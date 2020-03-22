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Истории

Онлайн-калькулятор: сколько вы протянете на карантине?

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Британцы Бен Сассон и Сэм Харрис создали онлайн-калькулятор, который показывает, на сколько вам хватит туалетной бумаги в случае карантина. Тест, который был запущен в шутку, указывает людям на проблему накопления. Об этом пишет The Verge.

Онлайн-калькулятор: сколько вы протянете на карантине?

На фоне распространения коронавируса по всему миру люди начали запасаться продуктами и туалетной бумагой.

Онлайн-калькулятор показывает, насколько хватит запасов туалетной бумаги. Пользователь указывает количество рулонов и число посещений туалетной комнаты в день. Можно также указать количество людей, проживающих в доме, и число листов в рулоне. В результате юзеру выдается количество дней.

По словам создателей, из шутки онлайн-калькулятор быстро превратился в «инструмент, который может обучить массы и помочь уменьшить проблемы накопления во всем мире».

«Наш средний пользователь имеет на 500% больше туалетной бумаги, чем ему нужно для потенциального карантина. Мы надеемся, что люди воспользуются сайтом и увидят, что им не нужно выходить и опустошать полки», — рассказал Сассон.

Фото: DigitalMammoth / Shutterstock

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