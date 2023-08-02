Как Китай зарабатывает на пандах

С 1980-х годов страна сдает их в аренду. Такое соглашение часто приурочено к важным торговым сделкам и служит знаком добрых намерений.

Трудно получить, нелегко содержать, и просто невозможно остаться к ним равнодушным. Все это о гигантских пандах — живом символе Китая.

Почему все панды принадлежат Китаю

Гигантские панды — один из самых редких видов на Земле. Когда-то зона их обитания простиралась на тысячи километров, но сегодня панды вынуждены жить на нескольких участках бамбукового леса. Сегодня в мире осталось менее 1850 диких панд, причем все проживают на территории Китая.

С основания Китайской Народной Республики в 1949 году Китай подарил примерно 23 гигантских панды девяти странам в знак дружбы и добрых намерений. В 1982 году эту политику прекратили: панды были исчезающим видом и нуждались в охране.

С тех пор Китай предлагает панд в аренду, обычно на условиях совместных исследований. Любое потомство, полученное в результате селекции, остается собственностью Китая. Как правило, в возрасте четырех лет животных отправляют обратно в Китай для разведения.

Сколько это стоит

По сообщениям СМИ, зоопарки тратят на аренду одной панды до $1 млн в год.

Большинство зоопарков подписывают контракт на 5-10 лет и арендуют пару животных ради воспроизведения. Если родится потомство, за каждого медвежонка Китаю единоразово выплачивают $400 тысяч.

В случае смерти животного принимающая страна выплачивает штраф.

А еще есть дополнительные расходы: вольер для панд, медицинское обслуживание, страховка и бамбук (панда съедает от 12 до 38 кг побегов в день).

Панда — самое дорогое в содержании животное: на панду приходится тратить в 5 раз больше, чем на слона.

Так, прежде чем в зоопарк Мемфиса (штат Теннесси, США) прибыли панды Я Я и Лэ Лэ, пришлось потратить $16 млн на строительство большого комплекса для панд с традиционными элементами китайской культуры, собрать команду специалистов по разведению и ветеринаров, а также посадить около 4 га бамбука.

В павильоне для панд в Дохе, площадь которого составляет около 120 тысяч кв. м, работает команда из 10 экспертов. Они ухаживают за парой гигантских панд, Цзин Цзин и Сихай, живущих здесь с 2022 года. Команда сообщила СМИ, что даже изучила сычуаньский диалект, язык естественной среды обитания гигантских панд, чтобы соответствовать привычкам Цзин Цзин и Сихая.

Каждую неделю для их кормления будут доставлять 800 кг свежего бамбука.

Насколько это выгодно

Все это означает, что к панде стоит относиться как к деловому предложению. Стоит ли ждать окупаемости? Оправдаются ли эти затраты дополнительным притоком посетителей?

Вот что об этом известно.

В зоопарке Адеилаиды (Австралия) были высокие ожидания, которые так и не удалось оправдать. После прибытия панд в 2009 году посещаемость действительно выросла, но уже в 2010 году вернулась на прежний уровень. Было ясно, что Фуни и Вон Вон не принесут в экономику дополнительные 600 млн австралийских долларов за 10 лет, как прогнозировалось ранее.

В декабре 2011 года в Эдинбург прибыли гигантские панды Тянь Тянь и Ян Гуан. Через год посещаемость зоопарка выросла на 51%, а общий доход — на 5 млн фунтов стерлингов до 15 млн фунтов стерлингов.

В 2001 году пара черно-белых мишек поселилась в Национальном зоопарке Вашингтона (США). В результате продажи сувениров и еды выросли почти вдвое, с $5,5 млн до $10,3 млн.

Перед тем как Сян-Сян, родившаяся в июне 2017 года в зоопарке Уэно в Японии, вернулась в Китай, толпы людей пришли попрощаться с ней. Число посетителей ограничили до 2600 в день, а чтобы их выбрать, провели специальную лотерею. Последний сеанс 19 февраля был настолько популярен, что претендентов было примерно в 70 раз больше, чем доступных заявок.

Почему Китай сдает в аренду панд

Полученные средства помогают финансировать программы сохранения и исследования гигантских панд, обмениваться методами и опытом их воспроизводства.

За последние 10 лет Китайский центр сохранения и исследований гигантской панды создал платформу международного и внутреннего сотрудничества и обмена информацией о гигантских пандах, привлекая к участию 16 стран и регионов и помогая успешно вывести 21 детеныша гигантской панды за рубежом.

Число содержащихся в неволе гигантских панд по всему миру достигло 673, что почти вдвое больше, чем десять лет назад. По данным центра, популяция диких гигантских панд в Китае выросла с 1114 в 1980-х годах до 1864, в то время как охраняемые места обитания этого вида также значительно расширились за тот же период.

С 2016 года гигантские панды более не считаются исчезающим видом (хотя и сохраняют статус уязвимого).

Эти обаятельные животные пробуждают в сотнях тысяч взрослых и детей любовь к природе. Однако программа выполняет и другие стратегические цели, создавая положительный имидж Китая и укрепляя торговые отношения. И по мере того, как улучшаются перспективы гигантских панд, меняется и подход страны к такого рода дипломатии.

Часто гигантские панды становятся дополнением к важным торговым соглашениям.

В 2011 году в Эдинбургский зоопарк прибыли две панды. В то же время между Китаем и Великобританией были заключены торговые сделки на миллиарды долларов.

В 2012 году Китай объявил, что отправит четырех панд в канадские зоопарки в Торонто и Калгари. Новость также связывали с успешными торговыми сделками, в частности, соглашением о защите зарубежных инвестиций, которому предшествовали почти 20 лет переговоров.

В том же году черно-белые мишки приехали во Францию, сразу после соглашения о поставках урана.

В 2017 году, незадолго до саммита G20 в Гамбурге, в Берлинский зоопарк прибыла пара гигантских панд. Мероприятие посетили тогдашняя канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин.

При подготовке использованы следующие материалы:

Global Times,The New York Times, BBC, Times of India

Фото на обложке: Unsplash