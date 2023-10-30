7 концептов транспорта будущего с Japan Mobility Show 2023

В связи с ребрендингом в этом году на мероприятии представлены не только электрокары, но и прочие технологии для удобного передвижения. В подборке — семь таких проектов.

В Японии стартовала автомобильная выставка Japan Mobility Show. Раньше она называлась Tokyo Auto Show и последний раз проводилась до пандемии.

Toyota Land Hopper

Фото в тексте: Toyota

Land Hopper предназначен для коротких поездок, и его можно складывать и хранить в багажнике. Как заявляют в Toyota, трехколесный дизайн позволяет с легкостью преодолевать крутые повороты.

Suzuki MOQBA

Фото в тексте: Suzuki

Электроскутер MOQBA от Suzuki оснащен четырьмя подвижными ногами, которые позволяют преодолевать даже лестницы. Концепт разработан для различных целей, и его можно превратить в медицинские носилки, моторизованное кресло и даже устройство для переноски вещей.

Yamaha Motoroid2

Фото в тексте: Yamaha

Motoroid2 от Yamaha — не просто электрический мотоцикл. Он также может распознавать владельца, балансировать без подножки и даже двигаться рядом с водителем. В Yamaha заявляют, что во время поездки на Motoroid2 можно почувствовать себя «живым».

Honda eVTOL

Фото в тексте: Honda

Honda продемонстрировала уменьшенный макет eVTOL — электросамолета вертикального взлета и посадки. Он работает на газовой турбине и электрической батарее и предназначен для частных перелетов между городами.

В будущем eVTOL может использоваться как личный транспорт или воздушное такси.

Yamaha TMW

Фото в тексте: Yamaha

Как и Land Hopper, TMW от Yamaha оснащен тремя колесами. Передние могут двигаться независимо друг от друга, что позволяет маневрировать по бездорожью. Но его главная особенность в том, что передняя корзина способна сохранять ровное положение даже при крутых подъемах и поворотах.

Subaru Air Mobility Concept

Фото в тексте: Subaru

Air Mobility Concept от Subaru напоминает большой дрон, в центре которого находится кабина водителя. Компания не делится деталями проекта, но сообщает, что готовится к демонстрационным полетам.

Tsubame Industries Archax

Фото в тексте: Tsubame Industries

Хотели ли вы когда-нибудь стать пилотом боевого робота? Tsubame Industries воплощает эту мечту в реальность с помощью Archax. Робот весом 3,5 т и высотой 4,5 м выглядят угрожающе, хотя может разгоняться лишь примерно до 10 км/ч.

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Фото на обложке: Kazuhiro Nogi, AFP / Getty Images