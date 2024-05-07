Как защитить интеллектуальную собственность бизнеса

Интеллектуальная собственность включает в себя разные нематериальные активы — изобретения, литературные, музыкальные произведения и бренды, которые используются в бизнесе. Эти активы могут находиться в собственности как компании, так и частных лиц, и они юридически защищены от несанкционированного использования или копирования без разрешения владельца. В статье расскажем, какое значение имеет интеллектуальная собственность для бизнеса и какие методы защиты существуют, чтобы сохранить эти ценные активы.

Содержание

Интеллектуальная собственность — понятие, виды

Когда речь заходит об объектах интеллектуальной собственности, полезно разделить мир изобретений на художественные и утилитарные. К художественным изобретениям относятся:

книги,

статьи,

фильмы,

музыкальные композиции,

фотографии,

базы данных.

К утилитарным изобретениям относятся:

механические устройства,

компьютерное оборудование,

биотехнологии,

методы производства.

В интеллектуальной собственности отмечаются пять основных видов:

Патенты. Защищают изобретения и технические решения. Чтобы патент был выдан, изобретение должно быть новаторским, функциональным и неочевидным. Авторские права. Распространяются на литературные и художественные произведения, например, книги, музыку и фильмы. Торговые марки. Помогают идентифицировать компанию на рынке. Промышленные образцы и дизайны. Защищают оригинальные дизайны промышленных изделий, например, форму упаковки или элементы дизайна продукта. Интеллектуальная собственность в цифровой среде. Защищает программное обеспечение, базы данных, домены.

Интеллектуальная собственность — основной ресурс для компаний, поскольку защищает инновации, творческие труды и коммерческие интересы от незаконного использования другими организациями. Она также помогает развивать экономику и создаёт условия для долгосрочного процветания общества.

Авторское право бывает:

исключительное,

смежное.

Исключительные авторские права дают создателю произведения полный контроль над его использованием и распоряжением. Обладатель авторских прав может по своему усмотрению разрешить или запретить третьим лицам использовать интеллектуальную собственность.

Смежные права также защищают творческие произведения, но не связаны напрямую с создателем оригинального произведения. Они распространяются на:

исполнительское искусство,

фонограммы и видеозаписи,

радио- и телевещание,

базы данных,

произведения, которые стали общественным достоянием.

Товарный знак идентифицирует товары или услуги на рынке и предотвращает путаницу между брендами.

Коммерческая тайна защищает конфиденциальную коммерческую информацию. Владелец предпринимает действия, чтобы сохранить информацию в тайне. Эта информация может содержать инновационные идеи, производственные процессы, клиентские базы и маркетинговые стратегии. Пока эти данные остаются неизвестными широкой публике и конкурентам, они обладают коммерческой ценностью и могут быть защищены как коммерческая тайна.

Этапы управления

Управление ИС состоит из этапов:

идентификация,

защита,

коммерциализация,

соблюдение.

Идентификация

Признание форм интеллектуальной собственности внутри бизнеса, независимо от того, созданы ли они собственными силами или приобретены из внешних источников.

Аудит названия компании, бренда, продуктов и услуг поможет определить, какую интеллектуальную собственность защищать в будущем:

кому принадлежит интеллектуальная собственность,

ее стоимость,

насколько ИС важна для успеха бизнеса.

Интеллектуальная собственность относится к нематериальным активам и регулируется ПБУ № 14/2007. Результаты проведения инвентаризации должны быть отражены в бухгалтерском учете, при этом важно сконцентрировать внимание на:

продуктах или услугах, которые имеют ключевое значение для бизнеса,

законных правах в отношении этих продуктов или услуг,

рыночных преимуществах, которые могут дать эти права.

Защита

Чтобы защитить права на интеллектуальную собственность, нужно:

Подать заявку на патент, чтобы защитить изобретения, утилитарные модели или промышленные образцы от несанкционированного использования. Зарегистрировать авторские права, которые автоматически применяются к литературным, музыкальным, художественным и другим видам работ с момента их создания. Зарегистрировать товарные знаки, чтобы установить эксклюзивные права на использование имен, логотипов и слоганов, которые будут ассоциироваться с вашими товарами или услугами. Создать соглашения о неразглашении и конфиденциальности с сотрудниками и партнерами для сохранения торговых секретов и другой важной конфиденциальной информации.

Защита интеллектуальной собственности облегчает подачу судебных исков против любого, кто её украдет или скопирует.

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Для охраны интеллектуальной собственности и её законной защиты можно воспользоваться юридическими инструментами. Вот что можно сделать:

зарегистрировать уникальное наименование или логотип фирмы в качестве торговой марки, чтобы законно запретить другим использовать такое же обозначение;

защитить продукт от копирования и зарегистрировать дизайн;

запатентовать технологию или изобретение;

оформить авторские права на рисунки, музыку и фотографии.

Коммерциализация

Это использование интеллектуального труда для получения коммерческой выгоды. Идею или технологию можно коммерциализировать, чтобы получить прибыль и создать ценность для потенциального клиента. Коммерциализация включает в себя уступку, лицензирование или франшизу интеллектуальной собственности.

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Пять способов защитить бизнес от утечки данных

Все нематериальные активы для инвесторов, к примеру, данные ПО, новые изобретения и бренды, служат маркером будущего роста бизнеса. Они масштабируемы и могут использоваться снова и снова.

Переуступка предполагает передачу права собственности другому лицу и потерю прав на использование интеллектуальной собственности.

Правопреемник будет нести риск коммерческого развития и все расходы.

Этот вариант сопряжен с минимальным риском. Никаких затрат средств на разработку или реализацию идеи не требуется.

Лицензирование является распространенным вариантом коммерциализации. Это предоставление разрешения кому-либо на использование интеллектуальной собственности на согласованных условиях в рамках одного или нескольких лицензионных соглашений.

Лицензирование может стать эффективной стратегией, когда нет ресурсов или опыта для самостоятельной разработки и продвижения продукта или услуги на рынок. Обычно каждый лицензиат выплачивает процент от своего дохода от продаж на согласованной основе по результатам работы.

Уровень вашего участия в продукте будет зависеть от лицензионного соглашения. Если выдана эксклюзивная лицензия, использовать идею нельзя. Если лицензия неисключительная или единственная, можно продолжать использовать ее по своему усмотрению или передать другим лицам.

Целесообразно включить в лицензионное соглашение поэтапные платежи до начала продаж продукта или услуг.

Франшиза предусматривает предоставление одной или нескольким сторонам право использовать ваш товарный знак или фирменное наименование, ваши бизнес-системы и процессы.

Франшиза — это коммерческое соглашение, по которому владелец бренда (франчайзер) предоставляет право предпринимателю (франчайзи) использовать свой товарный знак, торговое наименование и проверенную бизнес-модель. Франчайзи обязуется платить определенные отчисления (роялти) и зачастую вносить начальный взнос за использование бренда.

Этот вид бизнеса позволяет предпринимателям работать под известным именем и использовать уже разработанные и проверенные методы ведения дел. Франчайзинг — более широкий процесс, в него входит как создание бренда и системы управления, так и их распространение через сеть франшиз. Само соглашение о франшизе определяет права и обязанности обеих сторон и является главным документом, который лежит в основе партнёрских отношений франчайзера и франчайзи.

Отслеживать и обеспечивать соблюдение прав

Важно соблюдать права интеллектуальной собственности, это нужно для избежания несанкционированного использования товара или услуги другими людьми.

Гарантия получения прибыли и улучшение технологий или идей — одна из основных целей защиты ИС.

Когда компания узнаёт, что другие лица незаконно используют её товары или услуги, это называется нарушением прав интеллектуальной собственности. Без разрешения правообладателя нельзя создавать запатентованную технологию, продавать товар с чужой торговой маркой и распространять музыку.

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Защита прав интеллектуальной собственности нужна для того, чтобы сохранить юридическую силу ваших прав, предотвратить нарушения, избежать массового ущерба и получить компенсацию, если он уже произошёл.

Правовое регулирование

Законодательство об охране интеллектуальной собственности защищает и гарантирует соблюдение прав создателей и владельцев изобретений, произведений, музыки и других объектов творчества.

Авторские права регулируются 70 главой ГК РФ и являются неотчуждаемыми и непреложными. Автор вправе отказаться от гонораров и передать право на получение доходов от использования своего творения другим лицам, однако отказаться от авторства он не может. Его имя будет закреплено за произведением, и это право сохраняется за ним в течение всей жизни, а также продолжает действовать в течение 70 лет после его смерти и защищает интересы автора и его наследников.

Патентное право — отрасль, которая защищает интеллектуальную собственность. Отрасль даёт владельцам право на использование и лицензирование своих идей или изобретений. Главные аспекты патентного права:

Патенты могут распространяться на идеи, машины, компьютерные программы и дизайнерские проекты. Патенты обычно действуют в течение 20 лет со дня подачи заявки. В течение этого времени изобретатель имеет временную монополию на свое творение, которое он может лицензировать, продавать или строить бизнес с меньшей рыночной конкуренцией.

Примеры патентов включают:

Патент на медицинское устройство для диагностики заболеваний.

Патент на новый метод производства энергии.

Патент на уникальный дизайн мобильного приложения.

Патентное право защищает права изобретателей и влияет на развитие экономики.

Закон о товарных знаках защищает слово, фразу, символ или дизайн, которые используются для идентификации товаров компании. Примером может служить красно-белый логотип «Лукойла». Права на товарный знак регулируются ст.1477-1515 ГК РФ, Приказом Роспатента от 08.08.2023 года N 99 «Об утверждении Положения об официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров».

Владельцы товарных знаков могут запретить другим использовать их знаки или наименования. Право на товарный знак можно получить, если вы первым зарегистрируете его.

Важно: логотип и товарный знак — совершенно разные вещи. Логотип — визуальное представление бренда, выполненное в определенном стиле, а товарный знак — юридическое понятие, защищающее интеллектуальную собственность. Товарный знак говорит «откуда это взялось», а логотип говорит «кто мы».

Логотип также является результатом интеллектуальной собственности, поэтому права его обладателя находятся под защитой закона (ст. 1229 ГК РФ), но авторские права на него не распространяются.

Коммерческая тайна — конфиденциальная информация, защищённая от раскрытия или несанкционированного использования. Для защиты коммерческой тайны устанавливаются строгие процедуры доступа к информации внутри компании, а также заключаются дополнительные соглашения с сотрудниками и контрагентами. Примером может служить договор о неразглашении между работником и работодателем, которое запрещает сотруднику раскрывать информацию о компании и торговых секретах третьим лицам. Если работник нарушает конфиденциальность, компания имеет право на правовую защиту и возмещение ущерба.

В каждом случае решение о нарушении защиты коммерческой тайны принимается на основе деталей инцидента. Коммерческая тайна регулируется Федеральным законом от 29.07.2004 года №98-ФЗ (в редакции от 29.07.2022 года) «О коммерческой тайне» и ГК РФ.

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