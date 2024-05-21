Как узнать ОКВЭД по ИНН

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) — унифицированный индикатор, который указывает на основной вид деятельности объекта бизнеса в соответствии с государственной классификацией России. Узнать код ОКВЭД по ИНН может потребоваться в разных ситуациях — от анализа контрагента до внесения изменений в учетную стратегию. В статье рассказали, как узнать ОКВЭД организации в реестре при помощи ИНН, и что для этого нужно.

Содержание

Что такое коды статистики и зачем они нужны

Коды ОКВЭД нужны для точного определения направления деятельности предприятий. Они упрощают процедуру классификации видов деятельности, что особенно важно для правильного ведения статистики, учета и анализа экономической активности на различных уровнях.

Каждая организация при регистрации должна указать свое основное направление, которое описывает основную сферу работы компании и влияет на многие аспекты ее экономической деятельности:

Основное направление организации влияет на применяемые налоговые ставки, режимы и на возможность использования тех или иных налоговых льгот.

Государственные органы используют данные о видах деятельности компаний для того, чтобы составить точную статистику, это влияет на экономические стратегии.

Если направление компании не соответствует реальной работе, это может вызвать подозрения у налоговых органов и привести к дополнительным проверкам.

Рассмотрим ситуацию на примере строительной компании, которая возводит жилые дома. При регистрации компания указывает ОКВЭД «Строительство жилых и нежилых зданий». Это позволяет:

Подтвердить право на использование специальных налоговых режимов для строительных компаний.

Участвовать в государственных и муниципальных тендерах.

Вести отчетность в соответствии со спецификой строительной отрасли, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами.

Если бы в документах компании вместо строительства был указан, например, код ОКВЭД для ресторанного бизнеса, это могло бы вызвать серьезные вопросы у налоговой инспекции. Такая компания — однозначный претендент на внеплановую проверку или отказ от принятия заявок в тендерах.

Как узнать коды статистики юридических лиц и ИП онлайн

Узнать коды ОКВЭД по ИНН можно, воспользовавшись онлайн-сервисом ФНС, который называется «Прозрачный бизнес» — удобный инструмент для получения официальной информации о бизнес-субъектах, действующих на территории РФ.

Инструкция как узнать ОКВЭД пошагово:

Откройте страницу сервиса «Прозрачный бизнес», который функционирует на основе официального сайта ФНС.

Введите ИНН интересующей вас организации в специальное поле поиска и нажмите Enter. Система мгновенно выдаст общедоступную информацию о компании.

интересующей вас организации в специальное поле поиска и нажмите Enter. Система мгновенно выдаст общедоступную информацию о компании. Если вам нужны подробные сведения о всех видах деятельности, зарегистрированных для конкретного юридического лица или ИП, запросите выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.

Кликните на карточку компании для детального просмотра, а затем в правом верхнем углу экрана найдите и нажмите кнопку для скачивания выписки в формате PDF. Скачивание начнется автоматически.

В загруженном документе будут полные сведения о компании, включая ОГРН, полное наименование, а также все зарегистрированные коды ОКВЭД. Эта информация покажет не только основной вид деятельности, но и дополнительные направления работы.

Если организация, с которой вы планируете установить деловые отношения — потенциальный контрагент, распечатайте полученную выписку и сохраните, она пригодится в будущем для разрешения возможных спорных вопросов или при проверках со стороны налоговых органов, чтобы подтвердить законность и прозрачность ваших взаимоотношений.

Как получить коды статистики офлайн

Чтобы найти ОКВЭД организации по ИНН, можно лично посетить государственное учреждение, предоставив необходимые документы для идентификации вашего бизнеса. За повторную выдачу кодов по ИНН взимается определенная плата.

Читайте по теме:

Всё, что нужно знать про регистрацию бизнеса

Как выбрать код ОКВЭД для бизнеса в 2024

Если вы полагаетесь на профессиональную помощь, можно обратиться в специализированную юридическую фирму. Этот вариант потребует оплаты услуг в пределах от 500 до 1500 рублей.

Удобство такого метода заключается в том, что вам не придется лично заниматься бумажной работой, все документы будут подготовлены профессионалами и доставлены курьером на ваш адрес — просто сообщите ИНН компании, которая вам интересна.

Фото на обложке: Unsplash