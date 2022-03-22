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Истории

Инфлюенсерам из Австралии грозит тюрьма за продвижение финансовых продуктов без лицензии

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Инфлюенсерам из Австралии может грозить до пяти лет тюрьмы, если они нарушат закон о финансовых консультациях — предупреждает новая информационная справка от регулирующей комиссии страны. Чтобы рекламировать финансовые продукты, теперь может потребоваться лицензия.

Инфлюенсерам из Австралии грозит тюрьма за продвижение финансовых продуктов без лицензии

Опрос Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (Australian Securities and Investments Commission, ASIC) за 2021 год показывает: 33% людей в возрасте 18-21 года следят за финансовыми инфлюенсерами в соцсетях. При этом 64% молодых жителей Австралии меняли финансовое поведение из-за их советов.

Уполномоченная ASIC Кэти Армор сообщила, что «инфлюенсерам, рассказывающим о финансовых продуктах и услугах в интернете» крайне важно «соблюдать законы о финансовых услугах». В противном случае они «могут получить серьезные наказания и подвергают риску инвесторов».

В информационной справке от ASIC приведены примеры высказываний, которые можно расценивать как финансовые рекомендации.

  • «Я поделюсь с вами пятью долгосрочными акциями, которые стоит приобрести и хранить» — это, по мнению ASIC, может считаться рекламой финансового продукта.
  • «Если готовить обеды на работу самостоятельно, а не покупать их в кафе, то можно экономить деньги еженедельно» — скорее совет по ведению бюджета, а не финансовая рекомендация.

ASIC предупреждает, что недостоверные и вводящие в заблуждение высказывания о финансовых продуктах также могут считаться нарушением закона. Кроме того, чтобы поделиться партнерской ссылкой, перенаправляющей подписчиков на сайт онлайн-брокеров, может потребоваться лицензия.

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Внимание к финансовым советам от инфлюенсеров усиливается и в других странах. К примеру, в феврале Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) призвало соблюдать осторожность при продвижении финансовых продуктов таким образом.

«Прежде чем использовать инфлюенсеров, компаниям следует проконсультироваться с юристами, чтобы разобраться в своих обязательствах», — сообщил финансовый наблюдатель.

Особые опасения со стороны регулятора вызвало продвижение криптовалют инфлюенсерами. Ранее председатель FCA Чарльз Рэнделл заявлял о том, что они распространяют «иллюзию быстрого обогащения».

В январе Казначейство Великобритании предложило новые законы, охватывающие рекламу криптоактивов, которая может вводить в заблуждение. Предполагается, что она будет регулироваться по тем же правилам, что и реклама других финансовых продуктов, например акций и страховых услуг.

FCA также ужесточает законы касательно рекламы финансовых продуктов с высоким риском, чтобы «защитить потребителей».

В том же месяце Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании также объявила о планах ввести новые правила касательно продвижения криптовалют, в том числе инфлюенсерами в соцсетях.

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Фото на обложке: Khosro / Shutterstock

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