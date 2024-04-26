5 признаков, что вам пора искать другую работу

Мы все сталкиваемся с профессиональными трудностями. Порой это просто препятствия, которые надо преодолеть, и после них работа заиграет новыми красками Однако некоторые испытания говорят о том, что пора обновить резюме и начать подыскивать новое место. Рассмотрим 5 ситуаций, показывающих, что пора двигаться дальше.

Вот 5 ситуаций, показывающих, что пора двигаться дальше.

1. У вас плохой начальник

50% людей говорят, что уволились из-за того, что им не повезло с руководителем, однако начальник может быть «плох» по-разному.

Автор колонки Джудит Хамфри вспоминает, что когда она только начинала работать, ее непосредственный руководитель критиковал ее буквально за все — даже за то, что она не идет достаточно быстро. Что бы они ни делала, она не могла заслужить его одобрения. Во время совещаний все молчали, боясь его критики. Она спросила себя: «Я действительно хочу работать на этого человека?»

Она ответила «нет», но была одна загвоздка. Босс оказался сильным наставником, и его опыт в спичрайтинге стал для нее невероятно ценным. Джудит приходилось балансировать, выбирая между хорошим и плохим. В результате она два года проработала с «плохим» начальником, пока не научилась от него всему, что хотела.

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Оцените, что вы можете получить от своего руководителя, и двигайтесь дальше, когда ваши цели будут достигнуты.2. У вас слишком требовательный начальник

В этой ситуации часто бывает трудно разобраться. Руководитель может часто говорить подчиненным, как они ему нужны, и благодарить за переработки. В результате сотрудники чувствуют свою ценность и готовы идти навстречу, но работа с таким начальником разрушительна для карьеры: он хочет, чтобы подчиненные постоянно оставались с ним и не продвигались выше.

Джудит Хамфри приводит в качестве примера историю женщины, которая работала директором в банке, и однажды ей представился шанс получить должность вице-президента в другом отделе. Однако когда она рассказала своему начальнику об этой возможности, он ей ответил: «Не делай этого, ты нужна мне здесь». Так она и поступила. Спустя 10 лет она все еще оставалась на той же должности.

Работая с требовательным руководителем, можно почувствовать себя важным, они искренне верят в вас.

Сохраняйте бдительность.: Начальник, которому постоянно нужна ваша помощь, хочет, чтобы вы оставались на своей должности как можно дольше. Он может разрушить вашу карьеру. Не позволяйте ему это сделать.

3. Ваша работа скучная

Еще один признак, что пора увольняться, — постоянная скука. Попытайтесь разобраться, чем она вызвана. Возможно, работа однообразная, вы уже освоили ее и не чувствуете восторга от выполненных задач.

Или, возможно, скучны ваши коллеги. Вам не нравится находиться с ними, вы не чувствуете себя на одной волне.

Если работа вызывает тоску, и нет возможности сделать ее интереснее, значит, пришло время двигаться дальше. Вы зачахнете на корню, если останетесь, и чем дольше это продлится, тем сложнее будет «продать» себя новому работодателю.

На собеседование нужно приходить с захватывающей историей. Скука всё испортит, уничтожив все шансы получить новую работу.

4. Вас не замечают

Чтобы продвигаться по карьерной лестнице, нужно, чтобы люди видели ваши достижения.

Будьте инициативны и возглавляйте проекты, вне зависимости от вашего уровня. Бывшая CEO PepsiCo Индра Нуйи советовала в своей автобиографии: «Станьте видимым для тех, кто не входит в вашу рабочую группу. Люди должны говорить: "Знаете, она проделала отличную работу"».

Спросите себя, считают ли ваш вклад важным и ценным. Если никто не видит того, что вы делаете, ваши усердия останутся невознагражденными.

Признает ли ваш начальник ваши заслуги перед другими, когда вы сделали что-то важное? У вас получается встречаться с руководителем, для которого вы подготовили отчет? Знают ли другие главы отдела о вашем вкладе и признают ли его окружающие? Если нет, пора двигаться дальше.

5. Работа вам не подходит

Если то, чем вы занимаетесь, не соответствует вашим интересам и стремлениям, пора искать другое место.

Вы можете быть специалистом, которого повысили до руководителя, но на самом деле вы хотите оставаться специалистом. Или вы мечтаете возглавить команду, но вам не дают шанса это сделать. Вам могут не подходить стандарты вашей компании.

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Американский психолог и автор бестселлеров Адам Грант считает, что важно спрашивать себя: «Хочу ли я стать похожим на людей вокруг?» Если нет, начните думать о других возможностях.

Если работа вам не подходит, вы вряд ли покажете блестящие результаты и получите хорошие рекомендации от начальника и коллег. Скорее вы погубите свою карьеру.

Возможно, сейчас кажется легче смириться и остаться на неподходящей вам работе, но в долгосрочной перспективе это вам навредит. Наберитесь смелости и начните искать место, где вы расцветете.

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Фото на обложке: Unsplash.