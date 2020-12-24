Устали смотреть в экран? Попробуйте йогу для глаз

В среднем человек пользуется гаджетами не менее четырех часов в день, из-за чего устают глаза, болит голова и возникает чувство тревоги. Справиться с этим поможет йога для глаз — набор расслабляющих мышцы упражнений. Исследования еще не подтвердили эффективность метода в лечении глазных заболеваний, однако некоторые практикующие врачи уверены, что она способна снизить нагрузку на зрение.
Инструктор по йоге Коя Уэбб советует: чтобы начать практику, достаточно просто закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, представляя, как напряжение покидает вас.
- Посмотрите вниз, влево и вправо, не открывая при этом глаза.
- Плавно вращайте глазами в обоих направлениях, как будто массируете заднюю часть века глазными яблоками.
- Нагрейте ладони друг о друга и приложите их к закрытым глазам.
- Массируйте их зигзагообразными движениями.
- После этого поморгайте.
Коя Уэбб рекомендует делать двухминутные тренировки для глаз после каждых 30 минут использования гаджетов. «Эти упражнения также помогают избавиться от отеков, если накануне вы не выспались, — отмечает она. — Очень полезно заниматься йогой каждый день».
Для занятий йогой необязательно покупать коврик или стильный костюм. Уэбб считает: осознанные упражнения, медитация и дыхательные тренировки доступны каждому.
«Эти практики задействуют парасимпатическую нервную систему, которая помогает отдыхать и переваривать пищу, что в современных реалиях очень полезно».
Новичкам Уэбб рекомендует трехэтапное дыхание: 5 секунд — вдох, 5 секунд — задержка и 5 секунд — выдох. Затем упражнение нужно повторить, задействуя плечи, поднимая и расслабляя их вместе с дыханием.
Каждый человек может выполнять эти практики вне зависимости от того, где находится. Простые дыхательные упражнения и йога для глаз помогут улучшить самочувствие и снять напряжение.Фото на обложке: Fizkez / Depositphotos
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