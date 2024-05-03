Как выбрать код ОКВЭД для бизнеса в 2024

Перед запуском бизнеса важно определиться, какую деятельность будет вести новое предприятие. Это нужно, чтобы выбрать коды ОКВЭД для ИП или ООО при регистрации. От выбора кодов зависит многое — льготы, режим налогообложения и требования к фирме, поэтому к вопросу нужно подойти ответственно. ОКВЭД представляет собой систему классификации, которая помогает установить характер и направление деятельности компании. Корректный выбор ОКВЭД не только положительно отразится на процессе регистрации, но и окажет влияние на статусы и льготы, доступные предпринимателю. В статье узнаете, что делать, если нет кода для вашего направления бизнеса, что такое ОКВЭД, как выбрать код деятельности и не допустить ошибок.

Содержание

Зачем нужны коды ОКВЭД

При регистрации компании или ИП важно сразу определиться, какой ОКВЭД выбрать, и чем именно будет заниматься бизнес. Для этого нужно выбрать коды видов деятельности ОКВЭД. Они позволяют государственным органам выявлять перспективные секторы бизнеса и анализировать конкурентоспособность рынка. Также коды нужны для:

Постановки на государственный учет. Коды помогают госструктурам анализировать данные о развитии отраслей экономики. Налогообложения. Код ОКВЭД влияет на ставку налогов и выбор системы налогообложения для компании. Оформления разрешений и лицензий. На некоторые направления работ нужны специальные разрешения, которые выдаются в зависимости от выбранного вами кода ОКВЭД. Участия в госзакупках. При закупках товаров и услуг для государственных нужд учитывается код ОКВЭД исполнителя. Открытия расчетного счета. Банки требуют указывать коды ОКВЭД при открытии счета для юридического лица или ИП.

Что будет, если указать код ОКВЭД неправильно

Неправильный выбор кода ОКВЭД при регистрации бизнеса может привести к различным проблемам. Если компания продает товары оптом, но указывает код, который относится к производству изделий, это может вызвать ошибки в налоговой отчетности и привести к несоответствию с налоговым законодательством.

Также неправильный код затрудняет получение лицензий и разрешений. Например, если строительная компания указывает код, который относится к торговле, она может столкнуться с отказом в выдаче лицензии на строительные работы. В конечном итоге, неправильный код ОКВЭД может повлечь за собой штрафы и дополнительные расходы на исправление ошибок.

Налоговая инспекция и Росстат регулярно проверяют правильность указания кодов ОКВЭД. Ошибка может повлечь за собой штраф до 10 тыс. рублей. Неверный код ОКВЭД влечёт за собой:

трудности с лицензированием,

проблемы при участии в госзакупках,

сложности с открытием расчетного счета,

претензии со стороны контролирующих органов.

Что учесть при выборе кодов ОКВЭД

Коды ОКВЭД должны в полной мере соответствовать тем видам работ, которыми занимается ваша компания. При выборе кода следуйте этим рекомендациями:

Проверьте, какие виды деятельности поддерживаются вашим учредительным документом.

Убедитесь, что выбранные коды ОКВЭД соответствуют лицензируемой сфере.

Подумайте о возможных изменениях в бизнесе и выберите коды, которые наилучшим образом подходят под эти изменения.

Убедитесь, что выбранные коды подходят под требования налогового законодательства и позволяют правильно классифицировать вашу деятельность для налогообложения.

В случае сомнений или сложностей обратитесь за консультацией к юристам или налоговым консультантам.

Учитывая эти рекомендации, вы сможете понять, как выбрать код ОКВЭД для компании, что поможет избежать возможных проблем в будущем.

Какие коды ОКВЭД действуют в 2024 году

Классификатор ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) был утвержден в 2014 году, и с тех пор в него вносились лишь небольшие уточнения и дополнения.

Существенные изменения в коды ОКВЭД происходят нечасто — примерно раз в 5-10 лет, когда необходимо актуализировать классификацию видов экономической деятельности с учетом развития экономики и появления новых направлений бизнеса.

Ближайший пересмотр и обновление кодов произойдет не раньше 2025-2026 годов. Однако Росстандарт — организация, которая отвечает за разработку и ведение общероссийских классификаторов, — пока не анонсировала конкретные сроки и планируемые изменения.

Рекомендуется отслеживать официальные новости Росстандарта, чтобы быть в курсе любых изменений в ОКВЭД, которые могут затронуть компанию. Обновление кодов поможет избежать проблем с государственными органами.

Как выбрать код ОКВЭД

Вот пошаговая инструкция, как выбрать коды ОКВЭД для ИП или компании:

Определите все виды деятельности, которыми вы планируете заниматься. Опишите их максимально подробно. Изучите ОКВЭД 2. Найдите коды, которые максимально подходят под направления вашего бизнеса. Выберите основной код, который наиболее полно охарактеризует ваш бизнес. Он будет указываться первым. К примеру, если предполагается торговать на маркетплейсах, подойдет код 47.91 — продажа товаров через интернет. Дополните основной ОКВЭД, чтобы максимально отразить все аспекты вашего бизнеса.

Сколько кодов ОКВЭД можно указывать

При регистрации ИП или компании можно указать сразу несколько кодов, если компания занимается несколькими направлениями. Возможность указания нескольких кодов позволяет описать характер бизнеса. Например:

Ресторан, который оказывает услуги общественного питания (код ОКВЭД 56.1) и услуги кейтеринга (код ОКВЭД 56.2). Компания, которая занимается торговлей электротоварами (код ОКВЭД 46.51) и обслуживает компьютеры и офисную технику (код ОКВЭД 95.1).

Выбор нескольких кодов ОКВЭД позволяет компаниям быть гибкими в определении своей занятости и соответствовать требованиям регулирующих органов.

Согласно действующему законодательству, при регистрации компании или ИП можно выбрать сколько угодно кодов. Главное — чтобы они максимально полно отражали все виды деятельности. Например, если компания не только создаёт, но и продаёт товары, можно указать соответствующие коды ОКВЭД для обеих сфер. Количество кодов ОКВЭД, которые можно указать, не ограничено.

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При выборе кодов ОКВЭД рекомендуется тщательно изучить список доступных кодов и выбрать те, которые наиболее точно описывают направление работы. Консультация с бухгалтером или юристом также поможет в выборе ОКВЭД. По мере развития бизнеса можно добавлять новые коды или изменять уже выбранные.

Типичные ошибки при выборе ОКВЭД

Внимательно выбирайте ОКВЭД или обратитесь за помощью к специалистам, чтобы избежать следующих ошибок:

Недостаточно полное описание видов деятельности. В итоге кодов будет недостаточно или они будут некорректными. Коды не соответствуют направлению. Это чревато претензиями контролирующих органов. Выбран только один код, что ограничивает возможности бизнеса.

Некоторые предприниматели считают, что выбор кодов ОКВЭД не имеет большого значения и пренебрегают этим этапом. Однако правильный выбор ОКВЭД влияет на многие аспекты бизнеса, включая налогообложение, лицензирование и статистику. Уделите этому вопросу достаточно внимания. Если самостоятельно подобрать код ОКВЭД сложно, обратитесь за консультацией к специалистам, которые сделают это за вас.

Следуя этим советам, вы сможете правильно определить, как выбрать ОКВЭД для ИП или ООО, чтобы ваш бизнес исправно работал и развивался.

Что делать, если нет вида деятельности для вашего бизнеса

Если нет точного направления, который соответствует бизнесу, следует выбрать максимально близкий и подходящий по описанию. При этом важно ориентироваться именно на основную занятость компании.

Например, если вы разрабатываете ПО для медицинских учреждений, а соответствующего кода ОКВЭД нет, можно выбрать такой код — 62.01.

Классификатор содержит более 20 тысяч различных кодов, так что внимательно посмотрите все разделы. Возможно, вы найдете ОКВЭД для бизнеса, который хоть и не в полной мере, но достаточно точно описывает вашу деятельность.

Подайте запрос на создание нового кода ОКВЭД. Если подходящего кода нет, можно направить запрос в Росстандарт с предложением о создании нового кода ОКВЭД. Запрос нужно будет подкрепить аргументами.

Если не нашли подходящий код, можно указать сразу несколько кодов ОКВЭД для бизнеса.

Проконсультируйтесь с юристами, бухгалтерами или консультантами, они помогут определить, какие коды ОКВЭД выбрать для ИП.

Как добавить или поменять код ОКВЭД

Со временем бизнес может расширяться и возникает вопрос выбора кода для нового направления. Для этого:

Определите код ОКВЭД, который соответствует новому направлению бизнеса. Подготовьте заявление по форме Р14001 (для ООО) или Р24001 (для ИП) с указанием нового кода. Соберите пакет документов для внесения изменений. Отправьте документы в налоговую инспекцию по месту регистрации. После рассмотрения заявления новый код ОКВЭД будет внесен в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) в течение 5 рабочих дней.

Как проверить коды ОКВЭД контрагента?

Существует несколько способов проверить информацию о кодах ОКВЭД компании-партнера:

Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Содержит актуальные коды ОКВЭД контрагента, получить ее можно онлайн на сайте ФНС.

Онлайн-сервисы. Для проверки контрагентов можно воспользоваться сайтами Контур.Фокус или Rusprofile, для этого достаточно знать ИНН и название организации.

Запрос в налоговую инспекцию. Вы можете направить запрос в налоговый орган по месту регистрации контрагента с просьбой предоставить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Официальный сайт Росстата. На сайте Федеральной службы государственной статистики можно посмотреть коды видов деятельности.

Итог

Правильный выбор ОКВЭД — фундамент, на котором строится успех любого бизнеса. От этого кода зависят практически все ключевые аспекты деятельности компании — от налогообложения и отчетности до возможности лицензирования и участия в тендерах. Ошибка при выборе ОКВЭД может обернуться серьезными проблемами и финансовыми потерями.

Поэтому важно тщательно анализировать свою деятельность, изучать требования законодательства и консультироваться со специалистами. К этому вопросу нужно подходить очень внимательно.

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