Онлайн-калькулятор: сколько вы протянете на карантине?
Британцы Бен Сассон и Сэм Харрис создали онлайн-калькулятор, который показывает, на сколько вам хватит туалетной бумаги в случае карантина. Тест, который был запущен в шутку, указывает людям на проблему накопления. Об этом пишет The Verge.
На фоне распространения коронавируса по всему миру люди начали запасаться продуктами и туалетной бумагой.
Онлайн-калькулятор показывает, насколько хватит запасов туалетной бумаги. Пользователь указывает количество рулонов и число посещений туалетной комнаты в день. Можно также указать количество людей, проживающих в доме, и число листов в рулоне. В результате юзеру выдается количество дней.
По словам создателей, из шутки онлайн-калькулятор быстро превратился в «инструмент, который может обучить массы и помочь уменьшить проблемы накопления во всем мире».
«Наш средний пользователь имеет на 500% больше туалетной бумаги, чем ему нужно для потенциального карантина. Мы надеемся, что люди воспользуются сайтом и увидят, что им не нужно выходить и опустошать полки», — рассказал Сассон.
Фото: DigitalMammoth / Shutterstock
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