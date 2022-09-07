Переход на отечественное ПО: с чего начать?

Однако, несмотря на всю сложность ситуации, нельзя с уверенностью говорить, что с уходом западных разработчиков ИТ-процессы в компаниях России остановятся, ведь российский рынок может предложить универсальные, независимые от иностранных технологий решения. Другой вопрос, как выбрать эти решения и перестроить внутренние процессы.

За последние полгода об уходе с российского рынка объявили многие крупные зарубежные игроки, которые обеспечивали частные и государственные предприятия системами управления баз данных, облачным ПО, серверным оборудованием, корпоративными ИТ-системами и т.д. И есть вероятность, что список ушедших вендоров будет только пополняться.

Переход с иностранного ПО на отечественное следует начинать с аудита специфики ИТ-инфраструктуры компании. Что такое ИТ-аудит и какие этапы следуют за ним, разберем далее.

Что такое ИТ-аудит

ИТ-аудит — это разностороннее исследование ИТ-системы компании, в ходе которого эксперты собирают и анализируют информацию о текущем состоянии бизнес-системы, ее сложностях и возможных рисках. ИТ-аудит необходим в качестве первого шага к тому, чтобы привести в порядок и оптимизировать информационные системы и технологии и устранить возможные риски.

Как проходит ИТ-аудит

ИТ-аудит состоит из нескольких этапов:

Первичная оценка ИТ-инфраструктуры, описание текущего состояния ПО клиента. На этом этапе находят проблемы и расставляют приоритеты по их решению. Глубокая оценка. Здесь детально анализируют выявленные проблемы и ищут наиболее оптимальные решения по их устранению. Описание логики взаимодействия различных компонентов информационной системы в процессе выполнения бизнес-задач и оценка актуальности решения. Анализ результатов аудита, разработка конкретных предложений и решений по оптимизации бизнес-систем клиента. Подготовка подробного отчета по итогам проведенной работы. Он поможет снизить возможные риски, улучшить функциональные возможности, а также уменьшить затраты на поддержку системы.

Например, эксперты IRLIX готовы всесторонне изучить информационные системы и технологии через призму системного и бизнес-анализа и предоставить подробный аналитический отчет. Это позволит оценить текущие ресурсы, возможности масштабирования, риски, которые могут возникнуть при разработке того или иного решения.

Далее после анализа потребностей и ресурсов в режиме реалтайм идет обсуждение, моделирование и оценка трудоемкости реализации. Затем эксперты IRLIX вместе с клиентом выбирают оптимальный и надежный вариант технического решения проблемы, который возможно реализовать, либо полностью берут эту задачу на себя.

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Что дальше

После оценки состояния ИТ-инфраструктуры компании, составления стратегии и плана перехода на российское ПО идет:

обсуждение, моделирование и проверка совместимости существующей инфраструктуры с новыми решениями с учетом специфики отрасли;

подбор и тестирование оптимального решения по импортозамещению ПО, которое возможно реализовать;

разработка и безболезненное внедрение нового продукта в бизнес-процессы.

Такой комплексный подход позволит постепенно и без простоев в работе перейти на российское ПО и оборудование, которое будет совместимо с уже существующей в компании ИТ-инфраструктурой.

Почему переход на отечественное ПО стоит доверить IRLIX

IRLIX поможет максимально бесшовно перевести рабочие процессы клиента на российское ПО, поддержать ИТ-инфраструктуру и полностью адаптировать ИТ-системы заказчика под новые реалии. Эксперты компании знают, как эффективно объединить свой опыт и имеющийся у вас потенциал, чтобы разработать и внедрить необходимый именно вашему бизнесу продукт.

Для реализации проекта в IRLIX собирают полноценную команду специалистов — от аналитика до DevOps-инженера — и вам не надо тратить ресурсы своих команд и отклоняться от уже принятых стратегий развития. Прикладное ПО, базы данных, комплексные ИТ-платформы любой сложности — все это IRLIX готова воплотить сегодня.

Компания особенно компетентна в таких сферах, как финтех, медицина, фудтех, ритейл, промышленность, стартапы и ИТ-вендоры. По словам представителей IRLIX, многие российские бизнесы изначально не обращались к иностранным продуктам, а реализовывали собственные решения с помощью компании.

Например, для российского разработчика продуктов в сфере ИБ Spacebit IRLIX помогла разработать систему автоматизации деятельности органов криптографической защиты. А для одного из лидеров в сфере производства электроэнергии компания создала единый карьерный портал для информирования потенциальных кандидатов о вакансиях.

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Команда IRLIX также принимала участие в разработке мобильной версии платформы крупного медицинского интернет-сервиса «CберЗдоровье». «Глубокая экспертиза в различных отраслях помогает нам быстро адаптироваться к поступающим запросам рынка и предлагать бизнесу наиболее актуальные и эффективные решения текущих и будущих задач», — поделился генеральный директор IRLIX Дмитрий Филиппов.

В работе компания использует инженерный подход, суть которого заключается в глубинной проработке задачи и разделении ее на поддающиеся управлению компоненты. Затем на основе анализа полученных знаний проектируется результат.

Этот подход помогает получить качественное решение в конкретные сроки, которое будет обладать необходимыми характеристиками. Кроме того, использование инженерного подхода позволяет перестраивать процессы без потери их целостности, что необходимо для цифровой трансформации и быстрого внедрения отечественного ПО.

«В процессе импортозамещения для нас важно разрабатывать и внедрять не просто цифровые решения, выполняющие функции идентичных иностранных сервисов, а создавать такие интеграционные проекты, которые сделают деятельность отечественного бизнеса более эффективной. Качественная нишевая экспертиза и глубокое погружение в бизнес-процессы наших клиентов позволят нам справляться даже с самыми нестандартными проблемами во время перехода на российские технологии», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.

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