Использование интернета вещей (IoT) в различных сферах: 10 примеров применения
IoT — это концепция, согласно которой физические объекты и устройства способны подключаться к интернету, обмениваться данными между собой и с центральными системами, чтобы автоматизировать управления теми или иными процессами.
Применение интернет-вещей меняет подход к управлению бизнесом, городским хозяйством, медициной и другими направлениями. Подключенные устройства собирают и анализируют данные, автоматизируют процессы и повышают точность работы. В статье рассмотрим, как интернет вещей применяется в разных сферах.
- Истории
Содержание
1. Умные города
Основные применения интернета вещей в умных городах включают:
- Контроль освещения. Например, в Барселоне внедрение умного освещения позволило снизить энергопотребление на 30%.
- Управление трафиком. Они регулируют движение на дорогах, сокращая заторы. В Лондоне платформа SCOOT управляет 6 тыс. светофоров, регулируя транспортные потоки.
- Мониторинг экологии. Они также активно используют их для мониторинга загрязнения воздуха и других экологических показателей. В Шанхае установлено более 8 тыс. сенсоров для отслеживания уровня загрязнения, а в Лос-Анджелесе система Clarity Movement предупреждает жителей о высоком уровне загрязнения воздуха.
- Управление водоснабжением. Можно рассмотреть пример использования интернета вещей (IoT) для управления водоснабжением, опираясь на опыт Сингапура. В этой стране технологии дают с помощью техники обнаруживать потенциальные утечки воды с опережением на 48 часов. Система мониторинга анализирует данные в реальном времени, позволяя оперативно устранять проблемы и предотвращать ущерб.
- Обеспечение безопасности. В Москве видеонаблюдение с искусственным интеллектом помогло раскрыть более 3 тыс. преступлений в 2023 году.
2. Промышленность
С применением IoT в промышленности придет эффективность. Внедрение IoT-технологий позволяет производителям контролировать состояние оборудования, следить за энергопотреблением.
С помощью IoT в промышленности выполняют следующие задачи:
- Контролируют оборудование. Сенсоры IoT отслеживают состояние производственного оборудования и предсказывают возможные поломки.
- Оптимизируют энергопотребление. Они снижают потребление электроэнергии на производственных предприятиях.
- Управляют запасами. В промышленности интернет вещей отслеживает сырье и готовую продукцию с помощью RFID-меток. В Amazon используют сканеры, это позволяет сократить ошибки на 80% при учете товаров.
- Обеспечивают комфорт сотрудников. Носимые датчики и каски следят за сотрудниками, предотвращая несчастные случаи.
- Регулируют логистику. Технологии активно используются для управления логистическими процессами, от маршрутов, до мониторинга условий перевозки.
3. Умное сельское хозяйство
Технологии в области сельского хозяйства помогают фермерам контролировать состояние почвы, автоматизировать полив, следить за здоровьем животных и оптимизировать работу сельскохозяйственной техники.
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С помощью этой технологии люди:
- Контролируют почву. Использование датчиков для мониторинга влажности, температуры и питательных веществ в почве помогает фермеру точно регулировать полив и выбирать необходимые удобрения. В Нидерландах система точного земледелия снижает расходы на 30% и повысить урожайность.
- Мониторят здоровье животных. Биосенсоры, установленные на животном, предупреждают о возможных заболеваниях на ранней стадии.
- Упрощают работу сельскохозяйственной техники. Интернет вещей удаленно контролирует сельхозтехнику, что повышает точность ее работы и снижает расход топлива.
- Контролируют запасы урожая. На складах и в элеваторах наблюдают за условиями хранения продукции, предотвращая порчу. В Китае использование деталей для мониторинга температуры в хранилищах фруктов сохраняет до 95% урожая.
4. Медицина и здравоохранение
В здравоохранении интернет вещей позволяет:
- Следить за здоровьем. Носимые устройства для контроля уровня сахара, давления и других показателей здоровья собирают информацию в реальном времени. В Финляндии пациенты с диабетом используют устройства для просмотра уровня глюкозы в крови, за счет чего более точно управляют заболеванием.
- Выявлять опасные заболевания. Устройства для пациентов отслеживают критические изменения в состоянии здоровья и передают показания врачу. Благодаря этому проще оперативно реагировать на возможные угрозы и вовремя назначить лечение.
- Увеличивать точность операции. Роботизированные хирургические приспособления повышают точность операций, минимизируя вероятность ошибок и снижая риски для пациентов.
- Мониторить оборудования. Они следят за техническим состоянием медицинского оборудования, прогнозируя поломки и обеспечивая своевременное обслуживание, что повышает охрану пациентов и снижает время простоя оборудования.
5. Умные дома
Интеллектуальные устройства способны:
- Управлять климатом. Интеллектуальные термостаты, такие как Nest и Ecobee, регулируют температуру с учетом внешних условий и предпочтений жильцов. Эти устройства способны автоматически подстраиваться под расписание, например, снижать температуру, когда жильцы не дома, и восстанавливать комфортные условия к моменту их прихода.
- Обеспечивать должный уровень безопасности. Камеры с искусственным интеллектом, замки и датчики движения обеспечивают дополнительную защиту. Камеры способны распознавать лица, детектировать движение и отправлять уведомления о подозрительных действиях, а замки дают удаленно контролировать доступ в дом.
- Анализировать расход ресурсов. Счетчики воды, газа и электричества отслеживают потребление, предупреждая о перерасходах и предоставляя все для оптимизации использования ресурсов. Эти устройства автоматически выключают приборы, когда они не используются, или регулировать потребление, сокращая расходы.
- Управлять освещением. Лампы автоматически включаться по датчику движения или регулируют яркость и уровень внешнего освещения. Управление освещением возможно через мобильные приложения, а голосовые ассистенты изменяют настройки освещения и температуры всего лишь по голосовой команде.
6. Розничная торговля
С применением подобных систем получается повысить эффективность работы магазинов и увеличить продажи.
Вот как технология применяется в розничной торговле:
- Датчики остатков товаров на полках наблюдают их количество и отправляют уведомления сотрудникам магазина о необходимости пополнения запасов. Благодаря этому автоматически управляют уровнем запасов, предотвращая дефицит товара, который может привести к потере покупателей. Также они определяют скорость продаж каждого товара, выявлять популярные позиции и своевременно реагировать на изменения спроса. В результате торговая точка работает более эффективно, уменьшается количество товаров, которые долго остаются на полках, и увеличивается уровень удовлетворенности клиентов, так как они всегда найдут нужный товар в наличии.
- Камеры и сенсоры в магазинах дают обратить внимание на маршруты покупателей, их остановки и интересы, анализирует поведение клиентов в магазине. С помощью таких систем можно оптимизировать размещение товаров, исходя из того, где покупатели проводят больше времени, а также на какие товары обращают больше внимания. Это формирует хороший клиентский опыт, позволяя выделить товары, которые вызывают наибольший интерес, и разместить их в наиболее привлекательных местах. Также данные, собранные с камер и сенсоров, способны использоваться для разработки персонализированных предложений и скидок, которые соответствуют предпочтениям клиентов, повышая их лояльность и стимулируя повторные покупки.
- Умные кассы и системы самообслуживания значительно ускоряют процесс покупки. С помощью таких технологий покупатели могут сами сканировать товары, оплачивать их через мобильные приложения или карты и быстро завершать покупку, минуя кассиров. Это снижает время ожидания в очереди и увеличивает пропускную способность магазинов, что особенно важно в часы пик. Они также сокращают количество ошибок, связанных с ручным вводом данных, повышают точность расчетов и уменьшает человеческий фактор. Мобильные приложения, в свою очередь, помогают клиентам оплачивать покупки бесконтактно и получать дополнительные преимущества, такие как персонализированные скидки, бонусы и возможность изучать историю покупок, что поднимает общую привлекательность магазина и делает процесс более удобным.
7. Логистика и транспорт
С помощью технологии в транспортной отрасли делают следующее:
- Уточняют маршрут. GPS-системы и навигационные устройства предлагают оптимальные маршруты для транспортных средств, анализируя пробки, погодные условия и другие факторы.
- Контролируют груз. Устройства температуры и влажности следят за условиями хранения и перевозки товаров, таких как медикаменты и продукты.
- Предотвращают аварии. Транспортных средствах отслеживают скорость, стиль вождения и состояние водителя, что помогает предотвратить аварии.
8. Финансовый сектор
Интернет вещей ускоряет процессы обслуживания клиентов и предотвращает мошенничество в финансовом секторе.
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Что делают с помощью Internet of Things:
- Защищают банкоматы. Банкоматы оснащены деталями, которые фиксируют попытки взлома и отправляют сигнал в специализированные службы. Также они могут мониторить состояние банкоматов и оповещать о неисправностях.
- Автоматизируют обслуживание. Терминалы и банкоматы с технологией Internet of Things могут смотреть предпочтения клиентов и предлагать персонализированные банковские услуги. Например, в некоторых банках Европы банкоматы автоматически распознают клиента и предлагают индивидуальные финансовые решения.
- Контролируют транзакции. В случае аномальных действий система может немедленно блокировать операцию и уведомить как клиента, так и банк. Использование IoT в сфере финансов помогает банкам мониторить транзакции, анализируя все о поведении клиента и сопоставляя их с типичными паттернами. Например, в США банки активно используют технологии для предотвращения мошенничества, отслеживая транзакции по картам. Когда система фиксирует отклонения от обычного поведения (например, крупные переводы в незнакомые регионы или необычные покупки), она мгновенно блокирует операцию, уведомляет клиента и инициирует проверку транзакции. Это значительно снижает риск потерь и увеличивает надежность финансовых операций, защищая клиентов от мошенничества.
9. Спорт и фитнес
Internet of Things в этой сфере помогает:
- Отслеживать нагрузку во время тренировки. Фитнес-браслеты и прочие устройства отслеживают пульс, количество шагов, расстояние, сожженные калории и другие параметры, предоставляя пользователю полную картину физической активности. Такие устройства собирают информацию, позволяя тренеру или самому спортсмену изучать эффективность тренировки. На основе этих данных можно корректировать интенсивность тренировок, предотвращая перегрузку организма, улучшать выносливость и избегать чрезмерных нагрузок, что снижает риск травм.
- Анализировать движения спортсменов. В теннисе, например, используется специальная обувь с встроенными датчиками, которые фиксируют движения игрока, скорость его передвижения и амплитуду движений. Эти данные анализируют технику игрока и выявлять потенциальные риски травм. Благодаря этому спортсмены могут корректировать свои движения и улучшать координацию, что способствует не только хорошим результатам, но и профилактике травм.
10. Энергетика
IoT-системы регулируют работу электростанций, оптимизируя генерацию энергии в зависимости от спроса и состояния сети. Она дает интегрировать распределенные источники энергии, такие как солнечные панели и ветряки, в единую энергетическую сеть.
В Японии используют Internet of Things, чтобы управлять солнечными электростанциями. Это снижает расходы на производство энергии.
Закрепим
- В умных городах интернет вещей помогает повысить качество жизни и управление городской инфраструктурой. Они оптимизируют освещение, движение на дорогах, снижают энергозатраты и повышают экологичность. Например, датчики на освещении регулируют яркость, а системы мониторинга качества воздуха уменьшают загрязнение.
- В промышленности технология создает эффективность производства и сокращает затраты. С помощью технологий можно контролировать состояние оборудования, предотвращать поломки и минимизировать расходы на ремонты. Они оптимизируют энергопотребление, повышая производительность и снижая затраты.
- IoT в сельском хозяйстве помогает повысить урожайность и снизить затраты на работы. Используя устройства для мониторинга почвы, фермеры могут точно регулировать полив и удобрения, улучшая рост растений и сокращая излишние расходы. Автоматические системы полива и мониторинг здоровья животных с помощью сенсоров позволяют фермерам более эффективно управлять фермами, что ведет к хорошему качеству продукции.
- В сфере медицины помогает точнее диагностировать и лечить заболевания. Носимые устройства, следящие за состоянием здоровья, такие как браслеты для измерения сахара или давления, предоставляют все в реальном времени, позволяя быстрее реагировать на изменения в состоянии пациента.
- В умных домах интернет вещей делает жизнь удобнее и экономичнее. Интеллектуальные термостаты регулируют температуру, создавая комфорт и снижая потребление энергии. Системы безопасности с камерами и замками позволяют контролировать доступ и защищать дом на расстоянии. Умные счетчики следят за расходами на воду, газ и электричество, а системы освещения, управляемые голосом, добавляют удобства.
- IoT в розничной торговле повышает эффективность магазинов. С помощью камер и сенсоров можно проследить поведение покупателей и систематизировать размещение товаров. IoT-системы также ускоряют процесс покупок через бесконтактные кассы и мобильные приложения.
- В сфере логистики и транспорте Internet of Things прокладывает точные маршруты. Использование GPS и навигационных систем оптимизирует маршруты доставки, что сокращает время в пути и экономит топливо.
- В финансовом секторе повышает безопасность и автоматизировать процессы. Приспособления мониторинга защищают банкоматы от взломов, а компоненты отслеживают их состояние. Умные терминалы анализируют предпочтения клиентов и предлагают персонализированные услуги. IoT также выявляет аномалии в транзакциях, предотвращая финансовые преступления.
- В сфере спорта и фитнеса делает точнее тренировки и следит за состоянием здоровья. Носимые устройства для мониторинга активности, такие как пульсометры и шагомеры, отслеживают параметры здоровья и оптимизируют нагрузку. Техника в спортивной одежде и обуви анализируют технику выполнения упражнений, предотвращая травмы.
- В энергетике помогает управлять энергоресурсами и сокращать потребление. Умные счетчики отслеживают расход энергии в реальном времени, что позволяет уменьшить затраты и предупредить перерасход. IoT также регулирует работу электростанций и эффективно управляет производством энергии.
Фото на обложке: Freepik
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