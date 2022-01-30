Как снизить операционные издержки при инвестировании

В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга Майкла Эдлесона «Усреднение ценности». Автор одноименной стратегии инвестирования доступно объясняет базовые принципы выбора акций, составления портфеля и игры на рынке, который далеко не всегда растет. Свою стратегию усреднения Эдлерсон придумал достаточно давно, но опыт зарубежных инвесторов подсказывает, что она по-прежнему актуальна. Публикуем отрывок из книги, который поможет снизить операционные издержки при инвестировании.

Нет никаких сомнений в том, что операционные издержки и налоги могут помешать инвесторам достичь своих целей. Этот факт следует иметь в виду, используя формульные стратегии.

Структурируйте свой план так, чтобы ненужные транзакционные издержки можно было свестик минимуму или по возможности избежать их. Далее рассмотрим несколько идей по созданию экономичного варианта стратегии усреднения ценности.

Уменьшение налогов

Существует несколько наименее экстремальных способов уменьшения налогов на прибыль без снижения доходов.

Первый — отсрочка или ограничение продаж. Отодвигая продажи на один период, вы немного снизите вашу доходность, но не так сильно, как это произошло бы в случае варианта без продаж.

Установление ограничений на продажу является разумной гибридной стратегией, которая позволяет избежать избыточного движения активов в вашем портфеле, потенциально снижая налоги.

Второй подход связан с тем, как фактически платятся налоги на прирост капитала. Вы обязаны заплатить налоги с любой прибыли, полученной в течение года, не позднее апреля.

Если продажа с прибылью в последние несколько месяцев года продиктована вашей стратегией усреднения ценности, возможно, имеет смысл отложить ее до начала следующего года (если тогда продажа все еще будет необходима). Благодаря этому налог на прибыль нужно будет заплатить лишь через год.

Аналогичным образом, поскольку вы платите налог с чистого прироста, вы можете использовать потери капитала для компенсации этого прироста. Если вы понесли чистые потери капитала (не стоит делать этого специально!), а позже в том же году ваша стратегия усреднения ценности требует некоторых продаж с прибылью, то потери будут компенсировать часть прибыли или даже ее всю.

Из-за изменения стоимости самих денег с течением времени использовать потери капитала в этом году заметно выгоднее, чем переносить их на более поздние годы.

Ограничение издержек

Вы можете предпринять ряд действий, чтобы ограничить и операционные издержки вашего инвестиционного плана. По большей части эти действия продиктованы обычным здравым смыслом, но все равно нелишним будет упомянуть их.

Если реализация вашего плана подразумевает налоги, разместите активы на счете с льготным налогообложением. Если вы планируете использовать усреднение ценности, разумно делать это, прикрывшись «щитом» IRA, Keogh или другого защищенного от налогов плана.

Если вы последуете совету, то вам понадобится как минимум еще один фонд (например, фонд денежного рынка), находящийся под тем же щитом., поскольку нельзя просто так вносить и выводить инвестиции с таких защищенных от налогов счетов.

Разумный способ снизить операционные издержки, а также увеличить диверсификацию, чтобы уменьшить риск, состоит в использовании взаимных фондов без нагрузки Под фондами без нагрузки (no load funds) применительно к паевым инвестиционным фондам РФ подразумеваются фонды без комиссий на вход и выход, а также с низкими операционными расходами. Суммы комиссионных сборов и тарифы на операции можно найти в правилах доверительного управления. ПИФов на сайтах управляющих компаний. — Прим. пер.

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Хотя эта книга не является трактатом о взаимных фондах, следует отметить, что особенно хорошим выбором являются индексные фонды, поскольку они точно отражают рынок в целом и имеют чрезвычайно низкие тарифы и комиссии.

В любом случае держитесь подальше от таких тарифов и комиссий, которые могут помешать вам продать активы, когда для этого придет время.

В целях уменьшения операционных издержек и экономии своего времени можно также посоветовать пореже переоценивать свой портфель — то есть реже предпринимать действия для достижения целевой ценности.

Варианты стратегии, которые мы обсудили, стабильно показывают результаты, достаточные для того, чтобы держать операционные издержки под контролем.

Мы надеемся, что эта информация поможет вам определиться, как снизить операционные расходы, а также составить план, включа ющий такие расходы, которые вас устроят.

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