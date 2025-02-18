IoT аббр. от англ. «Internet of Things», или «Интернет вещей» — это концепция, согласно которой физические объекты и устройства способны подключаться к интернету, обмениваться данными между собой и с центральными системами, чтобы автоматизировать управления теми или иными процессами.

Применение интернет-вещей меняет подход к управлению бизнесом, городским хозяйством, медициной и другими направлениями. Подключенные устройства собирают и анализируют данные, автоматизируют процессы и повышают точность работы. В статье рассмотрим, как интернет вещей применяется в разных сферах.

Использование интернета вещей (IoT) в различных сферах: 10 примеров применения

https://rb.ru/story/iot-irl/

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