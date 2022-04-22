История WhatsApp — от статусов для друзей до главного мессенджера мира

В 2009 году Брайан Эктон и Ян Кум не смогли получить работу в компании под началом Марка Цукерберга. Тогда они основали WhatsApp и 5 лет спустя продали его за $21,8 млрд Facebook*. В 2018 году оба покинули компанию из-за разногласий с Цукербергом, который планировал монетизировать мессенджер. В материале — об истории WhatsApp и том, как менялась бизнес-модель самого популярного мессенджера в мире.

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«Никакой рекламы! Никаких игр! Никаких уловок!» — так звучит принцип, который помог небольшому приложению для обмена сообщениями обойти таких гигантов, как iMessage, WeChat, Facebook Messenger*, Snapchat, LINE, Kik Messenger, Kakao-Talk и многих других при штате в 50 человек.

Путь WhatsApp не похож на обычную историю стартапа, где у основателей была идея, которая заставила их бросить колледж, создать команду и получить предпосевное финансирование от гиганта вроде Facebook* или Google. Концепция WhatsApp была разработана не студентами, а людьми, которым было за тридцать, и у которых была стабильная работа в известной компании.

Интернет-мессенджер появился из-за необходимости сделать телефонную связь демократичнее, а успеха он добился, потому что следил за всеми трендами и потребностями — от push-уведомлений до шифрования.

Даже после десяти лет существования компания по-прежнему придерживается своего главного принципа, при этом получая миллионный доход.

Кто основал WhatsApp?

В 2009 году Брайан Эктон и Ян Кум уволились из Yahoo!, чтобы путешествовать по миру.

Когда их сбережения начали иссякать, они решили устроиться на работу в Facebook*. Однако это тоже пошло не по плану. Тогда начался новый этап в их жизни — WhatsApp.

WhatsApp 1.0

В январе 2009 года Ян Кум купил iPhone. Изучив App Store, которому было всего несколько месяцев, он осознал потенциал индустрии приложений. Он хотел создать инструмент, который показывал бы статусы рядом с отдельными именами пользователей.

Вместе с Эктоном они обратились за идеями к Алексу Фишману. Однако реализовать задуманное было невозможно без помощи специалиста. Для разработки приложения они обратились к программисту Игорю Соломенникову, которого нашли на RentACoder.com.

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Компания WhatsApp inc. была зарегистрирована в Калифорнии 24 февраля 2009 года. Название выбрали, потому что оно созвучно с вопросом What's up («Как дела?»), что соответствовало идее статусов.

Кум показал WhatsApp нескольким друзьям, но никому из них приложение не понравилось. Оно работало со сбоями и разряжало батарею. Это настолько разочаровало Кума, что он потерял надежду и начал искать новую работу.

Тогда Эктон поддержал его, сказав: «Ты был бы идиотом, если бы оставил проект сейчас. Дай ему еще несколько месяцев».

Добавление Push-уведомлений

В июне 2009 года с обновлением Apple появились push-уведомления. Целью нововведения было напомнить пользователям, когда они не используют установленное приложение. Ян воспользовался этим и обновил WhatsApp: теперь каждый раз, когда пользователь менял статус в приложении, его друзья получали push-уведомление.

Русским друзьям Алекса Фишмана это понравилось. Теперь статусы WhatsApp вроде «Я проспал» или «Не могу говорить, я в спортзале» начали использовать, чтобы сообщать о своем местонахождении или уведомлять друзей.

Эта функция сразу превратилась в канал для обмена мгновенными сообщениями, и пользователи начали общаться друг с другом через статусы, например, кто-то отправлял сообщение «Как дела, Карен?», а Карен отвечала, меняя свой статус.

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Ян заметил это и понял, что нужно обновить операционную модель приложения, превратив его в мессенджер для обмена мгновенными сообщениями. Так появилась версия 2.0.

«Возможность мгновенно связаться с кем-то на другом конце света с помощью устройства, которое всегда с вами, была очень впечатляющей», — говорил Ян Кум.

WhatsApp 2.0

Вскоре вышла бета-версия WhatsApp 2.0. Пользователям нравилось, что можно входить в систему, используя только номер телефона, и отправлять сообщения контактам через интернет, а не SMS.

Они высоко оценили новые функции, поскольку аналогичные сервисы, такие как BBM от Blackberry, были эксклюзивными для Blackberry, а G-Talk от Google и Skype требовали обмениваться уникальным идентификатором для общения с другими. Таким образом, WhatsApp стал крайне полезным приложением, и всего за несколько месяцев число его пользователей увеличилось до целых 250 тысяч.

Та же версия была представлена в App Store 27 августа 2009 года. Пока в ней можно было обмениваться только текстовыми сообщениями, а не медиафайлами.

Первые инвестиции

Брайан Эктон не был активным участником команды WhatsApp, пока не убедил пятерых друзей, бывших сотрудников Yahoo!, инвестировать в проект $250 тысяч. Это произошло в октябре 2009 года.

До этого он активно искал другую идею для стартапа, пока Ян не пришел к нему со своей версией WhatsApp 2.0, на что он ответил: «В твоем распоряжении все неограниченное богатство интернета».

Это стало огромным стимулом для WhatsApp: компания получила не только хорошие инвестиции, но и очень опытного соучредителя.

«Мы не ставили своей целью создание компании. Мы просто хотели создать продукт, которым пользовались бы люди», — сказал Кум во время панельной дискуссии на сцене.

Брайан Эктон официально присоединился к WhatsApp 1 ноября.

Ценностное предложение

Стадия бета-тестирования завершилась, и приложение эксклюзивно запустилось в App Store для iPhone в ноябре 2009 года. WhatsApp стал идеальной альтернативой SMS как внутри США, так и за пределами страны, причем бесплатной.

Сразу после релиза основателей завалили электронными письмами. Пользователи спрашивали, что ждет приложение, и появятся ли версии для Nokia и BlackBerry, которые тогда были ключевыми игроками рынка.

Вскоре Ян нанял своего друга Криса Пайффера, чтобы создать версию приложения для BlackBerry. Она была запущена через два месяца.

Однако у Криса, как и у многих жителей США, были сомнения. Зачем использовать WhatsApp, если можно просто отправить SMS?

Даже в 2009 году почти каждый мобильный оператор США предлагал фиксированные тарифы на SMS и бесплатные минуты, и у потребителей почти не было стимула переходить на WhatsApp. По сути, США до сих пор остаются самым слабым рынком для мессенджера.

Кум и Эктон планировали вывести приложение за пределы США, например, в Европу и Азию, где абоненты буквально платили за каждое сообщение. Несмотря на то, что у Криса все еще были сомнения, он присоединился к команде, впечатленный темпами прироста пользователей.

В течение последующих двух лет приложение получило поддержку ОС Symbian, Android и Windows. В конечном итоге WhatsApp успешно заменил SMS.

Платная модель WhatsApp

Основная работа началась на переоборудованном складе на Эвелин-авеню, где основатели сдали в субаренду несколько помещений. Персонал работал за дешевыми столами из IKEA и приносил одеяла, чтобы согреться. Это сэкономило много средств.

Более того, первые несколько лет Кум и Эктон работали бесплатно. Основной статьей расходов оставалась отправка сообщений верификации. Чтобы компенсировать затраты, изменили бизнес-модель: теперь подписка на приложение обходилась в $0,99. Тогда база пользователей росла быстрее, чем поступали инвестиции.

В тот же момент в приложении появилась возможность отправлять фотографии, и число подписчиков стремительно росло, даже когда приложение было платным. Поэтому эту модель решили сохранить еще на какое-то время.

Поддержка Sequoia

Ян и Брайан на самом деле не были поклонниками маркетинга и прессы. Их основное внимание было сосредоточено на их продукте, который казался вполне жизнеспособным с платной моделью. В 2011 году WhatsApp даже вошел в список 20 самых популярных приложений в App Store.

Когда Яна спросили, почему он не хвастается успехами, он ответил: «Маркетинг и пресса поднимают пыль. Она застилает глаза, и тогда вы не фокусируетесь на продукте».

Также основатели отклоняли все просьбы о встречах от венчурных капиталистов, заинтересованных в инвестировании. Они считали это своим преимуществом, поскольку большинство венчурных капиталистов выступали за введение рекламы, а они были против.

Однако партнер Sequoia Capital Джим Гетц был настойчив и провел 8 месяцев, добиваясь разговора. По его словам, тот факт, что стартап уже платил корпоративный подоходный налог, отличал его от других. За всю свою карьеру в венчурном бизнесе он видел это впервые.

В конце концов ему удалось встретиться с ними и предложить сделку в качестве стратегического консультанта и инвестировать около $8 млн в более чем 15% акций компании. Команда согласилась, так как он пообещал не навязывать им бизнес-модель, предусматривающую рекламу.

Всего два года спустя, в феврале 2013 года, число пользователей неожиданно выросло до 200 млн, а штат сотрудников увеличился до 50 человек. Для основателей это было впечатляющим событием. Они пригласили Sequoia Capital на второй раунд финансирования, получив еще $50 млн, что повысило оценку стартапа до $1,5 млрд.

Основатели также изменили операционную модель: теперь приложение было бесплатным в течение первого года, после чего с пользователей взимали годовую абонентскую плату.

Поглощение и изменение бизнес-модели

В феврале 2014 года Facebook* приобрела WhatsApp за $19 млрд.

Тогда Facebook* собиралась стать компанией, ориентированной на мобильные устройства, и превратить функцию обмена сообщениями в основную.

Конкурирующий сервис перетягивал огромную долю целевой аудитории Facebook*. Это, а также появление других приложений для обмена сообщениями вроде WeChat, Kik, Line и Viber, превратило WhatsApp в угрозу.

Более того, для такой ориентированной на рекламу платформы, как Facebook*, WhatsApp и его данные были не чем иным, как сундуком с сокровищами, которые ждали, пока их откроют.

Приобретение было вполне логичным шагом.

Влияние компании Цукерберга отразилось и на бизнес-модели WhatsApp. Мессенджер получил удобные функции для бизнес-пользователей, а Facebook* — такие данные, как подтвержденный номер телефона, статус, изображение на дисплее и частота использования приложения.

Запуск WhatsApp Business

В 2017 году, спустя год после внедрения шифрования и появления версии для ПК с Windows и Mac, версия для бизнеса получила новую функцию.

Теперь компании могли бесплатно создать бизнес-профиль в WhatsApp Business. Приложение позволяло добавлять в профиль важные ссылки, ведущие на сайт или в аккаунт Facebook*, настраивать автоматические ответы и даже связывать стационарные номера с WhatsApp.

Это бесплатное приложение помогло улучшить клиентский сервис множеству предприятий малого и среднего бизнеса, а также привлекло миллионы пользователей.

В партнерстве с несколькими индийскими банками WhatsApp запустила платежи, сделав отправку денег через такой же простой, как отправка текстового сообщения.

Прощание с основателями

Компания продолжала меняться в соответствии с амбициями Facebook*, и в сентябре 2017 года Брайан Эктон решил покинул ее, чтобы работать в собственном некоммерческом фонде Signal Foundation. Позже ушел и Ян Кум на фоне споров с Facebook* по поводу конфиденциальности данных и бизнес-модели WhatsApp.

Выпуск первого дополнения для заработка

Приложение WhatsApp для бизнеса был всего лишь хорошо спланированным, но ненавязчивым этапом пути к заработку денег — запуска WhatsApp Business API.

WhatsApp Business API позволяет крупным компаниям интегрировать API платформы со своим собственным предложением и обеспечивать для клиентов бесшовный опыт, автоматически отправляя им важную информацию в WhatsApp. API позволил банкам рассылать уведомления, приложениям для бронирования билетов — подтверждения, а защищенным приложениям — даже одноразовые пароли.

Более того, эта платная функция превратила WhatsApp в маркетинговый канал с наибольшим уровнем вовлеченности.

В пилотной программе приняли участие множество компаний, и она принесла хороший результат. Теперь WhatsApp продолжает привлекать сторонние организации в качестве партнеров для продвижения API.

WhatsApp в 2020-х

В мире, где спрос и популярность приложений никогда не бывают стабильными, Брайан Эктон и Ян Кум смогли поддерживать популярность сервиса на протяжении всей истории WhatsApp. Вместо того, чтобы гоняться за деньгами, постоянно прерывая чаты рекламой, они уделяли приоритетное внимание интересам пользователя, что сегодня важно как никогда.

Сегодня WhatsApp используют более 1,5 млрд человек в 180 странах. Сервис сохраняет лидерство в мире, несмотря на рост пользовательской базы конкурентов.

Платформа уже взяла на себя SMS, MMS и другие устаревшие функции, которые ее целевой рынок ранее использовал для общения друг с другом. И теперь, когда Facebook* привлекает в качестве партнеров бизнес, эти функции мобильных операторов могут оказаться совершенно бесполезными.

Цукерберг продолжает попытки вывести WhatsApp на новый уровень, сделав его привлекательнее для бизнеса. Компания даже запустила настольную версию приложения (WhatsApp Web), чтобы упростить его использование на ПК или Mac.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: guteksk7 / Shutterstock