Одного саморазвития мало. Как повысить самооценку

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга « Самооценка. Практическое руководство по развитию уверенности в себе » Гленна Ширальди — доктора философии, который работал на кафедре стресс-менеджмента в Пентагоне, в Международном фонде критических стрессовых ситуаций, а также в Мэрилендском университете. Мы публикуем третью главу (с сокращениями), в которой автор рассказывает о том, что такое самооценка и какие условия необходимо выполнить для ее повышения.

Что такое самооценка

В принципе самооценка относительно стабильна, но может и меняться изо дня в день в зависимости от того, как мы настроены, а на это, помимо всего прочего, влияет здоровье, гормональный баланс, внешний вид и взаимоотношения.

Для нашего дальнейшего обсуждения важно понять, что такое здоровая самооценка. Это реалистичное и в целом благосклонное мнение человека о себе. Реалистичное означает точное, честное и максимально объективное. Под благосклонностью подразумевается позитивное чувство, симпатия. Объективное, но благосклонное отношение человека к себе говорит о здоровой самооценке и самоуважении.

Люди, которым свойственна саморазрушительная гордыня, изо всех сил пытаются быть не просто людьми. Они высокомерны и влюблены в себя, считают себя лучше и важнее остальных.

Они смотрят на окружающих свысока, постоянно сравнивая себя с ними, и всегда видят себя на вершине, а следовательно, выше всех.

Те, для кого характерен саморазрушительный стыд, или саморазрушительное смирение, считают себя недочеловеками. Они смотрят на других снизу вверх, считая себя никчемными. Их мнение о себе тоже нереалистично, но оно тяготеет в противоположную сторону шкалы, потому что совсем неблагосклонно. В отличие от обоих этих типов, люди с объективной, здоровой самооценкой не считают себя ни хуже, ни лучше других. Они отлично знают свои недостатки, но все равно глубоко внутри рады быть теми, кто они есть. Люди со здоровой самооценкой видят в других таких же личностей, то есть равных себе.

Грани самооценки

Многие предпочитают не говорить на эту тему, так как самооценка и связанные с ней понятия довольно сложны. Предлагаю вам разобраться в этом и кратко обсудить основные термины.

Самоидентичность

Самоидентичность отвечает на вопросы: кто я и что определяет меня и мою самость? Эта способность обеспечивает нас ощущением себя и осмыслением своей самости, индивидуальности, внутренней неизменной сути. Например, самоидентичность женщины может основываться исключительно на роли жены и матери; самоидентичность парализованного человека определяется не его искалеченным телом, а его реальным, внутренним «я».

Способность ценить

Ценить кого-либо или что-либо — это значит думать об этом хорошо, наслаждаться обладанием этим и принимать с благодарностью и признательностью, по заслугам ценить качество или значимость.

Принятие

Принимать — это значит реагировать на что-то или кого-то благосклонно; посчитать своим, одобрить, поверить и выразить симпатию.

Самопринятие — это вера в себя, принятие себя доброжелательно, одобрительно. Можно признавать свои слабости, настраиваться на развитие, но при этом принимать себя таким, как есть.

Уверенность в себе

Уверенностью в себе обычно называют веру человека в собственные силы; это понятие неразрывно связано со способностями и личной эффективностью. По мере развития компетентности в чем-либо растет и уверенность в себе. В более широком смысле это вера человека в себя как в личность и понимание, что он способен справиться со многими вещами.

Гордость

Английский священник Чарльз Колтон писал, что гордость «делает некоторых мужчин смешными, но не дает другим стать такими же». Под этим подразумевается, что у этого качества, связанного с самооценкой, есть две стороны: пагубная и здоровая.

Как уже было сказано, саморазрушительная гордость, или гордыня, предполагает, что человек ставит себя как личность выше других, считая себя ценнее и важнее для общества. Такие люди кажутся более талантливыми и самодостаточными, чем есть на самом деле, а иногда даже непогрешимыми.

Гордыня выражается в таких качествах, как надменность, высокомерие, тщеславие, претенциозность, то есть вечное стремление произвести на окружающих неизгладимое впечатление, чрезмерная потребность в восхищении, нарциссизм, или эгоизм и непомерное восхищение собой, склонность эксплуатировать других.

Саморазрушительная гордость, как мы говорили, рождается из страха — прежде всего страха собственной уязвимости — и потребности защитить себя.

А вот здоровая гордость — это реалистичное, обоснованное чувство собственного достоинства, самоуважение, благодарность и наслаждение своими достижениями, талантами, служением или членством в какой-либо группе, принадлежность к семье, народу, расе.

Смирение

У смирения, как и у гордости, тоже две стороны: самоуничижительное смирение и смирение нормальное. В первом случае мы имеем дело с бесхребетностью и покорностью, презрением к себе и отсутствием чувства собственного достоинства; человек считает себя «земной пылью».

Здоровое смирение подразумевает отсутствие гордыни, признание собственных слабостей, осознание недостатков и невежества и стремление исправить это путем саморазвития и учебы.

Себялюбие

Некоторые люди ошибочно отождествляют эгоизм с самоуважением. Чтобы не путать эти понятия, давайте сразу сформулируем важный принцип: человек со здоровой самооценкой настроен превзойти себя.

Поскольку стремление познать себя заставляет человека фокусироваться на своей внутренней сути, это может причинять боль.

Исцеление боли любовью расширяет фокус вовне, открывает человека для любви к людям и радости жизни. Человек с объективной самооценкой сам выбирает, кого любить, и у него есть выбор, в отличие от того, кто патологически зависим от кого-нибудь.

Анализ эффективности

Некоторые люди не стараются повысить самооценку просто потому, что не знают, как это делается. Но есть и такие, кто изо всех сил сопротивляется, поскольку, как ни трудно в это поверить, от самоуничижения они получают преимущества.

Прежде чем вкладывать в повышение самооценки силы и время, предлагаю вам сделать то же, что сделал бы любой эффективный менеджер при рассмотрении новой программы инвестиций — провести анализ затрат и выгод.

Для этого вам нужно сначала перечислить всю пользу, получаемую вами от нелюбви к себе, а потом все недостатки такого настроя.

Выгоды от неприязни к себе

Отсутствие риска. Я не ожидаю ни от себя, ни от других никаких особых успехов и достижений, поэтому могу лениться, валять дурака и ставить перед собой ничтожные цели. Ведь я все равно никогда не разочарую ни себя, ни окружающих.

Предсказуемость. Я отлично понимаю тех, кто меня не принимает, ведь я сам себе не нравлюсь. А значит, не стоит даже пытаться заслужить симпатию.

Иногда меня жалеют, проявляют участие, по крайней мере на начальном этапе.

Так было принято в моей семье. Усвоив такой стереотип поведения, я не выбиваюсь из общей массы.

Это помогает мне не поддаваться гордыне.

Так я оправдываю свои скверные привычки в манере одеваться и ухаживать за собой.

Ущерб от неприязни к себе

Не любить себя очень неприятно и обидно.

От этого жизнь лишена радости.

Такой настрой ведет к психосоматическим заболеваниям.

Создается порочный круг: я о себе плохого мнения, поэтому махнул на себя рукой. Вслед за мной другие тоже начинают плохо ко мне относиться. Они считают мой пессимизм и апатию признаками несостоятельности, и такое отношение только убеждает меня в правомерности нелюбви к себе.

Польза изменения эмоционального настроя

Проведенный вами анализ эффективности поднимает ряд весьма важных вопросов. Главный из них звучит так: мешает ли мне неприязнь к себе в эмоциональном, физическом или социальном плане? К каким позитивным последствиям приведет то, что ваше мнение о себе станет более реалистичным и благосклонным?

Например:

Это сделало бы вас более убежденным в своей правоте и менее восприимчивым к мнению окружающих.

Вами не так сильно руководил бы страх.

Вас сильнее мотивировали бы радость и удовлетворенность собой.

Вы стали бы счастливее.

Вы чаще пробовали бы что-то новое и интересное. — Вы чаще рисковали бы.

Вам было бы легче принимать свои недостатки, и вы были бы больше готовы работать над их исправлением.

Вы были бы счастливее в личной жизни и с меньшей вероятностью поддерживали бы отношения с теми, кто этого не стоит.

Вам стало бы комфортнее выражать свои чувства.

Вы были бы менее эгоистичным и реже оборонялись бы.

Вы меньше сомневались бы в себе и своих действиях, когда что-то идет не так, как ожидалось.

Вы меньше волновались бы.

Вы с большей вероятностью пользовались бы уважением и хорошим обращением окружающих.

Вас считали бы более симпатичным.

Вы больше наслаждались бы жизнью.

Вы принимали бы более удачные и обдуманные решения.

Вы чувствовали бы, что нравитесь людям таким, какой есть, а не тем, каким хочется казаться.

Как повысить самооценку

Адекватная самооценка основана на трех факторах: безусловное человеческое достоинство (ценность человека), любовь и личностный рост.

Все три фактора невероятно важны, однако решающее значение имеет их последовательность.

Здоровая самооценка базируется в первую очередь на безусловном человеческом достоинстве, далее следует любовь, а потом личностный рост. Причем расти («приближаться к расцвету») в таком контексте означает двигаться в желаемом направлении.

Многие люди, пытаясь повысить самооценку, разочаровываются именно потому, что начинают с роста и развития, пренебрегая первыми двумя факторами: безусловностью человеческого достоинства и любовью. Без этого надежного фундамента пирамида самооценки «опрокидывается». Словом, единственно верно в этом случае использовать методичный подход без коротких и обходных путей.

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