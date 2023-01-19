Планируете работать в стартапе? Обратите внимание на эти 6 факторов

Работа в стартапах, особенно на ранних стадиях развития, сопряжена с рисками: их бюджет, как правило, ограничен, а многие так и не достигают прибыльности. Как выбрать подходящую компанию? И как определить, что она не разорится в ближайшей перспективе? Основатели рассказали, что стоит учитывать специалистам, которые хотят устроиться в стартап в 2023 году.
Оцените, как компания планирует достичь прибыльности
Стефан Бадер, сооснователь платформы для продвижения SaaS-компаний Cello:
Кандидатам следует выяснить, выстроил ли стартап реалистичный путь к получению прибыли. Для этого понадобится такая информация о компании, как:
- ежемесячные расходы;
- стоимость привлечения клиентов по сравнению с тратами этих клиентов на бизнес (часто выражается в соотношении LTV к CAC);
- рост чистой выручки.
Если организация скрывает эти данные, то от нее стоит держаться подальше.
Разберитесь, как обстоят дела в компании и ее сфере деятельности
Марек Таларчик, CEO компании по разработке ПО Netguru:
Попросите менеджера по найму поделиться основными финансовыми сведениями об организации.
- Приносит ли она прибыль?
- Как она финансируется?
- Если она получает венчурный капитал, то когда должен пройти следующий раунд?
Если рекрутер избегает таких вопросов, стартапу, вероятно, не хватает прозрачности. В таком случае кандидат должен решать сам, готов ли он рисковать.
После выясните, как обстоят дела в секторе, в котором работает компания. Если размер рынка уменьшается, это может быть ранним признаком того, что стартап сталкивается с серьезными проблемами.
Решение о трудоустройстве в такую компанию зависит от личных предпочтений кандидата. Некоторые преуспевают в рискованных проектах, а другие — в более стабильных условиях. Если вы относитесь к первой категории, убедитесь, что зарплата и прочие бонусы будут соразмерны уровню риска.
Выясните, предоставят ли вам акции компании
Йоко Спириг, основательница и CEO платформы управления капиталом для стартапов Ledgy:
Работодатель должен объяснить, сколько акций получит кандидат и на каких условиях. В зависимости от показателей компании, они могут составлять значительную часть его общего заработка.
Эти вопросы помогут определить потенциальную ценность предлагаемых акций.
- Какова текущая оценка компании и примерный мультипликатор дохода? Как изменился этот показатель к текущему моменту по сравнению с годом ранее?
- Какая часть разводненных акций будет мне принадлежать?
- По какой схеме будет оплачиваться мой труд?
- Как реализуются опционы в вашей компании (если план предполагает выдачу опционов и варрантов)?
Акции — часть общего заработка, и обговаривать их лучше вместе с остальными бонусами. Поэтому подумайте, какой размер заработной платы вы считаете справедливым для вашей текущей должности и опыта работы.
Не избегайте компаний на ранних стадиях
Стефан Бадер, сооснователь платформы для продвижения SaaS-компаний Cello:
В мире стартапов более поздние стадии уже не предполагают большей стабильности. Многие из текущих компаний, находящихся на стадии роста, больше не получают инвестиции.
Организации стремятся эффективно использовать капитал, а также стать «живыми по умолчанию» или Default Alive (получать прибыль при текущих ресурсах без дополнительных инвестиций).
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Как выбрать работу исходя из того, сколько времени вы готовы ей уделять
Я замечаю, что сейчас популярны стартапы на предпосевной и посевной стадиях, и считаю, что это лучшее время, чтобы работать в них. Многие фонды отказались от участия в раундах серии B и выше, а также сократили размер вложений.
Проанализируйте, чему можно научиться в компании
Ароша Брауэр, соосновательница и CEO программы для благополучия сотрудников Quan:
Стартапы имеют довольно мало шансов на успех, а их сотрудники, как правило, зарабатывают меньше, чем могли бы в более крупных компаниях. Поэтому важно, чтобы стартап приносил опыт, который сделает вас профессиональнее и привлекательнее в глазах следующих работодателей.
Присмотритесь к динамичным рабочим средам, которые дают возможность обучаться у прямого руководителя и пробовать себя в разных задачах. Чтобы определить такое место, задайте следующие вопросы на собеседовании.
- С какими трудностями сейчас сталкивается компания?
- Расскажите о команде, с которой я буду работать. Как ее члены взаимодействуют друг с другом?
- Какие задачи мне потребуется выполнить в ближайшее время?
- Какой еще вклад, по вашему мнению, специалист с моим набором навыков мог бы внести в компанию?
Кроме того, изучите информацию об основателях. Найдите их профили на LinkedIn, а также выясните, дают ли они интервью СМИ и выпускают ли подкасты. Что для них важно и к чему они стремятся? Сейчас лучше всего работать в организации, которая оказывает реальное влияние на мир.
Сравните предлагаемый уровень зарплаты с рыночным
Вирджил Рейнджерд, сооснователь и CEO инструмента для сравнения компенсаций Figures:
Выясните, какой уровень оплаты труда предлагают на рынке для должности, на которую вы претендуете, а затем сравните его с тем, что предлагает компания. Это поможет сформировать собственные ожидания.
При этом следует учесть, что сейчас у кандидатов меньше возможностей для переговоров по сравнению с предыдущими годами, поскольку конкуренция снизилась, а бюджеты сократились.
Но есть и хорошие новости: стартапы на предпосевной и посевной стадиях, которые получили инвестиции или привлекают их сейчас, вероятнее всего, имеют реалистичную оценку. А значит у сотрудников, которым такие компании предоставляют свои опционы на акции и акции, есть больше шансов получить от них хорошую отдачу в будущем.
Фото на обложке: Masson /
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