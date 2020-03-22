Британцы Бен Сассон и Сэм Харрис создали онлайн-калькулятор, который показывает, на сколько вам хватит туалетной бумаги в случае карантина. Тест, который был запущен в шутку, указывает людям на проблему накопления. Об этом пишет The Verge.

Онлайн-калькулятор: сколько вы протянете на карантине?