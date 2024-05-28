Как психология цвета определяет офисный дизайн

В какой цвет покрасить офис? От ответа на этот вопрос зависит продуктивность сотрудников и отношение клиентов к бренду. Цвет задает настроение пространству, помогает ориентироваться и влияет на восприятие бренда.

Различные цвета могут серьезно влиять на человеческое поведение. Так утверждает психология цвета, которую все чаще используют при перепланировке офиса. Это одно из направлений, на котором фокусируется офисный дизайн, так как работодатели стремятся сделать офисы более привлекательными для своих сотрудников, которые стали возвращаться с удаленки.

В конечном счете, владельцы бизнеса пытаются «выделиться и получить уникальное пространство, которое отражает их бренд и культуру, а не просто место, куда люди приходят поработать», сообщает Рэйчел Райан, помощник дизайнера интерьерных проектов в архитектурно-дизайнерской компании FCA.

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Выбор правильного оттенка может не просто сделать офисы более приятным местом, но и улучшить самочувствие и продуктивность сотрудников.

Один из общих трендов — отказ от белых, ярких и светлых цветов в пользу нейтральных, приглушенных и оттенков земли. Частично это связано с переходом к биофилическому дизайну, с включением растений и других природных элементов, чтобы сделать пространство более спокойным и расслабляющим, говорит Райан.

Второй тренд — использовать разные цвета для офисных пространств согласно их функциям. Например, раскрасить конференц-залы и другие пространства, предназначенные для общения и совместной работы, в более яркие тона, чтобы наполнить энергией помещение и присутствующих.

«Различные цвета могут влиять на то, как люди чувствуют себя в различных пространствах. Яркие насыщенные цвета вызывают более сильные чувства», — считает Лиза Патуски, младший штатный дизайнер интерьера в FCA.

Цвет также используется как инструмент ориентирования. Например, разные этажи красят в разные оттенки, чтобы выходя из лифта, люди сразу понимали, где они находятся. Кроме того, в разные цвета могут красить зоны, в которых работают те или иные команды или отделы.

Цвет также оказывает значительное влияние на идентичность бренда. Это особенно важно, так как работодатели делают ставку на свои помещения и возврат сотрудников в офис, чтобы оживить культуру и усилить вовлеченность работников. «Цвет может стать невероятно личным для бренда и компании», — считает Сара Агрест, арт-директор в дизайнерской компании SpectorGroup.

Агрест недавно завершила проект по перепланировки розничного продавца элитной одежды. Новое пространство выполнено полностью в черной палитре, что отражает индивидуальность бренда, а также помогает сотрудникам настроиться на правильное восприятие, полагает она.

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Сара считает, что осмысление идентичности бренда и перекраска офисов в новые цвета частично вызваны пандемией. «Мне кажется, что когда ты какое-то время находишься в изоляции, в отдалении от всего, у тебя есть шанс поразмыслить и быть более честным с собой», — заявляет она.

«Поэтому я считаю, что с точки зрения моего опыта, лучший способ описать это — возврат к аутентичности. Я на самом деле чувствую, что наши клиенты кажутся немного более честными в том, кто они есть и кем хотят быть», — комментирует Агрест.

Соответственно, сегодня не существует стандартного набора оттенков, подходящих ко всему. Поэтому компании должны отталкиваться от того, как будет выглядеть их пространство и какое послание будет нести их бренд, добавляет она.

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