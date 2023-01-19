Планируете работать в стартапе? Обратите внимание на эти 6 факторов

Работа в стартапах, особенно на ранних стадиях развития, сопряжена с рисками: их бюджет, как правило, ограничен, а многие так и не достигают прибыльности. Как выбрать подходящую компанию? И как определить, что она не разорится в ближайшей перспективе? Основатели рассказали, что стоит учитывать специалистам, которые хотят устроиться в стартап в 2023 году.

Оцените, как компания планирует достичь прибыльности

Стефан Бадер, сооснователь платформы для продвижения SaaS-компаний Cello:

Кандидатам следует выяснить, выстроил ли стартап реалистичный путь к получению прибыли. Для этого понадобится такая информация о компании, как:

ежемесячные расходы;

стоимость привлечения клиентов по сравнению с тратами этих клиентов на бизнес (часто выражается в соотношении LTV к CAC);

рост чистой выручки.

Если организация скрывает эти данные, то от нее стоит держаться подальше.

Разберитесь, как обстоят дела в компании и ее сфере деятельности

Марек Таларчик, CEO компании по разработке ПО Netguru:

Попросите менеджера по найму поделиться основными финансовыми сведениями об организации.

Приносит ли она прибыль?

Как она финансируется?

Если она получает венчурный капитал, то когда должен пройти следующий раунд?

Если рекрутер избегает таких вопросов, стартапу, вероятно, не хватает прозрачности. В таком случае кандидат должен решать сам, готов ли он рисковать.

После выясните, как обстоят дела в секторе, в котором работает компания. Если размер рынка уменьшается, это может быть ранним признаком того, что стартап сталкивается с серьезными проблемами.

Решение о трудоустройстве в такую компанию зависит от личных предпочтений кандидата. Некоторые преуспевают в рискованных проектах, а другие — в более стабильных условиях. Если вы относитесь к первой категории, убедитесь, что зарплата и прочие бонусы будут соразмерны уровню риска.

Выясните, предоставят ли вам акции компании

Йоко Спириг, основательница и CEO платформы управления капиталом для стартапов Ledgy:

Работодатель должен объяснить, сколько акций получит кандидат и на каких условиях. В зависимости от показателей компании, они могут составлять значительную часть его общего заработка.

Эти вопросы помогут определить потенциальную ценность предлагаемых акций.

Какова текущая оценка компании и примерный мультипликатор дохода? Как изменился этот показатель к текущему моменту по сравнению с годом ранее?

Какая часть разводненных акций будет мне принадлежать?

По какой схеме будет оплачиваться мой труд?

Как реализуются опционы в вашей компании (если план предполагает выдачу опционов и варрантов)?

Акции — часть общего заработка, и обговаривать их лучше вместе с остальными бонусами. Поэтому подумайте, какой размер заработной платы вы считаете справедливым для вашей текущей должности и опыта работы.

Не избегайте компаний на ранних стадиях

Стефан Бадер, сооснователь платформы для продвижения SaaS-компаний Cello:

В мире стартапов более поздние стадии уже не предполагают большей стабильности. Многие из текущих компаний, находящихся на стадии роста, больше не получают инвестиции.

Организации стремятся эффективно использовать капитал, а также стать «живыми по умолчанию» или Default Alive (получать прибыль при текущих ресурсах без дополнительных инвестиций).

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Как выбрать работу исходя из того, сколько времени вы готовы ей уделять

Я замечаю, что сейчас популярны стартапы на предпосевной и посевной стадиях, и считаю, что это лучшее время, чтобы работать в них. Многие фонды отказались от участия в раундах серии B и выше, а также сократили размер вложений.

Проанализируйте, чему можно научиться в компании

Ароша Брауэр, соосновательница и CEO программы для благополучия сотрудников Quan:

Стартапы имеют довольно мало шансов на успех, а их сотрудники, как правило, зарабатывают меньше, чем могли бы в более крупных компаниях. Поэтому важно, чтобы стартап приносил опыт, который сделает вас профессиональнее и привлекательнее в глазах следующих работодателей.

Присмотритесь к динамичным рабочим средам, которые дают возможность обучаться у прямого руководителя и пробовать себя в разных задачах. Чтобы определить такое место, задайте следующие вопросы на собеседовании.

С какими трудностями сейчас сталкивается компания?

Расскажите о команде, с которой я буду работать. Как ее члены взаимодействуют друг с другом?

Какие задачи мне потребуется выполнить в ближайшее время?

Какой еще вклад, по вашему мнению, специалист с моим набором навыков мог бы внести в компанию?

Кроме того, изучите информацию об основателях. Найдите их профили на LinkedIn, а также выясните, дают ли они интервью СМИ и выпускают ли подкасты. Что для них важно и к чему они стремятся? Сейчас лучше всего работать в организации, которая оказывает реальное влияние на мир.

Сравните предлагаемый уровень зарплаты с рыночным

Вирджил Рейнджерд, сооснователь и CEO инструмента для сравнения компенсаций Figures:

Выясните, какой уровень оплаты труда предлагают на рынке для должности, на которую вы претендуете, а затем сравните его с тем, что предлагает компания. Это поможет сформировать собственные ожидания.

При этом следует учесть, что сейчас у кандидатов меньше возможностей для переговоров по сравнению с предыдущими годами, поскольку конкуренция снизилась, а бюджеты сократились.

Но есть и хорошие новости: стартапы на предпосевной и посевной стадиях, которые получили инвестиции или привлекают их сейчас, вероятнее всего, имеют реалистичную оценку. А значит у сотрудников, которым такие компании предоставляют свои опционы на акции и акции, есть больше шансов получить от них хорошую отдачу в будущем.

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