Уроки за стеклом: как выпускники Бауманки меняют онлайн-образование

Дистанционное обучение — одно из самых перспективных направлений образования, позволяющее получать новые знания и профессиональные навыки без поправки на географию, время суток и прочие факторы. Особо быстрыми темпами рынок онлайн-образования развивается в Восточной Европе, а лидером по темпам развития в этом регионе является Россия .

Особую актуальность дистанционному обучению придала пандемия COVID-19, вынудившая весь мир перейти на удаленный формат взаимодействия и давшая толчок развитию образовательных онлайн-платформ. По данным исследовательского центра Global Market Insights, в марте 2020 года онлайн-уроки посетили 81% учеников начальных и средних школ.

К работе в режиме онлайн активно подключаются и старейшие вузы мира, предлагая адаптированный лекционный материал вкупе с новыми технологическими решениями. Тем же путем следует и бизнес, проводя онлайн-лекции и семинары вместо офлайн-тренингов — как в рамках собственных корпоративных университетов, так и просто при подготовке кадров вне специализированных программ. Качественные вебинары и конференции нужны самым разным специалистам: от грумеров и тренеров до флористов и психологов — видео давно стало основой не только обучения или коммуникаций, но и контента в целом. По прогнозам специалистов, именно на видео придется 84% всего интернет-трафика в 2020 году.

Но создание качественного видеоконтента под силу не каждому, поэтому за помощью в этом вопросе обращаются к профессионалам, готовым оперативно и безболезненно привести бизнес, вуз или госструктуру в соответствие с современными реалиями. Jalinga — одна из таких компаний-помощников, профессиональную видеостудию которой используют более 100 компаний из России, Казахстана, Великобритании и Индонезии.

Зарождение идеи

Компанию Jalinga основали в 2015 году четверо выпускников МГТУ им. Баумана. Павел Ловянников работал с системами «Умного дома», Петр Константинов был занят в производстве съемочного оборудования, Антон Шилов трудился в сфере кибербезопасности, а Константин Вялых руководил отделом «Прогнозирование и моделирование» в «Металлоинвесте», преподавал в альма-матер и параллельно занялся развитием собственного YouTube канала SkillUp. Съемочной площадкой для него служила квартира Константина. В качестве инструментов Вялых использовал стеклянную доску и педаль для включения и выключения видеокамеры.

Именно этот подход к созданию видеоконтента ребята и взяли за основу своего будущего сервиса. Продукт был представлен в российско-британской школе «Алгоритм». Там разработчики поняли, что налаженный выпуск видео будет полезен любому университету.

Онлайн-образование в России и зарубежом

Как показали исследования рынка, создатели видеоконтента по всему миру сталкивались со схожими проблемами — это и плохое качество картинки и звука, и необходимость больших запасов времени и сил на монтаж ролика. А аутсорс — решение, которое подходит далеко не всем: компании, привлекающие подрядчиков, тратят около 50 тыс. рублей на час готового видео и иногда вынуждены координировать целую команду сторонних специалистов.

Когда проект Jalinga был запущен, его основатели стали принимать активное участие в конференциях и выставках, связанных с технологиями в образовании: EdCrunch в России, Learning Technologies и BETT в Великобритании и другие.

Конференция BETT 2020 в Лондоне

Ребята сразу заметили, что большая часть решений, представленных на этих мероприятиях, направлена на методологию обучения, увеличение скорости и качества усвоения материала, улучшение поведения слушателей и их мотивации. Но технологиями по видеоконтенту рынок порадовать не мог: решений для оптимизации производства видео было крайне мало.

Как создать продукт

Когда у команды Jalinga появилась ясность и примерное видение их будущего продукта, начался этап практического воплощения идей. Без грамотной реализации и подачи решение так и останется «демкой», поэтому технической части было уделено повышенное внимание.

Сначала компании было необходимо разработать специальную технологию для записи видео, чтобы у зрителя создавалось впечатление, что спикер смотрит на объекты презентации прямо перед собой. Тестировались разные решения: от обычной стеклянной доски до сенсора Kinect для игровой приставки Xbox. Это был активный процесс поиска идей, поэтому прототип первой студии и вовсе собирали из картона.

Установка студии в Уральском Государственном Экономическом Университете

В числе сложностей были блики в кадре и отражения — чтобы избавиться от них, приходилось пробовать десятки комбинаций как с использованием поверхности для рисования и визуализации, так и без нее. Не остался без внимания и вопрос звукоизоляции, удобства взаимодействия спикера со средой и другие аспекты, так как в Jalinga не хотели экономить на «доводке» решения.

После нескольких итераций с использованием разных технологий в 2017 году команда создала студию Jalinga в том виде, в котором она существует сейчас. Решение представляет собой прозрачную сенсорную доску, программу для создания видеопрезентаций, а также все элементы современной видеостудии (камеры, свет, мониторы, специальные покрытия стен и пола и т.д.). Система способна обеспечить как запись простых разговорных роликов, так и создание полноценных видеоуроков, а также работу с онлайн-конференциями и стримами с интеграцией в YouTube, Facebook и другие платформы.

Сервис Jalinga позволяет работать с анимацией, видео, 3D-графиками и веб-сайтами. Решение позволяет добиться эффекта «все в кадре» — зритель не понимает, что между ним и спикером есть экран. Намек на это появляется только при использовании инструмента для рисования на сенсорной доске (специальная указка или даже палец), но выглядит это как рисование прямо на экране пользователя, что добавляет эффект присутствия и позволяет донести информацию максимально эффективно.

Улучшенная версия продукта Jalinga Premium включает автоматическое управление светом, дополнительной опцией может стать зеркальный телесуфлер, который позволяет зачитывать текст, смотря в камеру, и видеть свое изображение — спикер будто выступает перед зеркалом.

Результаты внедрения студии Jalinga

Решения от Jalinga эффективны и их легко освоить — на обучение лектора уходит 1-2 дня, после чего он может полноценно пользоваться студией и иметь на руках готовый видеоролик буквально в день съемки материала.

За два года работы к компании обращались не только преподаватели университетов, но и мастера по маникюру, сомелье, астрологи, парикмахеры, психологи, диетологи, футболисты, политики, преподаватели иностранных языков и даже грумеры. Каждый из них смог получить именно то, что ему нужно, улучшив как визуальную составляющую контента, так и усваиваемость информации на экране.

Пример использования студии Jalinga

Большинство клиентов компании перестали отдавать съемки на аутсорс, сократив бюджет на съемку видео в 2-4 раза (некоторые — в 10-15 раз). Для записи ролика уже не требуется команда из ассистента, монтажера, светорежиссера и оператора — это экономит средства и снимает фактор творческих споров, тормозящих процесс работы. В общей сложности, чтобы получить 60 минут готового видео, клиенты проводят в студии от 2 до 5 часов — несоизмеримо меньше, чем при работе с подрядчиками. Особенно это заметно в условиях самоизоляции и затрудненных коммуникаций.

Одна из ярких иллюстраций возможностей Jalinga — опыт компании РЖД по организации онлайн-обучения сотрудников.

Решение от Jalinga позволяет делать качественный контент с минимумом трат по части времени и денег. Это универсальный инструмент, который позволяет добавить динамику и дополнительно визуализировать материал. Мы пользуемся технологией на протяжении примерно двух лет, делая обучающие ролики, мини-курсы, проводим вебинары — все посредством технологии от Jalinga. Максим Липец, РЖД



Представитель компании добавил, что, по сравнению с презентациями и другими образовательными форматами, видео обеспечивает большую вовлеченность слушателя и лучшее качество усвоения информации. Сейчас РЖД постоянно пользуется видеостудией для подготовки материалов для внутрикорпоративных нужд. Компания отмечает хорошую обратную связь с Jalinga — разработчики открыты и всегда готовы выслушать предложения или идеи по улучшению продукта от своих клиентов.

Отличное применение студии Jalinga РЖД нашли в период пандемии коронавируса. Благодаря высокому уровню автоматизации и удобству сервиса, выпуск образовательных роликов продолжился без потери качества. Кроме того, студия позволила проводить и «непрофильные» активности — например, дистанционно вручать сертификаты о прохождении обучения сотрудникам компании.

В период карантина спрос на вебинары вырос вдвое, потому многие из тех, кто только начинает работать с онлайн-образованием, спешат записать свой курс. В Jalinga ежедневно поступают запросы от тех, кто хочет протестировать студию. Прогнозы говорят о том, что такая динамика спроса на видеоконтент сохранится. Пока компания ждет снятия ограничений на самоизоляцию и рекомендует подготовить презентацию, попрактиковаться в домашних условиях и попробовать демо-режим программы Jalinga Studio.

Как показывает практика, страны, лидирующие в сфере онлайн-образования, такие как США и Великобритания, тоже нуждаются в технологиях, которые поставляет Jalinga. В прошлом году компания открыла офис и студию в Лондоне, сейчас финализирует контракт с одним из ведущих британских вузов, есть планы и дальнейшего развития с целью полноформатного выхода на ведущие рынки Запада.

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