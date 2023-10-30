7 концептов транспорта будущего с Japan Mobility Show 2023

В Японии стартовала автомобильная выставка Japan Mobility Show. Раньше она называлась Tokyo Auto Show и последний раз проводилась до пандемии.
В связи с ребрендингом в этом году на мероприятии представлены не только электрокары, но и прочие технологии для удобного передвижения. В подборке — семь таких проектов.
Toyota Land Hopper
Фото в тексте: Toyota
Land Hopper предназначен для коротких поездок, и его можно складывать и хранить в багажнике. Как заявляют в Toyota, трехколесный дизайн позволяет с легкостью преодолевать крутые повороты.
Suzuki MOQBA
Фото в тексте: Suzuki
Электроскутер MOQBA от Suzuki оснащен четырьмя подвижными ногами, которые позволяют преодолевать даже лестницы. Концепт разработан для различных целей, и его можно превратить в медицинские носилки, моторизованное кресло и даже устройство для переноски вещей.
Yamaha Motoroid2
Фото в тексте: Yamaha
Motoroid2 от Yamaha — не просто электрический мотоцикл. Он также может распознавать владельца, балансировать без подножки и даже двигаться рядом с водителем. В Yamaha заявляют, что во время поездки на Motoroid2 можно почувствовать себя «живым».
Honda eVTOL
Фото в тексте: Honda
Honda продемонстрировала уменьшенный макет eVTOL — электросамолета вертикального взлета и посадки. Он работает на газовой турбине и электрической батарее и предназначен для частных перелетов между городами.
В будущем eVTOL может использоваться как личный транспорт или воздушное такси.
Yamaha TMW
Фото в тексте: Yamaha
Как и Land Hopper, TMW от Yamaha оснащен тремя колесами. Передние могут двигаться независимо друг от друга, что позволяет маневрировать по бездорожью. Но его главная особенность в том, что передняя корзина способна сохранять ровное положение даже при крутых подъемах и поворотах.
Subaru Air Mobility Concept
Фото в тексте: Subaru
Air Mobility Concept от Subaru напоминает большой дрон, в центре которого находится кабина водителя. Компания не делится деталями проекта, но сообщает, что готовится к демонстрационным полетам.
Tsubame Industries Archax
Фото в тексте: Tsubame Industries
Хотели ли вы когда-нибудь стать пилотом боевого робота? Tsubame Industries воплощает эту мечту в реальность с помощью Archax. Робот весом 3,5 т и высотой 4,5 м выглядят угрожающе, хотя может разгоняться лишь примерно до 10 км/ч.
Фото на обложке: Kazuhiro Nogi, AFP / Getty Images
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