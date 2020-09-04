История Yamaha: как компания стала производить все – от музыкальных инструментов до мотоциклов

История компании Yamaha доказывает, что успех приходит к трудолюбивым и упорным. Сын самурая Торакусу Ямаха начинал как часовой мастер и увлекался техникой, а в 35 лет основал компанию Nippon Gaki, которая с тех пор сменила название, выросла и запустила несколько подразделений. Сейчас Yamaha предлагает очень разные продукты – от музыкальных инструментов до мотоциклов, и трудно сказать, что у нее получается лучше.

Ямаха родился в мае 1851 года и был третьим сыном самурая низкого ранга — официального астронома клана Кишу в центральной префектуре Вакаяма. Он унаследовал отцовское увлечение небом и, по слухам, много читал об астрономии, а позднее о машинах и технологиях, появившихся в последние годы XIX века.

В 1868 году после реставрации Мэйдзи в Японии началась эпоха распространения западной мысли и технологий, и Ямаха увидел в этом отличную возможность. В 1871 году он переехал в Нагасаки и изучал часовое дело у британского мастера. Он быстро овладел навыками изготовления часов и обратил внимание на медицинское оборудование.

В 1886 году, в возрасте 35 лет, Ямаха переехал в Хамамацу, к югу от Токио, чтобы основать бизнес по ремонту медицинского оборудования и часов. Чтобы сводить концы с концами, он также служил водителем рикши у директора местной больницы. Это был небольшой провинциальный город, и когда в местной школе сломалась фисгармония иностранного производства, за помощью обратились к Ямахе. Он определил проблему, изучил внутреннюю работу инструмента и решил создать его с нуля — на это ушло всего два месяца.

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Он показал первую фисгармонию японского производства профессорам музыкального факультета Токийского университета, однако они невысоко оценили инструмент. Ямаха месяц изучал теорию музыки в университете, а затем вернулся в Хамамацу и создал вторую версию фисгармонии. Ее уже посчитали «достойной заменить импортные аналоги».

Ямаха быстро начал получать заказы, в том числе от губернатора префектуры Сидзуока, и в 1887 году основал компанию Nippon Gakki. На ее логотипе был изображен феникс, держащий в клюве камертон. На следующий год Ямаха занял заброшенное здание храма в городе и нанял команду плотников и столяров. Вскоре там был построен завод с современными сборочными линиями.

Следующий прорыв произошел в 1889 году, когда министр образования Японии попросил Ямаху обслуживать музыкальные инструменты во всех школах страны, и компания продала 250 фисгармоний. На волне успеха Ямаха стал выпускать пианино, губные гармошки и ксилофоны. После пятимесячной командировки в США, в ходе которой Ямаха посетил штаб-квартиру фортепианного гиганта Steinway and Sons, он вернулся в Японию и разработал первый вертикальный рояль Nippon Gakki.

В августе 1916 года, в возрасте 65 лет, Ямаха умер, но компания продолжила существовать.

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Во время Второй мировой войны правительство потребовало от компании перейти от музыкальных инструментов к высокоточному оборудованию для военных действий, включая пропеллеры для истребителя Zero. В 1945 году, когда Япония сдалась, а музыкальные инструменты были не самым важным приоритетом, производственные мощности Nippon Gakki, уцелевшие во время воздушных налетов, были законсервированы.

Только в 1953 году президент компании Геничи Каваками вернулся и распорядился, чтобы производственные линии были отремонтированы и снова запущены. Официальная история компании гласит, что оборудование на заводе Хамамацу заработало с первого щелчка выключателя.

В руководстве Nippon Gakki велись споры о том, что нужнее всего послевоенной Японии. Среди возможных вариантов были швейные машины, скутеры и примитивные трехколесные автомобили. В конце концов они остановились на мотоциклах, потому что для этого подходило оборудование компании. В качестве прототипа был выбран немецкий мотоцикл DKW.

Менее чем через 10 месяцев был завершен первый мотоцикл Yamaha, 125cc YA-1. Он выдержал строгие испытания на прочность в 10 тысяч км, и полномасштабное производство началось в декабре 1954 года на заводе в Хамане. «Чудесное ускорение! Элегантный стиль! Устойчивое управление!» — говорилось в его рекламе. Yamaha подчеркивала, что заимствовала ряд характеристик у DKW, в том числе четырехскоростную коробку передач.

Запуск YA-1 привел к тому, что компания претерпела фундаментальные изменения: Yamaha Motor стала отдельным подразделением. Материнский бизнес получил название Yamaha и значительную долю финансов Nippon Gakki. С тех пор эти две компании пошли каждая своим путем, сохраняя практически одинаковый логотип из трех камертонов. А Yamaha превратилась в одного из крупнейших производителей музыкальных инструментов в мире.

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Кроме клавишных, она начала делать гитары, барабаны, духовые и деревянные духовые инструменты, а флагманское здание компании в роскошном районе Токио Гинза стало крупнейшим магазином музыкальных инструментов в Японии, где расположились студии звукозаписи и концертный зал. Кроме того, с середины 1950-х годов здесь работает музыкальная школа Yamaha.

Yamaha создала первый коммерчески успешный цифровой синтезатор DX7 и фактически определила звучание поп-групп 1980-х годов. В 1988 году компания выпустила первый в мире CD-рекордер и поглотила расположенную в Сан-Франциско синтезаторную компанию Sequential. Среди других ее приобретений — немецкий производитель аудиопрограмм Steinberg и австрийский производитель фортепиано Bosendorfer.

Также выделились полупроводниковое подразделение, аудиовизуальные продукты, компьютерная и бытовая техника, промышленные роботы и даже спортивное оборудование — включая специальное оборудование для стрельбы из лука, которое помогло шести лучникам выиграть золотые медали на пяти Олимпийских играх.

Yamaha Motor тоже добилась успехов. YA-1 занял первое, второе и третье места в первой мотогонке Японии на выносливость в 1955 году, в том же году, когда он был выпущен, и пришел шестым три года спустя в своей первой международной гонке Гран-При Каталина в США.

В 1958 году был создан первый зарубежный филиал Yamaha Motor в Мексике, через два года — в США. В 1960 году компания вышла и в лодочный сектор, выпустив на рынок катера CAT-21 и RUN-13 класса из армированного стекловолокном пластика, а также первый подвесной мотор P-7.

Зарубежная экспансия продолжалась вплоть до 1960-х годов, когда были открыты подразделения в Индии, Таиланде, Тайване, Нидерландах и Бразилии. Лодки и мотоциклы Yamaha продолжали завоевывать призы на международных гонках.

За прошедшие годы ассортимент Yamaha вырос от электрических гольф-каров до промышленных роботов, снегоуборочных машин, двигателей и других деталей транспортных средств, электрических инвалидных колясок, вездеходов, гидроциклов, плавательных бассейнов и, запущенных совсем недавно, беспилотных летательных аппаратов для посевных работ и наблюдения с воздуха. В 1993 году Yamaha первой разработала велосипед с электроприводом.

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