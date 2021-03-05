Как удалить старые интернет-аккаунты и зачем это нужно

Наверняка вы зарегистрированы на онлайн-сервисах, которыми больше не пользуетесь. Большинство из аккаунтов, вероятно, все еще существуют. Вполне возможно, что они содержат ваши личные данные и даже номера банковских карт. Не стоит оставлять мошенникам такую соблазнительную цель.

Почему нужно удалять старые учетные записи

Мы живем в эпоху, когда утечки данных являются обычным явлением.

Что произойдет, если сервис взломают и все загруженные данные попадут в плохие руки? Что произойдет, если разработчик сервиса решит злоупотребить сохраненными номерами карт, начнет рассылать спам или продаст свои услуги компании, которая это сделает?

Если вы используете один и тот же пароль на разных сайтах, даже разовая утечка данных даст злоумышленникам шанс получить доступ и к другим учетным записям. Даже если для каждого сервиса задано уникальное кодовое слово, личная информация из старого профиля подскажет ответы на секретные вопросы с других сайтов.

Чтобы защитить свою частную жизнь, стоит удалить информацию из учеток, которые уже не используются.

Как найти старые аккаунты

Вот несколько советов, которые в этом помогут.

Проверьте менеджер паролей . Фактически эта программа представляет собой целую базу ваших аккаунтов. Даже во встроенном менеджере браузера могут храниться многие учетные записи.

. Фактически эта программа представляет собой целую базу ваших аккаунтов. Даже во встроенном менеджере браузера могут храниться многие учетные записи. Загляните в электронную почту . Поиск по фразам «добро пожаловать», «верификация», «ваша учетная запись» или «бесплатная пробная версия», которые часто содержатся в приветственных письмах, поможет обнаружить давно забытые аккаунты.

. Поиск по фразам «добро пожаловать», «верификация», «ваша учетная запись» или «бесплатная пробная версия», которые часто содержатся в приветственных письмах, поможет обнаружить давно забытые аккаунты. Изучите настройки Facebook, Google или Twitter . Многие сервисы позволяют войти в систему с помощью учетных записей из соцсетей. Если вы пользовались такой функцией, проверьте список приложений в своем профиле. Помните: чтобы очистить свои данные, недостаточно просто отключиться от сервиса.

. Многие сервисы позволяют войти в систему с помощью учетных записей из соцсетей. Если вы пользовались такой функцией, проверьте список приложений в своем профиле. Помните: чтобы очистить свои данные, недостаточно просто отключиться от сервиса. Используйте Have I Been Pwned?. Этот сайт покажет, фигурировал ли ваш email в утечках данных. Это может напомнить о старых учетных записях, которые могли содержать личные данные.

Как удалить старые аккаунты

Обычно удалить профиль просто. Но иногда приходится приложить дополнительные усилия.

Введите в Google или DuckDuckGo название сайта и «удалить аккаунт».

Также стоит проверить JustDelete.me, где представлена база инструкций по удалению самых разных учетных записей.

Попробуйте зайти на страницу поддержки сайта и поискать информацию об удалении аккаунтов. Не помешает также ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса, чтобы узнать, как компания удаляет данные и как отправить об этом запрос.

Иногда сайты автоматически удаляют старые учетные записи из-за бездействия. Случается также, что сервис, где вы были зарегистрированы, прекратил работу.

К сожалению, некоторые сайты не предоставляют возможности стереть аккаунт.

Что делать, если учетную запись нельзя удалить?

Даже в этом случае можно защитить личные данные.

Удалите всю сохраненную финансовую и платежную информацию.

Сотрите всю приватную информацию, которая хранилась в приложении. Например, старые заметки, задачи и события календаря. Не забудьте предварительно экспортировать все, что нужно сохранить.

Уберите личные данные, такие как ваше имя, день рождения, адрес доставки и другую информацию в настройках учетной записи.

Таким образом, даже если аккаунт взломают, злоумышленники не смогут получить много информации.

Попробуйте анонимизировать учетную запись, если ее нельзя удалить

Очистив личную информацию, замените адрес и другие контакты на что-то случайное и бессмысленное.

Например, возможно, у вас есть учетная запись с именем Мария и адресом электронной почты [email protected] Имя можно заменить на Иван, а адрес email взять из анонимного почтового сервиса, например Mailinator.

Так пустая учетная запись, привязанная к имени и адресу, превратится в пустой аккаунт с фальшивыми именем и email.

Просто подумайте, что произойдет, если база данных пользователей сайта просочится: злоумышленники просто получат фальшивое имя, фальшивый адрес электронной почты, фальшивый день рождения и так далее. Это все бесполезная информация.

Если остальные данные были стерты, это так же эффективно, как удалить учетную запись.

Подумайте дважды, прежде чем регистрировать очередную учетную запись.

Стоит только начать удалять их, и вы удивитесь, как это трудно и даже невозможно. Если вы были пользуетесь интернетом уже пару десятилетий, у вас наверняка скопились сотни неиспользуемых профилей.

Постарайтесь быть избирательнее в будущем. Регистрируясь на очередном сайте, задумайтесь: вы действительно хотите предоставить ему свои данные?

Даже если вы просто зарегистрируете в два раза меньше аккаунтов, вы уменьшите риск стать жертвой взломщика.

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