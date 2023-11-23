Как улучшить экономику предприятия из реального сектора — 4 законных способа

Эксперты компании Skolkovo Resident , специализирующиеся на привлечении государственной поддержки для бизнеса, провели анализ существующих льготных программ и выделили четыре направления, которые помогут производственным и другим компаниям из реального сектора получать льготы, сопоставимые с льготами для IT.

Самые привлекательные условия

В 2023 году статус IT-компании можно уверенно назвать привилегией. IT-льготы настолько интересны бизнесу, что выделение IT-подразделения в отдельное юридическое лицо стало массовой практикой среди крупного и среднего бизнеса в России.

Но что делать компаниям, работающим в реальном секторе и желающим, как любой нормальный бизнес, улучшить свою экономику? Как быть производствам, сельскому хозяйству, торговле и т.п.? Они не имеют в своей структуре IT-подразделений и не создают ПАК (программно-аппаратный комплекс), но также нуждаются в расширении производства, открытии новых заводов, вложениях в маркетинг.

Эксперт по мерам государственной поддержки Вячеслав Колмыков выделяет четыре способа получить льготы:

Отраслевые льготы. Участие в ОЭЗ. Резидентство ИНТЦ. Статус резидента Сколково.

Если производители готовы инвестировать от 120 млн рублей, для них подойдет участие в Особой Экономической Зоне. Резидентство ИНТЦ и статус резидента Сколково, напротив, не требуют вложений, но для получения статуса понадобится разработка высокотехнологичных инновационных решений в конкретной области. Но обо всем по порядку.

Отраслевые льготы

Расскажем о них на примере производителей радиоэлектронной продукции. Для них предусмотрены сниженные ставки на страховые взносы в размере 7,6% и на налог на прибыль 3%. Ставки по размерам и по концепции схожи с льготами для аккредитованных IT-компаний. Для их применения необходимо иметь специальную аккредитацию (быть включенным в реестр дизайн-центров микроэлектроники) и получать не менее 70% прибыли от реализации радиоэлектронных компонентов.

Если вы подходите под отраслевые льготы, то, скорее всего, уже знаете о них. Если же нет, то эта статья может стать мотивацией изучить вопрос и, проделав определенную бюрократическую работу, получить их.

Особые экономические зоны

Резидентство в ОЭЗ дает льготы, которые меняются в зависимости от зоны и вида производства. Главный недостаток такой меры поддержки — необходимость делать довольно большие взносы в развитие ОЭЗ взамен на право быть их резидентом. Для крупного бизнеса это может быть удобно и выгодно, но для среднего чаще нет.

Резидентство в ИНТЦ

Инновационные научно-технологические центры интересны в первую очередь тем, кто занимается разработкой наукоемкой продукции. На 2023 год в России функционирует 14 ИНТЦ разной направленности. Данные структуры наиболее интересны с точки зрения экосреды — это возможность работать с компаниями из своей сферы, привлекать внимание заказчиков и инвесторов, целящихся в конкретные секторы экономики. Также резиденты ИНТЦ получают существенные льготы. Участники могут не платить налог на прибыль, НДС и получают сниженные страховые взносы в соответствии с 216 ФЗ.

Главными недостатками такого способа получения льгот является узконаправленность ИНТЦ, территориальная привязка (с необходимостью арендовать помещения) и процедура отбора: нужно проходить специфическую экспертизу, к сожалению, не всегда прозрачную, из-за чего существуют вполне реальные риски в ИНТЦ не попасть.

Резидентство Сколково

Статус резидента Сколково можно получить в случае, если ваша компания разрабатывает собственный инновационный продукт или технологию. Например, вы используете ИИ, IoT или делаете новые материалы. В общем, все сферы, где есть пространство для внедрения новых технологий и где вы это делаете, являются хорошими кандидатами на статус резидента Сколково.

Несомненный плюс Сколково по сравнению с ИНТЦ — широкий перечень приоритетных направлений, куда попадают почти все производственные технологии. Второй существенный плюс — стандартизированный прозрачный механизм отбора проектов.

Что получают резиденты:

Льготы Сколково.

— Ставка 0% налога на прибыль.

— Ставка 0% налога на имущество.

— Страховые взносы 15% свыше МРОТ с механизмом компенсации до ставки 7,6%.

— Освобождение от НДС. С точки зрения бухгалтерии и налогового учета работа резидента Сколково, использующего льготу по НДС, похожа на работу компании на УСН, которая не платит налог по УСН и при этом может выборочно выставлять счета «с НДС». И, в отличие от компании на УСН, резиденты могут иметь выручку гораздо больше 150 млн и не становиться при этом плательщиком НДС.

Компенсации расходов.

— Таможенных пошлин.

— Ввозного НДС.

— Возврат инвестиций. Частные инвесторы, вкладывающие средства в компанию-резидента Сколково, могут получить до 50% возврата инвестиций через уплаченный НДФЛ. Это значительно упрощает поиск инвестора, готового вложить значительные суммы в проект.

Возможности экосреды.

Остановим внимание на такой опции для резидентов, как таможенный брокер. Этот сервис облегчает процесс взаимодействия с таможенными органами, ускоряет прохождение таможенных процедур и помогает предотвратить возможные ошибки или задержки в оформлении грузов.

Как подобрать оптимальный вариант для своего бизнеса

По опыту экспертов, резидентство Сколково — наиболее выгодный инструмент для снижения налоговой нагрузки. При хороших льготах он не принуждает привязываться территориально к конкретному месту и не требует никаких вложений. Если продукция компании не подходит под приоритеты Фонда, то есть возможность отделить часть бизнеса (выделить продукты или R&D-центр).

Технологические компании чаще выбирают Сколково еще и за более понятную процедуры получения статуса при сопоставимом (а иногда и большем) экономическом эффекте. Частый пример: после того, как одна компания с помощью Skolkovo Resident становится резидентом Сколково, их прямые конкуренты или партнеры в течение короткого срока также обращаются за помощью в получении статуса. Это обусловлено тем, что опираясь на похожий опыт, компании могут сделать выводы о том, как инструмент работает в реальности.

Опыта работы с ИНТЦ в индустрии меньше, и, как следствие, меньше доверия и понимания, что будет происходить с бизнесом при применении этого инструмента.

В любом случае, принимая решение о выборе одного из инструментов поддержки от государства, бизнес должен понимать, что ему придется столкнуться с бюрократической работой разной степени трудоемкости. Это касается как объема, так и сложности выполнения связанных с этим задач. Можно задействовать собственных сотрудников или же привлечь профильных консультантов.

Любой из этих вариантов будет требовать от вас времени и/или финансов за той только разницей, что при работе с консультантами вероятность получения и, что важнее, удержания статуса повышается до 99%. И стоит в конце отметить, что меры поддержки, которые проще получить, дают меньше бенефитов для бизнеса.

Фото на обложке: Skolkovo Resident