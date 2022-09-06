Внутренняя ошибка сервера 500: почему она возникает и как ее исправить

Разбираемся, что же означает ошибка 500, почему она может появляться и как ее исправить.

Иногда при попытке открыть сайт возникает Internal Server Error 500 или внутренняя ошибка сервера 500. Это означает, что при подключении к серверу произошли неполадки и запрошенная страница недоступна. Однако само сообщение об ошибке не указывает точные причины ее возникновения, что усложняет устранение.

Содержание:

Что означает код ошибки 500 и почему она возникает?

Коды состояния HTTP сообщают браузеру интернет-пользователя (клиенту), успешно ли выполнен запрос (получение доступа к сайту). К примеру, если браузер получает код состояния 200, то все прошло успешно. Это сообщение не видно пользователю — вместо него появляется запрошенный контент.

С кодами состояния 400 и 500 дело обстоит иначе. Первый означает, что ошибка связана с клиентом, а второй — с сервером.

Internal Server Error 500 — общий код состояния для ошибок со стороны сервера. По этой причине невозможно сразу определить, где именно возникла проблема: известно лишь то, что сервер сообщил о ней. Когда это происходит, сайт отображает посетителям страницу с сообщением об ошибке.

Где можно встретить ошибку 500?

Поскольку эта ошибка является частью спецификации HTTP для сайтов, она может появляться в любом браузере и на любом компьютере, в том числе на мобильных устройствах.

Ошибка 500 может отображаться различными способами, но в большинстве случаев сообщение включает код состояния 500, фразу «внутренняя ошибка сервера» или и то, и другое. Вот несколько распространенных примеров:

500 Internal Server Error;

HTTP 500 — Internal Server Error;

Temporary Error (500);

Internal Server Error;

HTTP 500 Internal Error;

500 Error;

HTTP Error 500;

500. That's an error.

Обычно эта ошибка отображается в окне браузера, как стандартная веб-страница.

Все причины возникновения ошибки

Internal Server Error 500 возникает, когда запрос обрабатывается сервером. Этот код состояния включает все незапланированные события, которые могут произойти на стороне сервера и помешать загрузке сайта. Одна из возможных причин — ошибка в конфигурации сервера.

Вот несколько типичных источников проблем.

Доступ запрещен — разрешения основных файлов и папок заданы неправильно.

Тайм-аут сеанса PHP — скрипт пытается получить доступ к внешнему ресурсу и сталкивается с задержкой.

Некорректный код в htaccess — структура htaccess, файла для локальной настройки сервера Apache, может быть неправильной.

Ошибка в синтаксисе и коде скриптов CGI и Perl — в этих скриптах могут встречаться неточности, в частности несогласованность путей.

Лимит памяти PHP — процесс превышает пределы памяти и поэтому не может быть выполнен правильно.

Если сайт работает на WordPress или другой системе управления контентом, причиной ошибки может стать неисправное или несовместимое расширение. Плагины и темы — особенно от сторонних провайдеров — могут повлиять на весь сайт.

Если ошибка сохраняется в течение длительного времени, это может негативно повлиять на SEO сайта. К счастью, большинство из этих проблем можно исправить.

Что делать при появлении ошибки?

Если вы попытались открыть веб-страницу, но увидели Internal Server Error 500, можно сделать следующее.

Подождать

Поскольку ошибка исходит со стороны сервера, владельцы сайта, скорее всего, уже работают над ее устранением. Попробуйте подождать несколько минут или около часа, а затем перезагрузите страницу.

Также можно заглянуть на сайт downforeveryoneorjustme.com и вставить в поисковую строку URL-адрес страницы, на которой произошла внутренняя ошибка сервера.

Сервис сообщит, возникла ли проблема только у вас или же у всех пользователей.

Сообщить администратору

Еще один вариант — связаться с владельцами сайта. Если вы предполагаете, что они еще не знают об ошибке, лучше всего сообщить им — это поможет и вам, и другим пользователям.

У большинства сайтов и сервисов есть аккаунты в социальных сетях, а на некоторых даже указаны email-адреса и номера телефона.

Что делать администратору при появлении ошибки?

Если ошибка 500 появилась на вашем сайте, попробуйте следующие способы.

Проверить файл htaccess

Загляните в файл htaccess: даже небольшая синтаксическая ошибка может вызывать внутреннюю ошибку сервера. Не менее часто случается так, что этот файл неправильно отформатирован. Его нужно создавать в формате ASCII или ANSI, а не в Unicode. Следовательно, писать его следует в текстовом редакторе, например в Notepad, Notepad++ и Sublime Text, а не в Microsoft Word.

Чтобы проверить, является ли файл htaccess причиной ошибки, можно временно переименовать его и перезагрузить сайт. После этого сервер не будет обращаться к htaccess при загрузке страницы. Если сообщение об ошибке больше не появляется, значит стоит исправить этот файл или создать новый.

Проверить лог ошибок

Загляните в лог-файл, например для серверов Linux его можно найти по адресу /var/log/httpd/error_log. Попробуйте перезагрузить сайт, чтобы воспроизвести код ошибки 500, и посмотреть, как создается лог-файл. Это поможет быстро найти источник проблемы.

Проверить содержимое CGI-скриптов

Ошибки могут возникать, если разрешения для важных файлов установлены неправильно. Есть три типа прав:

read (r) — чтение;

write (w) — запись;

execute (x) — выполнение.

Эти разрешения можно предоставлять трем типам пользователей:

владельцу файла;

группе пользователей;

все остальным.

Права указываются либо с помощью сокращений r, w и x, либо с помощью числовых значений: 4 — для чтения, 2 — для записи и 1 — для выполнения. Они добавляются для каждого типа пользователей и идут один за другим: rwxr-xr-x (rwx — для владельца, r-x — для группы и r-x — для всех остальных) или 755.

По умолчанию должна быть установлена конфигурация 755. Если разрешения предоставляются иначе, может возникнуть ошибка. Эту настройку можно изменить с помощью команды: chmod 755 filename.

Если проблема не решится, можно также провести тестирование, предоставив все права для каждой группы: chmod 777 filename. Однако к этой настройке следует прибегать только для определения проблемы — если любой пользователь сможет переписывать файл, безопасность сайта окажется под угрозой.

Проверить плагины и компоненты

Новое ПО, надстройки и сторонние скрипты могут конфликтовать с текущей конфигурацией сервера. Чтобы выявить причину ошибки 500, попробуйте поочередно отключить или удалить программные дополнения.

И напротив, если вы недавно обновили ПО, текущие плагины и темы могут оказаться несовместимы с обновлением. Деактивация дополнений по порядку — лучший способ найти основную причину проблемы.

Увеличить объем оперативной памяти сервера

Лимит памяти определяет, какой ее объем может задействовать процесс. Если какой-либо процесс требует больше памяти, чем доступно, может возникать ошибка 500.

Чтобы это исправить, можно временно увеличить лимит памяти. Для этого добавьте в php.ini команду, подобную этой: memory_limit = 512M. Этот пример устанавливает лимит на 512 МБ.

Учитывайте, что хостинг-провайдер допускает лишь определенный лимит сеанса PHP в рамках используемого вами пакета. Если будет введено большее значение, сервер проигнорирует его. Также помните, что это лишь временное решение: как только сайт заработает, потребуется выяснить причину высокого потребления памяти. Высока вероятность, что в коде содержится ошибка.

Если ни один из этих способов не помог, стоит связаться с хостинг-провайдером. Но прежде чем сделать это, проверьте состояние серверов: при возникновении проблем многие провайдеры сообщают эту информацию на странице состояния или в социальных сетях.

В статье использовались материалы следующих источников:

Blog.hubspot.com

Ionos.com

Businessinsider.com

Lifewire.com

Фото на обложке: designium / Shutterstock