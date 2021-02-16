Маркетплейс для подростков и AR на стройке — какие стартапы стали лучшими на Дне инвестора

11 февраля 2021 года в Москве состоялся День инвестора — питч-сессия, которую проводит Московская школа управления Сколково. Дважды в год стартапы-выпускники бизнес-школы выступают перед жюри, чтобы привлечь внимание к своему проекту и получить шанс на реальные инвестиции.
В этом году в состав жюри вошли: Андрей Романенко, Оскар Хартманн, Максим Медведев, Михаил Дубнов, Алексей Милевский и другие представители корпоративных и частных венчурных фондов.
В общей сложности питчи слушали 26 активных инвесторов. У каждого выступающего предпринимателя было по три минуты на презентацию компании и по семь минут для ответов на вопросы жюри.
RB.RU рассказывает о проектах, которые прошли в финал.
Open Mind
Основатель: Мария Фролова
Год запуска: 2020
Ищут: $246 тыс.
Open Mind — это образовательная онлайн-платформа, с помощью которой подростки могут проработать свои сильные и слабые стороны, получить стратегические рекомендации по дальнейшему развитию и начать осваивать цифровые навыки на реальных кейсах.
Пользователь получает доступ к двухнедельной интенсивной программе, во время которой совместно с куратором разрабатывает план действий на ближайшие шесть месяцев, формулирует свои цели и анализирует предыдущие успехи и неудачи. Стоимость курса составляет 3 тыс. рублей.
Еще одно направление развития проекта — маркетплейс, который соединяет корпорации и подростков для решения рабочих задач. Менторинг и обучение участников Open Mind берет на себя: для этого в сервисе работают кураторы, которые готовы вести подростка и помогать ему осваивать цифровые навыки. Всего к маркетплейсу подключено 480 пользователей, которые ежедневно выполняют 4-5 задач.
Марии Фроловой, основательнице Open Mind, всего 18 лет, но она уже сумела собрать команду и начать зарабатывать — ежемесячная выручка проекта составляет 1,8 млн рублей в месяц.
За два месяца активной работы команда подписала контракты с HeadHunter, «Билайном», «Ростех» и другими корпорациями, которые готовы платить за обучение детей своих сотрудников.
Open Mind привлекает 18 млн рублей от инвесторов и, как утверждает Мария, располагает уже 14 офферами от инвесторов по оценке 250 млн рублей. Задача команды — найти наиболее подходящего профильного инвестора, у которого за плечами уже есть вывод стартапов на зарубежный рынок.
По итогам Дня инвестора жюри признало Марию победительницей и вручило ей грант на обучение по образовательной программе бизнес-школы Сколково «Бренд, которому доверяют».
«Основа 2.0»
Основатель: Зураб Ермилов
Год запуска: 2018
Ищут: $5 млн
Проект «Основа 2.0» построен вокруг запатентованной технологии Crystal Free Freezing. Она позволяет сохранять свежесть и качество продуктов за счет того, что во время заморозки вода, содержащаяся в продуктах, не кристаллизуется, а превращается в аморфный лед.
Зураб Ермилов, основатель, во время питча (справа)
Основатель утверждает, что его компания изменит заготовительную и пищевую отрасли так же, как Tesla изменила автомобилестроение. На сегодняшний день выручка компании превышает 1 млн рублей в месяц.
«Мы поможем решению глобальной задачи, поставленной ООН на 2015 – 2030 годы. Речь идет о снижении числа голодающих в мире», — говорил Зураб в интервью изданию «Новые известия».
Жюри Дня инвестора разделило второе место между проектами «Основа 2.0» и PharmacoGenomeX2.
PharmacoGenomeX2
Сооснователь: Алла Панченко
Год запуска: 2020
Ищут: $500 тыс.
PGX 2 (PharmacoGenomeX2) — это сервис для врача по назначению безопасной и эффективной лекарственной терапии с учетом индивидуальных генетических данных пациента.
Алла Панченко, директор по развитию PGX 2
Как утверждают основатели, каждый пятый человек в европейской популяции сталкиваются с нежелательными побочными эффектами или отсутствием результата при приеме медикаментов, что связано с индивидуальными особенностями организма.
Так, лекарства не оказывают нужного эффекта в 38% случаев лечения депрессии, 48% лечения мигрени и 70% лечения Альцгеймера.
Создатели PGX 2 разработали программу, которая на основе ДНК-теста создает отчет о совместимости организма с 52 группами препаратов (655 препаратов и более 5 тыс. дженериков). Глобальная миссия проекта — сделать подобную базу повседневным инструментом врача.
За два года работы команда PGX 2 выпустила более 100 научных публикаций в международных и российских изданиях.
Основатель: Артем Москалев
Год запуска: 2015
Ищут: $409 тыс.
Артем Москалев
Артем Москалев, основатель Ivitech, описал компанию как глобальный финтех-сервис, направленный на наполнение финансированием капиталоемких отраслей экономики, у которых нет возможности пользоваться классическими инструментами привлечения средств.
В качестве примера Артем приводит таксопарки: 90% из них не имеют возможности кредитоваться в банках, 27% от всех их расходов составляют расходы на топливо. Чтобы перевести таксопарк на газомоторное топливо и начать экономить, необходимо вложить от 3 до 9 млн рублей. Ivitech предоставляет таксопарку рассрочку на реализацию этой цели с помощью банков-партнеров.
С сентября 2020 года компании удалось перевести на газ 440 автомобилей и заработать на этом около миллиона рублей чистой прибыли.
В дальнейшем компания планирует расширить направления работы и предлагать свои услуги логистическим компаниям и маркетплейсам. В настоящий момент Ivitech находится в поиске инвестиций в размере 30 млн рублей в обмен на 10% компании.
LeClick
Основатель: Анастасия Люстина
Год запуска: 2015
Ищут: $1,8 млн
Анастасия Люстина
Анастасия вместе с командой с 2015 года развивает сервис по онлайн-бронированию столиков и автоматизации ресторанов. Компания предоставляет заведениям crm-систему для автоматизации рабочего места хостес, коммуникации с пользователем и бронирования. В базе сервиса более десяти тысяч ресторанов в двадцати городах России и в Киеве.
В пандемию компании пришлось адаптировать бизнес-модель и проект переключился на автоматизацию доставок. За первый месяц работы к нему подключилось более ста ресторанов.
LeClick нацелился на решение ключевых проблем, с которыми сталкиваются рестораны при работе с агрегаторами — высокая стоимость привлечения клиента, отсутствие возможности влиять на количество заказов и выстраивать персонализированную коммуникацию с клиентом.
В настоящий момент команда работает над интеграцией сервиса для автоматизации доставок в собственную CRM-систему. LeClick зарабатывает на продаже своего софта, рекламе и доле с заказов (10%). Уже в этом году компания планирует запускать пилотные проекты в Европе.
Для доработки и масштабирования продукта команда привлекает инвестиции в размере $1,8 млн за 25% долю в компании.
BRIO MRS
Основатель: Ильнур Харисов
Год запуска: 2015Ищут: $613 тыс.
Ильнур Харисов
Ильнур Харисов более 13 лет занимается исследованиями эффективности и безопасности строительства. Одной из важных проблем отрасли он считает неэффективное использование BIM-модели (информационной модели здания): проектировщики вкладывают в нее ресурсы, однако строители и надзорные службы продолжают работать с двухмерными чертежами и бумажными документами.
По мнению Харисова, это создает драматический разрыв между проектом и реальным положением дел на стройке, что, в свою очередь, приводит к удлинению сроков строительства и повышению стоимости.
Brio mrs — цифровая платформа для смешанной реальности, которая позволяет визуализировать BIM-модель и работать с системой управления проектом, чертежами и метаданными в реальном времени прямо на строительной площадке.
Как утверждает Ильнур, абсолютно любого специалиста можно познакомить с системой за один день. На текущий момент проект находится на этапе коммерческого пилотирования у крупных застройщиков. Команда уже привлекла 160 млн рублей инвестиций в первом раунде.
В 2021 компания планирует привлечь профильного инвестора на 4% под 45 млн рублей. Стратегическая цель — продажа проекта одному из лидеров BIM: Autodesk, Bentley, Nemetschek.
PowerPrice
Основатели: Павел Подкорытов, Руслан Ахтямов, Сергей Белоклоков
Год запуска: 2018
Ищут: $3 млн
Сергей Белоклоков
PowerPrice — это интеллектуальная платформа ценообразования для ритейлеров.
Она состоит из четырех модулей:
- мониторинг цен конкурентов при помощи мобильного приложения;
- динамическое ценообразование на основе больших данных;
- пользовательское приложение с технологией дополненной реальности;
- система для покупки товаров прямо на полке без участия продавцов;
По словам основателей, в течение первых шести месяцев использования сервиса команда зафиксировала рост выручки клиента на 20% и рост маржинальности на 5%.
Проект зарабатывает на продаже модулей по подписке. Команда уже работает с тремя ведущими представителями ритейла в России. В 2020 году выручка PowerPrice составила $3,1 млн, чистая прибыль — $1,4 млн.
В настоящий момент основатели ищут стратегического инвестора для выхода на глобальный рынок и привлекают $3 млн в обмен на долю 10%.
ReScore
Основатели: Светлана Васина и Михаил Михайлов
Год запуска: 2020
Ищут: $1,4 млн
Михаил Михайлов
Сервис Rescore предназначен для автоматической проверки контрагентов с помощью искусственного интеллекта. Как утверждает Михаил, в 93% случаев профессионалы подтверждают выводы автоматической оценки.
Через сервис проходит более 10 тыс. проверок в день, каждая из которых обходится заказчику дешевле ручной аналитики. Выручка проекта в 2020 году составила 4 млн рублей. В 2021 году Rescore планирует реализовать 25-30 контрактов со средним чеком 5-7 млн рублей.
Команда уже инвестировала в проект 200 млн рублей собственных средств. Помимо этого, в июне 2020 года компания РБК приобрела долю 25% в обмен на 400 млн рублей.
Сегодня Rescore находится в поиске инвестора, который готов вложить в компанию 100 млн рублей в обмен на долю 10%.
«Запросто!»
Основатели: Антон Зиновьев и Александр Жирнов
Год запуска: 2020Ищут: $1 млн
Антон Зиновьев и Александр Жирнов
Компания «Запросто!» меняет старый смартфон бесплатно с условием, что на новой модели будут предустановлены сервисы партнеров. Также компания выдает устройства в бесплатную аренду — пользователь платит баллами, которые получает за использование партнерских сервисов.
На текущий момент команда выдала смартфонов на общую сумму 30 млн рублей, а пользователи совершили 22 тыс. транзакций в сервисе.
В мае 2021 года «Запросто!» планирует привлечь $1 млн при оценке $15 млн. За плечами предпринимателей — реализация проекта CarMoney, крупного игрока на рынке залоговых займов.
Все фото: предоставлены героями
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