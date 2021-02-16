Маркетплейс для подростков и AR на стройке — какие стартапы стали лучшими на Дне инвестора

11 февраля 2021 года в Москве состоялся День инвестора — питч-сессия, которую проводит Московская школа управления Сколково. Дважды в год стартапы-выпускники бизнес-школы выступают перед жюри, чтобы привлечь внимание к своему проекту и получить шанс на реальные инвестиции.

В этом году в состав жюри вошли: Андрей Романенко, Оскар Хартманн, Максим Медведев, Михаил Дубнов, Алексей Милевский и другие представители корпоративных и частных венчурных фондов.

В общей сложности питчи слушали 26 активных инвесторов. У каждого выступающего предпринимателя было по три минуты на презентацию компании и по семь минут для ответов на вопросы жюри.

RB.RU рассказывает о проектах, которые прошли в финал.

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