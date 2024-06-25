Как увеличить уставной капитал ООО: пошаговая инструкция

Увеличение уставного капитала за счет имущества ООО — важный шаг для укрепления финансовой устойчивости и развития бизнеса. Это происходит за счет вкладов участников и их имущества. Увеличение уставного капитала требует внимательного подхода и соблюдения определенных юридических процедур. В этой статье узнаете, можно ли увеличить уставной капитал ООО и как происходит увеличение уставного капитала ООО. Пошаговая инструкция поможет разобраться во всех тонкостях этой процедуры. Также рассмотрим, за счет чего происходит увеличение уставного капитала участниками ООО и для чего увеличивают уставный капитал ООО.

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Увеличение уставного капитала за счет имущества ООО

Процедура требует выполнения определенных правовых и бухгалтерских процедур. О них поговорим подробнее.

Принятие решения об увеличении УК за счет имущества

Первый шаг — уставный капитал ООО можно увеличить за счет имущества компании. Для этого нужно:

Провести общее собрание . Участники должны обсудить вопрос о том, чтобы увеличить долю в уставном капитале ООО за счет имущества. Например, ООО владеет недвижимостью или оборудованием, которое планирует продать, чтобы увеличить уставной капитал.

. Участники должны обсудить вопрос о том, чтобы увеличить долю в уставном капитале ООО за счет имущества. Например, ООО владеет недвижимостью или оборудованием, которое планирует продать, чтобы увеличить уставной капитал. Оформить протокол общего собрания, в котором фиксируется решение об увеличении капитала. В протоколе указываются все детали: какое имущество будет внесено, в каком объеме произойдет увеличение капитала, и как это повлияет на доли участников.

Внесение изменений в учредительные документы и подача в налоговую

После собрания нужно внести изменения в учредительные документы ООО и подать их в налоговую инспекцию. Вот, какие шаги нужно сделать:

Подготовить документы . В уставе отражаются новые данные об увеличенном уставном капитале, а также изменения в долях участников, если они произошли.

. В уставе отражаются новые данные об увеличенном уставном капитале, а также изменения в долях участников, если они произошли. Подготовить заявление по форме №Р13014 . Это заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, или изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. Заявление должно быть заполнено корректно и содержать все сведения об увеличении уставного капитала.

. Это заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, или изменений сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ. Заявление должно быть заполнено корректно и содержать все сведения об увеличении уставного капитала. Распечатать квитанцию об оплате госпошлины. Сумма пошлины зависит от региона и конкретных условий.

Получение документов из налоговой

Эта процедура включает несколько этапов:

Подайте заявление об увеличении уставного капитала, протокол собрания участников, новую редакцию устава и квитанцию об оплате пошлины. Подождите, пока налоговая инспекция проверит документы на соответствие законодательству. Это может занять несколько рабочих дней. Примите от налоговой уведомление, которое подтверждает регистрацию увеличения уставного капитала в ЕГРЮЛ. Получите новый устав с новым уставным капиталом. Сообщите банкам и контрагентам об изменении уставного капитала для актуализации информации.

Увеличение уставного капитала за счет вкладов участников и третьих лиц

Дополнительное финансирование улучшает материально-техническую базу компании, что развивает ее конкурентоспособность на рынке.

Принятие решения об увеличении уставного капитала

Принятие решений об увеличении уставного капитала происходит на общем собрании участников ООО. Участники обсуждают необходимость увеличения капитала и голосуют за это предложение. Решение считается принятым, если за него проголосовало то количество участников, которое установлено уставом компании. После этого оформляется протокол собрания, где фиксируются результаты голосования и само решение.

Второй способ — увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов участников и третьих лиц. Для этого также нужно:

Собрание участников . На собрании обсуждаются и принимаются решения о том, нужно ли увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов. Например, обсуждаются условия, при которых участники или третьи лица внесут дополнительные средства или имущество в уставной капитал.

. На собрании обсуждаются и принимаются решения о том, нужно ли увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов. Например, обсуждаются условия, при которых участники или третьи лица внесут дополнительные средства или имущество в уставной капитал. Протокол об увеличении уставного капитала ООО. После обсуждения нужно оформить протокол общего собрания, в котором фиксируется решение. В протоколе указываются детали внесения вкладов: кто, сколько и в какой форме будет вносить.

Внесение дополнительных вкладов в устав

После принятия решения участниками или третьими лицами вносятся дополнительные вклады в уставной капитал ООО, например:

Участник хочет внести 500 тыс.рублей, а третье лицо передает оборудование на сумму 300 тыс. рублей.

Нужно получить квитанции или банковские выписки об увеличении доли в уставном капитале ООО.

Внесение изменений в учредительные документы

Рассмотрим, как внести изменения в документы:

Подготовьте документы. В уставе отражаются новые данные об увеличенном уставном капитале и изменениях в долях участников.

Составьте и заполните заявление по форме №Р13014.

Оплатите госпошлину за изменение в учредительных документах. Сумма госпошлины варьируются в зависимости от региона и конкретных условий.

Получение документов в налоговой

Налоговая инспекция проверяет документы. После успешной проверки ООО получает обновленный устав с внесенными изменениями и другие документы, подтверждающие срок увеличения уставного капитала ООО.

Компания решила увеличить уставный капитал за счет вкладов участников и третьих лиц. На общем собрании обсуждается вопрос о привлечении дополнительных средств для расширения производства. Участники согласились внести 1 млн рублей, а третье лицо готово передать в уставный капитал оборудование на сумму 500 тыс. рублей.

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Кто такой учредитель организации

В протокол собрания важно внести решение. Один из участников вносит 600 тыс. рублей, другой – 400 тыс. рублей, а третье лицо передает оборудование. После этого участники переводят деньги на счет ООО, а третье лицо передает оборудование, о чем составляются акты передачи и банковские выписки.

Юристы компании должны внести изменения в устав, отражая новые данные о размере уставного капитала и долях участников. Затем нужно заполнить заявление по форме №Р13014 и оплатить госпошлину. Все документы подаются в налоговую.

Через 10 рабочих дней компания должна получить обновленные документы: устав с новыми данными и выписку из ЕГРЮЛ, подтверждающую увеличение уставного капитала до 1 млн 500 тыс. рублей. Теперь компании доступны средства и оборудование для того, чтобы расширить производство.

Как отразить в бухучете увеличение уставного капитала?

В бухучете важно правильно описать, зачем увеличивать уставной капитал ООО. Протокол об увеличении уставного капитала ООО нужно отразить в бухгалтерском учете. Это делается с помощью следующих проводок:

Дебет 51 "Расчетные счета" (или 50 "Касса") – на сумму денежных средств, внесенных на расчетный счет (или в кассу) ООО.

Кредит 75 "Расчеты с учредителями" субсчет "Расчеты по вкладам в уставный капитал" – на сумму денежных средств, внесенных учредителями.

Отразить это в бухгалтерских документах следующим образом:

Сумма, которую участники вносят на расчетный счет ООО, записывается на счет «Расчетные счета» (51). Если деньги вносятся наличными, сумма записывается на счет «Касса» (50). Внесенные деньги также учитываются на счете «Расчеты с учредителями» (75) в разделе «Расчеты по вкладам в уставный капитал». Это показывает, что участники внесли свои вклады для увеличения уставного капитала.

Таким образом, эти записи фиксируют поступление денег от учредителей и их предназначение для увеличения уставного капитала компании.

Участник внес на расчетный счет компании 500 тыс. рублей для увеличения уставного капитала:

Дебет 51 "Расчетные счета" – 500 тыс. рублей.

Кредит 75 "Расчеты с учредителями" – 500 тыс. рублей.

Внесение имущества участниками:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» – на стоимость имущества, внесенного в качестве вклада в уставный капитал.

Кредит 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по вкладам в уставный капитал» – на стоимость имущества, внесенного учредителями.

Участник передал оборудование стоимостью 300 тыс. рублей для увеличения уставного капитала:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 300 тыс. рублей.

Кредит 75 «Расчеты с учредителями» – 300 тыс. рублей.

После регистрации увеличения уставного капитала в налоговой инспекции необходимо отразить это увеличение в бухгалтерском учете:

Дебет 75 «Расчеты с учредителями» субсчет «Расчеты по вкладам в уставный капитал» – на общую сумму увеличения уставного капитала.

Кредит 80 «Уставный капитал» – на общую сумму увеличения уставного капитала.

Общая сумма увеличения уставного капитала составила 800 тыс. рублей (денежные средства 500 тыс. рублей + оборудование 300 тыс. рублей):

Дебет 75 «Расчеты с учредителями» – 800 тыс. рублей.

Кредит 80 «Уставный капитал» – 800 тыс. рублей.

Хранение всех документов, подтверждающих порядок увеличения уставного капитала ООО, для бухгалтерской отчетности заключается в формировании следующих данных:

Протокол об увеличении уставного капитала ООО. Документ, фиксирующий решение общего собрания участников об увеличении УК.

Акты передачи имущества. Документы, которые подтверждают передачу имущества в качестве вклада в уставный капитал.

Квитанции и банковские выписки. Подтверждающие документы о внесении денежных средств на расчетный счет компании.

Выписка из ЕГРЮЛ. Документ, который подтверждает регистрацию увеличения уставного капитала в налоговой инспекции.

Участники решили увеличить уставный капитал на 800 тыс. рублей, из которых 500 тыс. рублей внесены денежными средствами, а 300 тыс. рублей – оборудованием. В бухгалтерском учете необходимо отразить эти операции.

Участник внес 500 тыс. рублей на расчетный счет:

Дебет 51 «Расчетные счета» – 500 тыс. рублей.

Кредит 75 «Расчеты с учредителями» – 500 тыс. рублей.

Участник передал оборудование стоимостью 300 тыс. рублей:

Дебет 08 «Вложения во внеоборотные активы» – 300 тыс. рублей.

Кредит 75 «Расчеты с учредителями» – 300 тыс. рублей.

После регистрации увеличения уставного капитала в налоговой инспекции:

Дебет 75 «Расчеты с учредителями» – 800 тыс. рублей.

Кредит 80 «Уставный капитал» – 800 тыс. рублей.

Все документы нужно хранить для бухгалтерской отчетности и проверок.

Нотариальное удостоверение изменения уставного капитала

Процедура увеличения уставного капитала ООО требует не только соответствующего решения на общем собрании участников, но и нотариального удостоверения внесенных изменений.

Нотариальное удостоверение — обязательный этап для подтверждения законности и правильности изменений в учредительных документах ООО.

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Порядок оформления документов

Как увеличить уставной капитал ООО – вопрос, который требует детального рассмотрения и выполнения нужных шагов. Важно правильно оформить документы. Ниже приведен подробный порядок действий с примерами.

Заявление о внесении вклада

Участники или третьи лица, желающие внести вклад в уставный капитал, должны составить заявление о внесении вклада. В этом заявлении нe;yj указать размер и форму вклада.

Протокол общего собрания участников ООО

В протоколе должны содержаться следующая основная информация:

Дата, время начала и место проведения собрания. Список участников собрания, которые присутствовали лично или представили доверенность. Список вопросов, которые обсуждались на собрании. Обычно включает рассмотрение финансовых отчетов, утверждение бюджета, назначение руководящих органов. Зафиксированные решения по каждому вопросу повестки дня. Это могут быть решения о смене управляющего органа, увеличении уставного капитала, реорганизации или ликвидации компании и так далее. Результаты голосования по каждому вопросу. В протоколе указывается, какой процент участников поддержал каждое решение. Общее заключение о результатах собрания.

Решение единственного учредителя

Единственный учредитель составляет письменное решение о внесении вкладов.

Лист изменений или новая редакция устава

Нужно оформить лист изменений или новую редакцию устава. Изменения утверждаются участниками или единственным учредителем.

Заявление по форме № Р13014

Заполните заявление, впишите информацию об изменениях в уставе. После того, как все заполните, можно отправить заявление:

лично в МФЦ,

через нотариуса,

через «Госуслуги»,

по почте.

Квитанция об оплате госпошлины

Оплатите госпошлину за изменения в учредительных документах. Оплачивается в размере 800 рублей, квитанцию нужно приложить к заявлению в налоговую инспекцию.

Подтверждение оплаты дополнительных вкладов

Чтобы подтвердить оплату дополнительных вкладов, нужны акты приема-передачи, если вклад был сделан в имущественной форме. Также нужна квитанция об уплате госпошлины.

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