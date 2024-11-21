9 способов избавиться от спама в электронной почте

Много спама во входящих? Так не только сложнее найти важную информацию, но и выше риск случайно открыть вредоносное сообщение. Издание How To Geek предлагает 9 советов, которые помогут сократить количество таких писем.

Используйте фильтры и функции поиска

Фильтры направляют нежелательные письма в указанную папку или удаляют их, прежде чем они заполнят почтовый ящик. Входящие сообщения можно блокировать по ключевым словам, отправителям или доменам.

Эта функция есть в большинстве почтовых сервисов. Например, в Gmail алгоритм такой:

«Настройки» → «Все настройки» → «Фильтры и заблокированные адреса» → «Создать новый фильтр».

Укажите критерии (ключевые слова, email-адреса) и выберите для них действие, например архивировать или удалить.

Отпишитесь от ненужных рассылок

Просмотрите свои подписки и отмените те, которые не читаете регулярно. Большинство создателей рассылок добавляют в конец писем ссылку для отмены подписки. Если ее нет, можно пометить сообщения как спам или создать фильтр, чтобы они не попадали во входящие.

Сообщайте о спаме и фишинге

Если вам приходят подозрительные письма, которые завлекают невероятно выгодными предложениями, требуют срочных действий или содержат неизвестные ссылки, недостаточно просто удалять их. Помечайте их как «спам» и «фишинг» — это поможет почтовому сервису лучше обнаруживать и блокировать подобные сообщения в будущем.

Например, в Gmail нажмите на меню в виде трех точек внутри письма и выберите «В спам» или «Сообщить о фишинге». В других почтовых сервисах тоже легко сообщить о спаме.

Не делитесь email-адресом публично

Спамеры часто получают адреса электронной почты путем сбора данных с общедоступных сайтов, форумов и соцсетей. Если в одном из таких источников ваш email-адрес виден публично, он может легко попасть в руки спамеров.

Не указывайте адрес электронной почты в общедоступных публикациях, комментариях и профилях. Либо записывайте его так, чтобы ботам было сложнее его прочитать, например «[название почты] на [название домена] точка ru/com». Если у вас есть личный сайт, укажите там дополнительный email-адрес или добавьте контактную форму.

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Регулярно очищайте список контактов

Если список контактов содержит устаревшие email-адреса, это тоже может увеличить количество спама. Если эти аккаунты были взломаны, заброшены или перепрофилированы для вредоносных действий, то, взаимодействуя с ними, пользователь раскрывает свою почту спамерам.

Поэтому регулярно удаляйте подозрительные контакты и те, с которыми вы больше не общаетесь, а также отключите функцию автоматического добавления контактов.

Создайте дополнительный email-адрес

Если использовать один аккаунт для работы, учебы и личных целей, почтовый ящик быстро переполняется. Поэтому стоит создать еще один адрес электронной почты для таких задач, как рассылки, оформление пробных версий и регистрация на сайтах. Так основной почтовый ящик будет более организован и защищен от риска попасть в руки спамеров и киберпреступников. Для удобства второй аккаунт можно подключить к основному.

Смените почтовый сервис

Бесплатные, малоизвестные и ненадежные почтовые сервисы хуже обеспечивают безопасность и справляются со спамом. Некоторые из них даже продают контактную информацию сторонним рекламодателям.

Выберите сервис с хорошей репутацией или купите платную подписку — это дает надежную защиту от спама, более строгие политики конфиденциальности, которые не допускают обмен данными со сторонними источниками, и дополнительные функции фильтрации для нежелательных писем.

Используйте псевдонимы электронной почты

Для тех, кто не хочет создавать несколько аккаунтов, есть альтернатива — дополнительные адреса или псевдонимы электронной почты. Это вариация основного адреса, которую можно использовать для ненадежных сайтов. Если на псевдоним начинает приходить спам, его можно заблокировать, не затрагивая основной email.

Эту функцию поддерживают большинство почтовых сервисов. Чтобы создать псевдоним, к примеру, в Gmail, можно добавить к имени пользователя знак плюс (+) и ключевое слово, например newsletter (рассылка). Псевдонимы не только защищают основной адрес, но и помогают отследить источник спама.

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Отключите переадресацию писем

Письма, пересылаемые с других аккаунтов, могут засорять почтовый ящик, например, спамом и дубликатами сообщений, которые вы уже прочитали в других аккаунтах.

Перейдите в настройки дополнительных аккаунтов и отключите автоматическую пересылку писем на основной почтовый ящик. Если сообщения приходят с адресов, к которым у вас нет доступа, настройте фильтр для удаления этих писем.