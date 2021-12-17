Как технологии IXR повышают продуктивность ритейла?

Как касса самообслуживания упрощает процесс покупки?

В первую очередь такая касса позволяет обслуживать клиентов быстрее и снижает нагрузку на обычные кассы до 50%. Чаще всего ими пользуются покупатели с небольшим количеством покупок (около 10 предметов). Клиенты совершают меньше социальных контактов, поэтому покупки более безопасны, особенно в период пандемии. Чтобы что-то купить нужно меньше действий, чем при пользовании обычной кассой. Интерфейс интуитивно понятен, поэтому воспользоваться устройством может покупатель любого возраста.

Существуют ли решения самообслуживания для небольших торговых точек?

Конечно. Такое оборудование идеально подходит для АЗС, ресторанов быстрого питания, магазинов у дома и других торговых точек с небольшой площадью. Можно установить одну или несколько касс. Специалисты компании подсчитали, что вместо одной обычной кассы можно установить 4 кассы самообслуживания.

Какие функции у self-scanning и чем он отличается от кассы самообслуживания?

Пользуясь такой системой, покупатель сканирует товары и упаковывает их в пакет прямо в торговом зале. На выходе из магазина он лишь оплачивает покупку, не тратя время на ожидание в очереди на обычной кассе или сканируя покупки на кассе самообслуживания. Клиент сразу видит на экране общую сумму выбранных товаров. Обычно такой системой предпочитают пользоваться те, кто привык к большому объему покупок. Есть два варианта self-scanning: с помощью сканера или с помощью смартфона, в который клиент заранее устанавливает специальное приложение.

Как работает «умная» тележка?

На самую обычную тележку устанавливается устройство для экспресс-сканирования и оплаты товара. Затем покупатель берет товар, сканирует его и кладет в тележку , и сразу же может произвести оплату. Благодаря умной тележке уменьшается нагрузка на кассовую зону, а клиент тратит меньше времени на совершение покупок.

Как устроены «умные» весы?

В них есть нейронная сеть, умеющая определять, какой товар на них взвешивают. Нейросеть ежедневно обучается, сопоставляя визуальные данные с фактической информацией о пробитом на кассе товаре и повышая тем самым собственную точность. Используя умные весы, кассир и покупатель совершают меньше действий и меньше ошибок. Если в кассовой зоне есть умные весы, скорость обслуживания клиентов увеличивается.

Какие функции имеет планшет/терминал лояльности?

С его помощью можно проверить цену на товар, узнать информацию о нем и его рейтинг, ознакомиться с акциями магазина, получить персональные купоны и оставить мнение о магазине в книге отзывов. Терминал лояльности полезен и сотрудникам: с его помощью можно учитывать рабочее время, обучать персонал, подсвечивать продукты на ESL и полки с товаром. Можно проанализировать, какие товары сканируют чаще других и скорректировать маркетинговую стратегию. Потенциальные сотрудники могут написать заявление о приеме на работу на этом терминале.

Можно ли собрать все типы оборудования в одну систему? Какой эффект это даст?

Да, можно. Единая экосистема внутри магазина повысит эффективность бизнеса. Решения IXR совместимы между собой и открывают для ритейла новые возможности, если работают одновременно. Все каналы взаимодействия с клиентами в ритейле синхронизируются при помощи CloudPOS. В результате клиент получает аналитику и поддержку в одном месте.

Какие способы оплаты можно использовать, кроме привычных карты и смартфона? Насколько они безопасны?

Есть инновационный способ: оплата лицом. Она позволяет клиенту, оплачивать покупки и участвовать в программах лояльности по биометрическим данным на кассах самообслуживания. Это упрощает и ускоряет процесс оплаты. Оплата лицом абсолютно безопасна, так как датчики, установленные в планшете, измеряют глубину и живость лица, а также температуру и связаны с большим числом данных.