Как оформить патент и какие нужны документы, чтобы запатентовать разработку в России

Патент защищает изобретения и полезные модели от подделок, копирования и кражи. Этот юридический документ подтверждает право автора на использование своих разработок. Только обладатель патента может распоряжаться интеллектуальными правами на изобретение и получать прибыль от его практического применения. В статье узнаете, как запатентовать изобретение в России, зачем вообще нужен патент, сколько стоит его оформление и каковы нюансы этой процедуры.

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Зачем оформлять патент

Патент устанавливает права на интеллектуальную собственность на основании первенства. Владельцем прав становится тот, кто первым получил патент. Вот почему важно сначала запатентовать разработку, а уже затем рассказывать о ней друзьям, коллегам и тем более потенциальным инвесторам.

Патент выдается на изобретения до того, как их реализовали. Не стоит откладывать подачу заявки на потом, как бы ни хотелось скорее приступить к воплощению идей на практике. В этом вопросе придерживайтесь правила: сначала патент, затем все остальное. Только этот документ юридически подтверждает права собственности.

Роспатент выдает документ, который описывает технологию, изделие или разработку, и подтверждает их отличительные характеристики. Каждое изобретение проверяют специалисты на оригинальность.

Первоочередная задача разработчика — запатентовать изобретение, а реализацией можно заняться позже. Пока вы занимаетесь практическим воплощением, кто-то может оформить свое авторство на ваш продукт или похожий настолько, что ваше изобретение не пройдет экспертизу.

Патент на изобретение:

дает владельцу права на монопольное производство продукции, экспорт и импорт;

работает на репутацию компании;

повышает интерес инвесторов к бизнесу;

дает компании конкурентное преимущество.

Автор изобретения и правообладатель — это не обязательно одно и то же лицо. Разработчик может работать на компанию и получать вознаграждение за свой труд, в этом случае права на изобретение будут оформлены на компанию по условиям договора. Такое изобретение будет служебным, патент заберет себе компания, а изобретатель будет считаться только автором, а не правообладателем.

В свою очередь для предприятия важно остаться единоличным обладателем прав на изделие, чтобы не допустить ее применения конкурентами. Это в особенной степени касается производственного оборудования, механизмов и технических изобретений.

Патент на технологию защищает от плагиата и несанкционированного использования. Запатентованные изделия принадлежат только обладателям. Нарушители прав будут отвечать перед судом — правообладатели могут взыскать с них до 5 млн рублей.

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Принадлежащий компании патент становится частью ее активов и повышает стоимость предприятия.

Корпорации, которые могут себе позволить оплату труда изобретателей, нанимают специалистов, которые работают специально на результат. Технологические прорывы нужны, чтобы модернизировать и ускорить создание, привлечь клиентов и партнеров, улучшить репутацию предприятия и повысить прибыль.

На что можно оформить патент

Есть три основных вида объектов, на которые выдается патент:

Изобретения . Технологически сложные устройства, агрегаты и продукты, а также новые химические составы или инновационные технологии в какой-либо отрасли. Требуется тщательная экспертиза для установления права владения, поэтому установление авторства может занять продолжительное время.

Технологически сложные устройства, агрегаты и продукты, а также новые химические составы или инновационные технологии в какой-либо отрасли. Требуется тщательная экспертиза для установления права владения, поэтому установление авторства может занять продолжительное время. Полезная модель. Технически менее сложное устройство, чем изобретение. Экспертиза проходит быстрее. К полезным моделям относятся, например, усовершенствованный сельскохозяйственный инвентарь, складная мебель, новый тип зонта. Полезные модели — модернизированные с помощью новых элементов устройства.

Технически менее сложное устройство, чем изобретение. Экспертиза проходит быстрее. К полезным моделям относятся, например, усовершенствованный сельскохозяйственный инвентарь, складная мебель, новый тип зонта. Полезные модели — модернизированные с помощью новых элементов устройства. Промышленный образец. В этом случае речь идет о новом дизайне и изменении формы. Патент будет оформлен в случае, если новый образец отличается от существующего внешне, при этом функциональность остается прежней. Это может быть новая форма бутылки для напитка, измененный дизайн мебели.

Абстрактные идеи и неоформленные эскизы не считаются изобретениями: нужны конкретные технические решения с расчетами. При этом предоставлять экспертной комиссии образцы не требуется, достаточно описать технические процессы на бумаге либо в электронном виде.

Допускается защита одного объекта несколькими патентами. Новое оборудование оформляется как изобретение, его отдельные элементы — как полезные модели, технический дизайн или форма — как промышленный образец. Таким вариантом пользуются крупные корпорации, защищая интеллектуальные активы. Каждый из документов может быть потом использован в суде.

Чтобы изобретение получило патент, оно должно соответствовать ряду критериев:

Новизна. Идея, которую до этого еще никто не реализовал на практике.

Идея, которую до этого еще никто не реализовал на практике. Изобретательский уровень. Технология не должна быть очевидной.

Технология не должна быть очевидной. Промышленная применимость. У изобретения должна быть практическая польза.

Изобретения без практической пользы экспертизу не пройдут. При этом важно подсчитать экономический эффект от новых технологий. Изобретение межпланетного двигателя может быть потенциально полезным, но если при настоящем уровне развития промышленности воплотить его на практике невозможно, вряд ли в таком патенте будет большая польза.

Есть перечень объектов, на которые не получится оформить права:

изобретения, которые противоречат нормам гуманности и морали;

научные открытия;

теоретические разработки;

математические формулы и расчеты;

обучающие программы;

маркетинговые технологии;

идеи без технического обоснования;

новые породы животных и сорта растений, модифицированные организмы;

методы селекции.

К патентному праву не относятся такие объекты, как книги, логотипы, произведения искусства и подобные продукты творчества. Для таких вещей есть авторские права и товарные знаки.

Как запатентовать изобретение — этапы и процедуры патентования

Чтобы запатентовать изобретение, нужно провести предварительную работу. Проверить, соответствует ли изделие требованиям патентной комиссии. Главное — подтвердить новизну объекта и его изобретательский уровень. В сети есть десятки открытых баз, в том числе на иностранных языках. Поиск проводится по основным характеристикам.

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Если не провести предварительную проверку, в процессе экспертизы могут обнаружиться чертежи, расчеты и другие элементы изобретений, которые совпадут с уже зарегистрированными. Такая ситуация чревата иском за нарушение патентного права.

Рассмотрим этапы получения патента на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Этап первый. Подача заявки

Заявка в Роспатент включает следующие пункты:

само заявление — здесь указывают автора, правообладателя, название продукта;

технически грамотное описание изобретения: суть, практическая цель;

формула, которая показывает отличие от аналогов;

реферат — сжатое описание свойства продукта.

Если требуются чертежи для понимания сути, то их подают с пакетом остальных документов. Важно также указать личные данные, контакты и реквизиты заявителя. Подавать заявление должен сам автор, коллектив изобретателей или доверенные лица. В последнем случае потребуется нотариальная доверенность.

В описательной части указывают отрасли разработки, назначение и ключевые признаки, варианты применения на практике, отличие от аналогов, и как используется изобретение.

Формула — краткая характеристика разработки, в которой отражаются главные параметры. Формула должна быть максимально понятной, поскольку именно на нее обращают основное внимание эксперты.

Этап второй. Экспертиза

Специалисты Роспатента проводят экспертизу изобретения. Если у экспертов возникнут вопросы к автору, они пришлют их в письменном виде. Авторы могут отвечать и уточнять, опираясь лишь на ту информацию, которая ранее была изложена в заявке.

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Отказать заявителю могут в самом начале проверки, на стадии формальной экспертизы. Специалисты рассматривают саму заявку и правильность ее оформления. Если заявка неполная или с ошибками, пакет отправляют на доработку с консультацией. Если замечаний нет, приступают к экспертизе по существу.

Этап третий. Регистрация изобретения

Если изделие проходит экспертизу, Роспатент публикует информацию по заявке ФСИП (служба интеллектуальной собственности) в течение 18 месяцев с момента подачи документов. Там же публикуются данные о выдаче патента. Заявитель получает охранный документ, который защищает его права.

Сколько стоит запатентовать изобретение

Необходимо уплатить государственную пошлину:

за регистрацию заявки,

за экспертизу,

за регистрацию,

за получение патента.

Госпошлина обойдется заявителю в сумму от 20 тыс. рублей. Могут потребоваться дополнительные расходы на юриста, который будет контролировать ход процедуры.

Получить патент можно на ограниченное время, максимальный срок у патента на изобретение — 20 лет. Далее можно сохранить права при условии повторной оплаты патентной пошлины. Документ дает защиту на изобретение только на территории России.

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