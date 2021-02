Kuaishou: как миллениалы создали главного конкурента TikTok

Общая оценка Kuaishou может достичь $61,7 млрд. В результате состояние 39-летнего Су вырастет до $7,8 млрд. Его доля в компании —12,6%. Чэн родился в 1985 году. Ему принадлежит доля в 10%, которая может подорожать до $6,2 млрд.

По оценкам газеты South China Morning Post, соучредители Kuaishou будут уступать другим молодым миллиардерам Китая, среди которых Колин Хуан Чжэн из Pinduoduo, Ван Син из Meituan и Чжан Имин из ByteDance.

Чэн придумал Kuaishou в 2011 году как инструмент для создания и обмена анимированными картинками. Затем платформа сконцентрировалась на видео, чтобы дать возможность обычным пользователям выразить себя в интернете.

По данным китайских СМИ, Чэн Исяо вырос в городе Телин, в северо-восточной китайской провинции Ляонин. Те, кто был с ним знаком, рассказывают, что он был гиком-программистом, который интересовался продуктами и технологиями. Фишер Чжан Фэй, один из первых инвесторов в Kuaishou, в книге The Power to be Seen: What is Kuaishou («Сила быть увиденным: что такое Kuaishou».) рассказывал, что Чэн не был хорош в общении с другими и предпочитал виртуальный мир.

В книге об официальной истории Kuaishou, составленной компанией и опубликованной в 2019 году China Citic Press, Чжан написал, что Чэн — отличный менеджер по продукту, но не обязательно станет хорошим руководителем, должность которого занимает Су. «Исяо мог бы быть CEO... но он не будет счастлив», — отметил Чжан.

Тем, кто стал главой компании и вывел ее на новый уровень, был Су. Бывший инженер из Google окончил Университет Цинхуа в Пекине, который иногда сравнивают с Массачусетским технологическим институтом. Су присоединился к Kuaishou в 2013 году и помогал собирать средства и менять стратегию.

Согласно книге Power to be Seen, Су вырос в бедном городке в горном районе южной провинции Хунань, где проживало этническое меньшинство туцзя. В этом отдаленном уголке Китая Су приходилось «два часа идти пешком, чтобы купить соевый соус», а единственным электроприбором в его доме был фонарик. Су не мог с ним играть, потому что батарейки стоили слишком дорого.

Тем не менее, он был способным учеником, которому удалось попасть в Цинхуа. Для этого необходимо было получить высшие оценки на изнурительном китайском экзамене гаокао и попасть в квоту провинции для школы. Су изучал программирование и в 2006 году получил работу в Google. Офис компании располагался прямо за кампусом.

Хотя у него была годовая зарплата в 150 тысяч юаней ($23 тысяч), которая тогда составляла меньше $20 тысяч, для выпускника университета в Китае это были хорошие деньги. Однако в 2008 году Су решил уволиться и начать свой собственный бизнес. В 2009 году он устроился в Baidu, но в 2011 году покинул китайскую компанию, чтобы снова разработать свой собственный продукт. Позже это предприятие было куплено Alibaba Group Holding. Последний проект Су перед Kuaishou был связан с e-commerce в социальных сетях.

Согласно одной из историй об основании Kuaishou, Су и Чэн впервые встретились в ресторане. Выпив изрядное количество пива, они обнаружили, что у них есть общее видение сервиса для обычных китайских интернет-пользователей.

В результате Чэн создал Kauishou, а позже дал большую долю в компании Су и его команде, что случается нечасто. Су стал генеральным директором, а Чэн — продакт-менеджером.

Затем Су разработал алгоритм для Kuaishou, который подчеркивает «равенство и инклюзивность». Теперь миллионы китайских пользователей загружают на платформу клипы о своей работе и повседневной жизни. Согласно официальным пресс-релизам компании, Су и Чэн разделяют мнение о том, что «жизнь каждого человека стоит того, чтобы вести хронику».

В редком публичном выступлении 2018 года Чэн сказал, что Kuaishou предназначена для людей, у которых нет своей площадки, чтобы показать свои таланты всему миру. Чэн отмечает, что Kuaishou не для кинозвезд или лидеров мнений, а для большинства обычных людей. Он добавил, что продукт должен быть как можно более простым, чтобы люди могли использовать его «независимо от уровня образования или возраста».

По данным компании, на конец ноября 2020 года у основного приложения Kuaishou было 263,8 млн ежедневных активных пользователей.

По мере того, как Kuaishou становился все более популярным, он столкнулся с растущей конкуренцией — особенно со стороны Douyin, китайской версии TikTok. По состоянию на август прошлого года у Douyin было 600 млн ежедневных активных пользователей.

Попытка Kuaishou купить Musical.ly в 2017 году была неудачной. Приложение приобрела компания ByteDance и объединила его с TikTok. Это мгновенно дало ему огромный рост популярности среди зарубежных пользователей. В интервью в 2018 году Су сказал, что одна из его целей — сделать Kuaishou международной компанией.

