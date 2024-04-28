Как с налоговой запросить и получить акт сверки в 2024 году

Сверка расчетов с налоговыми органами — важная часть финансовой дисциплины любого бизнеса. В 2024 году сверка с налоговой и получения акта является подтверждением правильности уплаты налогов и сборов. Акт сверки — это официальный документ, который подтверждает соответствие данных, заявленных налогоплательщиком, с информацией, которая имеется в распоряжении налоговой службы. Этот процесс позволяет найти возможные ошибки или несоответствия в расчетах и избежать возможных санкций за несоответствия в документации. В статье узнаете, как проходит сверка с налоговой в 2024 году, какие шаги необходимо предпринять для успешного проведения сверки, а также какие нововведения в законодательстве влияют на этот процесс.

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Когда нужна сверка с налоговой

Сверка по налогам может потребоваться в нескольких случаях:

Перед сдачей налоговой декларации, чтобы убедиться, что все платежи были учтены правильно, и избежать возможных ошибок в декларации. После внесения изменений в ранее поданные декларации. Если вы вносили изменения в уже поданные декларации, вы увидите, были ли все изменения корректно обработаны. При получении внешнего финансирования. Кредиторы или инвесторы могут запросить подтверждение ваших налоговых обязательств и платежей в рамках дилиженса (due diligence). Если вы подозреваете, что могли возникнуть ошибки в расчетах или платежах — так вы сможете выявить и скорректировать их. После проведения налоговой проверки.

Кому и зачем нужна сверка с налоговой

Для предпринимателей важно понимать, что все их платежи в государственный бюджет осуществляются точно и в срок. Регулярная сверка расчетов с бюджетом позволяет вовремя находить любые недоплаты. Ведь ошибки могут происходить на разных этапах, например, при внесении реквизитов в платежные документы.

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Так, например, ошибочный ввод кода бюджетной классификации (КБК) приведет к тому, что платеж заморозится как неидентифицированный или ошибочно будет переведен на неправильный счет. В таких случаях у компании образуется задолженность, с погашением которой придется разбираться.

Свериться нужно и в ситуации, когда индивидуальный предприниматель решает прекратить свою деятельность и сняться с учета. В этом случае, если после закрытия бизнеса обнаруживаются неуплаченные налоги или сборы, они не исчезнут. Долги перед государством останутся, и их могут взыскать через суд.

Как провести сверку с налоговой

Для проведения сверки по налогам в 2024 году доступны два основных метода: удаленный и личный.

Удаленный метод включает использование электронных сервисов, которые значительно упрощают процесс. Вы можете воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС). Также можно свериться через портал Госуслуг или через онлайн-сервисы некоторых банков. Популярные учетные программы, например, 1С, также предлагают подобные функции.

включает использование электронных сервисов, которые значительно упрощают процесс. Вы можете воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на официальном сайте или в мобильном приложении Федеральной налоговой службы (ФНС). Также можно свериться через портал Госуслуг или через онлайн-сервисы некоторых банков. Популярные учетные программы, например, 1С, также предлагают подобные функции. Личный метод подразумевает обращение непосредственно в налоговую инспекцию или в Многофункциональный центр (МФЦ). Это можно сделать лично или через представителя по доверенности. Если вы предпочитаете личное общение и вам нужны по итогу «живые» документы на бумаге, этот метод будет наиболее подходящим. Уточнить, какое отделение ФНС обслуживает ваше предприятие или вас как индивидуального предпринимателя, можно на сайте ФНС по адресу регистрации налогоплательщика.

Как запросить и получить акт сверки

Для получения акта сверки с налоговой в 2024 году налогоплательщики могут воспользоваться несколькими способами. Один из них — личное обращение в налоговую инспекцию, где можно получить бумажный экземпляр документа. Важной особенностью бумажного акта является возможность сразу внести в него изменения или указать разногласия с данными налоговой инспекции, если таковые имеются.

Отличие акта сверки от справок заключается в области применения и содержании данных. Справки, как правило, содержат информацию о налогах и сборах начиная с 1 января 2023 года и предназначены исключительно для информирования налогоплательщика о его текущем налоговом статусе. В отличие от них, акт включает данные по всем налогам и взносам, включая те, которые были перечислены до 2023 года и вне единого налогового платежа.

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Если в процессе сверки выявляются несоответствия между данными налогоплательщика и ФНС, то для оспаривания недоимок или возврата переплат используется именно акт сверки. Справки в этом случае не могут служить основанием для подобных действий.

Ещё один способ запросить сверочный акт — подача соответствующего заявления. По этому заявлению ФНС предоставляет налогоплательщику акт сверки расчетов, который подтверждает точность или выявляет ошибки в расчетах.

Что делать с переплатами, спорными платежами и недоимками

Если вы обнаружили расхождения между вашими данными и информацией от Федеральной налоговой службы, необходимо предпринять следующие шаги для исправления ситуации:

Проанализируйте, почему могли возникнуть расхождения. Возможно, это результат ошибки в ваших документах или в данных ФНС.

Если причина неясна, запросите у ФНС справку о принадлежности спорных сумм, чтобы лучше понять, откуда взялись данные расхождения.

Если вы уверены в своей правоте и располагаете подтверждающими документами, составьте корректировочный акт сверки. Внесите в него свои данные на соответствующие строки разделов № 1 и № 2, укажите дату корректировки и поставьте свою подпись.

Отправьте письменное обращение с просьбой перепроверить предоставленные данные. Обращение должно быть составлено в свободной форме, с четким указанием спорных моментов и вашей позиции по ним.

Если у вас есть документы, подтверждающие вашу версию или поясняющие причины расхождений, обязательно приложите их к обращению.

Все необходимые документы можно отправить в налоговую инспекцию теми же методами, что и первоначальный запрос на получение акта сверки.

Налоговая инспекция обязана рассмотреть ваше обращение в течение 30 календарных дней с момента его получения и дать официальный ответ.

При наличии расхождений важно не откладывать решение проблемы, так как это может привести к санкциям или штрафам. Своевременное общение с налоговыми органами поможет избежать неприятных недоразумений.

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