Тюменская IT-компания Слайдер инвестировала 16 млн руб. в стартап, разрабатывающий замену Power Query для Р7-Офис

Компания Слайдер инвестировала 16 млн рублей в компанию Датаконс, которая ранее занималась разработкой продукта XLDB. Это плагин для Р7-Офис, заменяющий программу Power Query - инструмент для автоматизации работы с большими объемами данных, который часто используют в работе бизнес аналитики и аналитики данных. После сделки плагин был переименован в Слайдер Данные и добавлен в продуктовый портфель Слайдер.

Инвестиция в стартап как стратегия роста через M&A

“Цель инвестиции — не просто расширить продуктовый портфель, но и технологически усилить уже существующие решения: редактор презентаций Slider Ai и плагин Слайдер Диаграммы, добавив им возможность обрабатывать большие объемы данных из разных источников” — отметил Григорий Попов, генеральный директор и основатель Слайдер.

Основатель Датаконс Евгений Расюк имеет опыт в обработке и анализе данных, проектном управлении и внедрении систем EPM/CPM. Ранее он занимал пост амбассадора Oracle ACE в России. Сейчас он является основателем сообщества «R7 JavaScript», объединяющего разработчиков плагинов и макросов для Р7-Офис, и удостоен премии от руководства компании за вклад в развитие экосистемы продукта.

Команда Датаконс уже представила первую версию решения Слайдер Данные, которое успешно прошло пилотирование в компании Россельхозбанк и продолжает пилотироваться в других крупных российских компаниях.

Курс на импортозамещение: сегодня российскому бизнесу нужен свой Power Query

С уходом Microsoft с российского рынка в 2022 году многие компании столкнулись с критическими проблемами в сфере аналитики данных. Ключевые инструменты, такие как Power Query и Access, внезапно перестали быть доступны, а стандартные функции отечественных офисных решений не могли обеспечить аналогичный уровень гибкости и скорости работы. Особенно остро эта ситуация затронула крупные банки, госкорпорации и промышленные предприятия, где аналитика играет центральную роль в принятии стратегических решений.

Однако этот кризис стал мощным катализатором развития отечественного программного обеспечения. По данным Минцифры России, доля российских офисных решений в корпоративном сегменте выросла с 18% в 2022 году до 65% в 2024 году. К 2027 году ожидается, что этот показатель достигнет 82%. Это уже не импортозамещение как временная мера — это экономическая необходимость, вызванная реалиями рынка и требованиями информационной безопасности.

Переход на отечественное ПО, оказался непростым процессом. Многие сотрудники потеряли привычный уровень автоматизации и удобства при работе с данными. Аналитики стали тратить больше времени на подготовку отчетов, теряя скорость и точность в принятии решений. Однако именно здесь появилось пространство для новых игроков — разработчиков решений, которые не просто дублируют западные аналоги, но адаптируются под специфику российского бизнеса.

Одним из первых таких продуктов стал Слайдер Данные — инструмент для сложной обработки информации внутри Р7-Офиса. Он позволяет выполнять те же операции, что ранее были возможны только с помощью Power Query, но при этом предлагает дополнительные преимущества. Интеграция с PostgreSQL, Parquet и DuckDB, поддержка SQL, прямая встраиваемость в табличный редактор и OLAP (оперативная аналитическая обработка данных или анализ данных в реальном времени) — всё это делает его полноценным инструментом для профессиональной аналитики.

Евгений Расюк, разработчик Слайдер Данных: “В разработке продукта мы ориентировались прежде всего на потребности пользователя, для которых удобнее и привычнее использовать табличные редакторы для обработки данных. За 20 лет опыта внедрения систем планирования и бюджетирования, сформировалось понимание как и чем мы можем улучшить эту работу в том числе на отечественных табличных редакторах. Слайдер Данные воплощает эти идеи, сочетая то, что ранее было доступно в инструментах для "большого ИТ" — доставка данных (etl) , гетерогенные запросы (dwh), процессинг данных (bi)”.



Компании, участвовавшие в пилотировании Слайдер Данных, отмечают значительное улучшение работы с аналитикой. Упрощается создание управленческой и ad-hoc отчетности, данные обновляются быстрее, пользователи получают возможность самостоятельно формировать выборки без обращения к IT-отделу. Это не только экономит время, но и повышает автономность команд.

Слайдер Данные продолжает развиваться. В ближайшее время планируется выпуск версий для Excel и Google Sheets, что сделает его доступным для более широкого круга пользователей, в том числе и за пределами России. Такие инновации демонстрируют, что российская IT-индустрия способна не только закрывать технологические пробелы, но и создавать решения, соответствующие современным требованиям бизнеса и вне страны.

Успешный пилот Слайдер Данных в Россельхозбанке

Россельхозбанк одним из первых решился на пилотирование, внедрив плагин Слайдер Данные в департаменте малого и среднего бизнеса.

После миграции на российский офисный пакет стало ясно, что стандартные средства редактора не позволяют выполнять привычную сложную работу с данными. Сбор информации из разных источников, ее преобразование и объединение в единую таблицу стали занимать больше времени. Увеличилась доля ручной работы, возросла вероятность ошибок, а пользователи оказались зависимы от IT-поддержки.

Для департамента малого и среднего бизнеса, где ежедневно формируются отчеты, прогнозы и ad-hoc аналитика по запросам руководства, это стало критичной проблемой. Возникла необходимость найти инструмент, который позволит сохранить гибкость и скорость аналитического процесса без потери качества.

Банк протестировал несколько решений, подходящих под требования. Выбор остановился на Слайдер Данных, потому что инструмент встраивается прямо в табличный редактор, поддерживает SQL — наиболее распространенный язык среди специалистов аналитиков, поддерживает 16 видов источников, включая Parquet, DuckDB и PostgreSQL, и обеспечивает обработку и объединение информации из различных источников в одной программе.

«До интеграции нового инструмента было так: мы искали данные по нескольким регионам и продуктам, собирали сведения из разных источников и вручную приводили к единому формату, дорабатывали формулы, проверяли. Во многом зависели от одного исполнителя: кто умеет, тот и делает» — рассказывает Максюков Николай, аналитик департамента МСБ Россельхозбанка.

Ключевым фактором стало также то, что решение не требует полной перестройки рабочих процессов. Оно расширяет функциональность существующего офисного пакета, а не заменяет его.

Пилот внедрения длился 60 дней. На ранних этапах были выявлены сложности с интеграцией «Слайдер Данных» в защищенную IT-инфраструктуру банка, связанную с обработкой финансовых данных. Основной вызов заключался в обеспечении совместимости с внутренними системами аутентификации и ограничениями по доступу к конфиденциальной информации. Разработчики Слайдера оперативно добавили недостающие библиотеки и настроили гибкую систему ролей для пользователей с разными уровнями доступа. Адаптация инструмента под корпоративные стандарты заняла 2 недели.

Обучение сотрудников проходило с помощью онлайн-встреч и методических материалов, предоставленных командой Слайдер. В среднем на освоение базовых функций инструмента уходило 2 дня, после чего сотрудник мог сразу применять Слайдер Данные в ежедневной аналитической работе.

По итогу пилотирования Слайдер Данных в Россельхозбанке удалось добиться следующих результатов: скорость подготовки отчетов увеличилась на 40%, доля ручной работы снизилась на 80%, снизилась зависимость от IT-отдела за счет самостоятельной работы пользователей, а также был создан устойчивый процесс аналитики внутри табличного редактора, который можно масштабировать.

Аналитики теперь могут самостоятельно собирать данные, фильтровать их, агрегировать и готовить отчеты без дополнительных запросов к технической поддержке. Это экономит время, повышает автономность отделов и снижает риск человеческих ошибок.

«Оценивать в человеко-часах, наверное, не совсем корректно — все зависит от задачи. Но если говорить по-человечески: стало проще и быстрее. Раньше приходилось вручную переносить данные между системами, копировать, проверять. Сейчас все предсказуемо: обновил — и информация в отчете. Плюс коллеги теперь могут сами работать с отчетами, без постоянных обращений за выгрузками. Это экономит время» — Николай Максюков, аналитик департамента МСБ Россельхозбанка.

От идеи до технологического бизнеса: с чего начиналась компания Слайдер

История компании Слайдер началась в 2014 году, когда её основатель Григорий Попов, будучи студентом, участвовал в кейс-чемпионатах. Тогда стало ясно: презентации — это сфера, где необходим инструмент для автоматизации. Миру нужен новый удобный редактор презентаций, который придет на замену устаревшему PowerPoint.

Первая версия Slider была iOS приложением для быстрого создания презентаций с мобильного телефона. Со временем продукт эволюционировал: от простого генератора до конструктора презентаций с аналитикой просмотров.

Развитие проекта замедлилось во время пандемии. Сильный импульс пришел после переезда из Москвы в Тюмень в 2020 году. Местное сообщество, поддержка Тюменского технопарка и первые частные инвестиции в размере 2 млн рублей помогли запустить развитие.

Было принято решение выйти на B2B-рынок. Поэтому конструктор презентаций превратился в надстройку для PowerPoint с искусственным интеллектом, автоматически оформляющую слайды в корпоративном стиле. Этот продукт позволил компании получить первого крупного клиента и внедрить надстройку в одну из ведущих металлургических компаний страны.

В 2022 году санкции ограничили доступ российских компаний к зарубежным программам, а государство усилило повестку импортозамещения. Слайдер получил запрос от клиента - создать российскую альтернативу Think-cell, популярного инструмента для визуализации данных.

Благодаря опыту разработки надстроек для Microsoft Office команда за 4 месяца создала прототип и запустила продукт под названием Слайдер Диаграммы — совместимое с отечественным офисным пакетом Р7-офис решение, адаптированное под специфику российского бизнеса.

Пилотирование продукта прошло сразу в нескольких российских корпорациях. Обратная связь позволила выстроить четкую дорожную карту и быстро дорабатывать недостающий функционал. Сегодня Слайдер Диаграммы это конкурентоспособный продукт на рынке, который используют более 200 российских компаний.

“На российском рынке можно выделить несколько продуктов, находящихся в Реестре отечественного ПО, которые позиционируют себя как замену Think-Cell. Проведя в рамках программы импортозамещения анализ функциональных возможностей данных продуктов, мы сделали вывод, что прямым аналогом является на данный момент только Слайдер диаграммы. Это быстро развивающийся продукт, производитель выпускает большое количество обновлений, наращивает функционал - уже сейчас актуальная версия продукта «умеет» гораздо больше, чем та, что мы тестировали в июне. По итогам тестирования получен вердикт, что технические характеристики продукта соответствуют заявленным производителем, что отражено в Протоколе тестирования. Принято решение о закупке ПО Слайдер Диаграммы” — София Таблина, руководитель проекта, отдел по импортозамещению «АЛРОСА ИТ».

Параллельно развивался и первоначальный продукт - редактор презентаций Slider. В условиях роста возможностей искусственного интеллекта команда внедрила ИИ в работу с текстом, визуалом и автоматическим оформлением слайдов в фирменном стиле, превратив его в полноценный редактор Slider Ai. Сегодня редактор имеет более 1 млн зарегистрированных пользователей из России и СНГ.

Глобальная стратегия компании — создание автономной экосистемы российских офисных решений

Глобальная цель компании Слайдер — построить полноценную экосистему отечественных офисных продуктов, которая позволит пользователям быстро и эффективно создавать и редактировать документы с помощью искусственного интеллекта.

Сейчас компания в активном поиске решений, которые способны усилить существующие продукты, повысить их ценность для клиентов и увеличить функциональность. При этом особое внимание уделяется технологиям, способным создать синергию с текущими разработками.

Для ускорения поиска и внедрения таких инноваций компания запустила акселератор , который отбирает и поддерживает перспективные команды в области искусственного интеллекта, автоматизации и анализа данных. Платформа станет площадкой для тестирования и адаптации решений под российские бизнес-процессы и их интеграции в продуктовый портфель Слайдер.

Фото на обложке: пресс-служба Слайдер

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ООО «Слайдер Презентации»

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