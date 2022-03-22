Инфлюенсерам из Австралии грозит тюрьма за продвижение финансовых продуктов без лицензии

Инфлюенсерам из Австралии может грозить до пяти лет тюрьмы, если они нарушат закон о финансовых консультациях — предупреждает новая информационная справка от регулирующей комиссии страны. Чтобы рекламировать финансовые продукты, теперь может потребоваться лицензия.

Опрос Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) за 2021 год показывает: 33% людей в возрасте 18-21 года следят за финансовыми инфлюенсерами в соцсетях. При этом 64% молодых жителей Австралии меняли финансовое поведение из-за их советов.

Уполномоченная ASIC Кэти Армор сообщила, что «инфлюенсерам, рассказывающим о финансовых продуктах и услугах в интернете» крайне важно «соблюдать законы о финансовых услугах». В противном случае они «могут получить серьезные наказания и подвергают риску инвесторов».

В информационной справке от ASIC приведены примеры высказываний, которые можно расценивать как финансовые рекомендации.

«Я поделюсь с вами пятью долгосрочными акциями, которые стоит приобрести и хранить» — это, по мнению ASIC, может считаться рекламой финансового продукта.

«Если готовить обеды на работу самостоятельно, а не покупать их в кафе, то можно экономить деньги еженедельно» — скорее совет по ведению бюджета, а не финансовая рекомендация.

ASIC предупреждает, что недостоверные и вводящие в заблуждение высказывания о финансовых продуктах также могут считаться нарушением закона. Кроме того, чтобы поделиться партнерской ссылкой, перенаправляющей подписчиков на сайт онлайн-брокеров, может потребоваться лицензия.

Внимание к финансовым советам от инфлюенсеров усиливается и в других странах. К примеру, в феврале Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) призвало соблюдать осторожность при продвижении финансовых продуктов таким образом.

«Прежде чем использовать инфлюенсеров, компаниям следует проконсультироваться с юристами, чтобы разобраться в своих обязательствах», — сообщил финансовый наблюдатель.

Особые опасения со стороны регулятора вызвало продвижение криптовалют инфлюенсерами. Ранее председатель FCA Чарльз Рэнделл заявлял о том, что они распространяют «иллюзию быстрого обогащения».

В январе Казначейство Великобритании предложило новые законы, охватывающие рекламу криптоактивов, которая может вводить в заблуждение. Предполагается, что она будет регулироваться по тем же правилам, что и реклама других финансовых продуктов, например акций и страховых услуг.

FCA также ужесточает законы касательно рекламы финансовых продуктов с высоким риском, чтобы «защитить потребителей».

В том же месяце Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании также объявила о планах ввести новые правила касательно продвижения криптовалют, в том числе инфлюенсерами в соцсетях.

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