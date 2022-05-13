Япония была мировым лидером технологических инноваций. Что пошло не так?

В конце 1990-х годов весь мир завидовал технологическим достижениям Японии. Но почти двадцать лет спустя кажется, что значительные части цифровой вселенной страны по-прежнему остаются в прошлом. Удивительно, насколько разителен контраст между неуклюжими цифровыми интерфейсами страны и ее непревзойденным инженерным мастерством. Как это произошло?

Онлайн-банкинг, бронирование авиабилетов, ведущие газеты и так далее — все те сервисы, которые во многих странах мира стали доступнее благодаря цифровой революции, в Японии по-прежнему вынуждают использовать запутанные выпадающие меню и даже распечатывать подробные формы, заполнять их вручную и отправлять по факсу.

В стране, которая по праву гордится отличным клиентским обслуживанием, нельзя просто получить информацию через пользовательский интерфейс на экране. Как это произошло?

Сорок лет назад специалист по Азии Чалмерс Джонсон ввел термин «государство развития» чтобы описать роль японского правительства в послевоенном росте страны. Так называемый «железный треугольник» связал Либерально-демократическую партию, которая сегодня остается у власти, с крупным бизнесом и бюрократией, создав хорошо спроектированную общественную инфраструктуру и рабочие места для стремительного экономического успеха.

Западные СМИ иногда описывали это как Japan Inc., подразумевая государственно-частное партнерство, основанное скорее на правительственном договоре и принуждении, чем на конкуренции. Однако именно оно привело к появлению таких систем, как токийский метрополитен и смарт-карты FeliCa, созданные Sony и внедренные во всю транспортную сеть.

Инновации, которые поддерживало государство, были настолько эффективными, поскольку уменьшали неопределенность. Но когда новое поколение предпринимателей, занимающихся разработкой программного обеспечения, начало внедрять инновации по всему миру, частному сектору Японии стало трудно успевать за ними.

Железный треугольник замер: любое движение ставило под угрозу баланс. Как только корпоративный сектор пытался испробовать что-то новое, упасть могли все. В целом, лучше было оставаться на одном месте: даже если никто не добивался прогресса, по крайней мере, можно было удерживать позицию.

Сегодня цифровые показатели Японии неудовлетворительны по всем параметрам. Среди стран Организации экономического сотрудничества и развития Япония в настоящее время занимает 27-е место по цифровой конкурентоспособности и 22-е место по цифровым талантам по версии Международного института управленческого развития, что досадно мало для третьей по величине экономики в мире.

Спустя два десятилетия после того, как власти Японии запустили первый цифровой проект «электронное правительство», только 7,5% процедур можно выполнить онлайн.

Здесь образование в области ИТ и разработки ПО считается менее престижным, чем экономика или менеджмент, и талантливых разработчиков нанимают из-за рубежа.

В 2022 году это будет иметь серьезные последствия. Первый этап вакцинации, запущенный в стране прошлой весной, был замедлен в том числе из-за неэффективных аналоговых систем, плохой связи между правительствами и клиниками и рассылки купонов через физическую почту.

Два года назад, когда началась пандемия, у большинства японских корпораций не было планов на случай непредвиденных обстоятельств для удаленной работы, и лишь немногие имели опыт работы с платформами вроде Zoom.

В некоторых компаниях работникам велели работать из дома, но являться в офис, чтобы поставить свою личную печать ханко в доказательство выполненной работы.

На фоне пандемии разворачивался сюжет, достойный Кафки: некоторые сотрудники добирались на работу поездом, рискуя заразиться, просто чтобы поставить печати и вернуться домой.

Прошлым летом на Олимпийских Играх в Токио приезжие спортсмены и СМИ жаловались в Twitter, что им пришлось подписать множество печатных документов на японском языке, а приложения, которые им требовалось загрузить, работали плохо и с ошибками. Год спустя наметился прогресс: недавно появившееся приложение для ускоренного прохождения контроля многих приятно удивило.

В сентябре 2021 года, вскоре после окончания Токийских игр и незадолго до национальных выборов японское правительство запустило свое первое «Цифровое агентство». Тогда решение выглядело как панический шаг. Затем последовало несколько объявлений, и сейчас англоязычная версия сайта больше похожа на наспех написанную правительственную записку, выложенную в интернет.

Отсутствие единства на различных уровнях также не способствовало изменениям. По состоянию на декабрь 2021 года третья по величине экономика мира произвела на свет шесть технологических единорогов — несмотря на существование различных программ инкубаторов, включая амбициозный поддерживаемый правительством J-Startup.

По итогам 2021 года общий объем венчурного финансирования составил около $9 млрд в Японии и $329,9 млрд — в США.

Вероятно, одним из препятствий для перемен служит то, что раздражение пользователей утихает. Основатель стартапа может быть справедливо разочарован все еще зарождающейся экосистемой. Но у рядового потребителя есть обходные пути: он может использовать Amazon вместо визуально сложного Rakuten или взять за привычку оплачивать счета в круглосуточном магазине с помощью автоматического прямого списания.

Даже если японец не может оплатить поездку на скоростной железной дороге («синкансэн») предоплаченной транспортной картой и вынужден стоять очередь в кассу, скоростной поезд доставит его к месту назначения вовремя, минута в минуту.

Когда конечный продукт функционирует бесперебойно, старые способы коммуникации и потребления выглядят довольно странно. Но они кажутся вполне уместными в Японии, одной из самых стареющих стран, где расположено большинство старейших компаний мира.

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