Устали смотреть в экран? Попробуйте йогу для глаз

В среднем человек пользуется гаджетами не менее четырех часов в день, из-за чего устают глаза, болит голова и возникает чувство тревоги. Справиться с этим поможет йога для глаз — набор расслабляющих мышцы упражнений. Исследования еще не подтвердили эффективность метода в лечении глазных заболеваний, однако некоторые практикующие врачи уверены, что она способна снизить нагрузку на зрение.

Инструктор по йоге Коя Уэбб советует: чтобы начать практику, достаточно просто закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, представляя, как напряжение покидает вас.

Посмотрите вниз, влево и вправо, не открывая при этом глаза.

Плавно вращайте глазами в обоих направлениях, как будто массируете заднюю часть века глазными яблоками.

Нагрейте ладони друг о друга и приложите их к закрытым глазам.

Массируйте их зигзагообразными движениями.

После этого поморгайте.

Коя Уэбб рекомендует делать двухминутные тренировки для глаз после каждых 30 минут использования гаджетов. «Эти упражнения также помогают избавиться от отеков, если накануне вы не выспались, — отмечает она. — Очень полезно заниматься йогой каждый день».

Для занятий йогой необязательно покупать коврик или стильный костюм. Уэбб считает: осознанные упражнения, медитация и дыхательные тренировки доступны каждому.

«Эти практики задействуют парасимпатическую нервную систему, которая помогает отдыхать и переваривать пищу, что в современных реалиях очень полезно».

Новичкам Уэбб рекомендует трехэтапное дыхание: 5 секунд — вдох, 5 секунд — задержка и 5 секунд — выдох. Затем упражнение нужно повторить, задействуя плечи, поднимая и расслабляя их вместе с дыханием.

Каждый человек может выполнять эти практики вне зависимости от того, где находится. Простые дыхательные упражнения и йога для глаз помогут улучшить самочувствие и снять напряжение.

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