Walmart и Amazon.

В 2020 году число пользователей Instacart выросло до 750 тысяч по сравнению с 5 тысячами в 2014 году.

Чтобы справиться с растущим спросом, Instacart увеличила количество курьеров со 180 до 500 тысяч. Помимо этого, компания стремилась разнообразить клиентскую базу: предоставила доступ к услугам доставки по продуктовым талонам, а также запустила возможность сделать заказ по телефону, чтобы привлечь пожилых людей.

Instacart IPO

По данным Forbes, выход Instacart на IPO может стать одним из крупнейших в 2021 году. Но пока компания не называет точной даты.

Instacart может выйти на биржу не по традиционному пути, а посредством прямого листинга — об этом в марте сообщило издание Reuters. Это менее затратный способ, при котором инвесторы и сотрудники продают свои текущие акции общественности вместо того, чтобы предлагать новые.

Сейчас Instacart оценивается в $39 млрд.

Такую оценку компания получила после привлечения $265 млн финансирования от текущих инвесторов. Среди них: Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, D1 Capital Partners, Fidelity Management & Research Company LLC и T. Rowe Price Associates Inc.

Руководство Instacart планирует использовать полученный капитал на расширение персонала, а также вложиться в развитие площадки и рекламу. На данный момент компания сотрудничает почти с 600 национальными, региональными и локальными ритейлерами в более чем 5,5 тысячах городах Северной Америки.

Помимо этого, недавно Instacart объявила о назначении нового CEO — им станет Фиджи Симо. Ранее она входила в исполнительную группу Facebook, когда компания вышла на биржу в 2012 году. Сооснователь и бывший CEO Мехта теперь занимает должность исполнительного председателя.

В статье были использованы материалы следующих источников:

Productmint.com

Oyelabs.com

Qz.com

Marketrealist.com

Businessinsider.com