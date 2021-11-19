Карьера и жизнь в Париже: «Быть адвокатом тут — статусно и престижно»

Юлии Королевой 41 год. Пять лет назад она переехала из Москвы в Париж и открыла юридическую фирму. «Я достигла потолка в плане статуса, который может получить иностранка: у меня престижная работа, я живу в хорошем районе, а дети ходят в местную школу. Но при этом я всегда тут буду немного чужой и каких бы успехов ни достигла, не войду в родительский комитет или не стану президентом адвокатской палаты», — говорит она, комментируя нюансы жизни во Франции. Юлия объяснила, почему во Франции быть адвокатом очень престижно, какие правила этикета приходится соблюдать, а также почему в стране есть классовое разделение.

Меня зовут Юлия Королева, мне 41 год. Пять лет назад я переехала в Париж, где у меня с партнером небольшая юридическая фирма Belimy Avocats. Я родилась в Нижневартовске, а в 2004 году окончила международно-правовой факультет МГИМО. Моя карьера началась в представительстве французской юридической фирмы в Москве, затем продолжилась в другой международной компании. Так как я хорошо знала французский, моими клиентами были люди из франкоговорящих стран.

В 2011-2012 годах я изучала французское и европейское право в Сорбонне. Год за границей помог понять, что такое Франция и как в ней устроены юридические услуги.

Во Франции существует адвокатская монополия, то есть для работы нужно быть французским адвокатом. Путь к этому статусу занимает примерно восемь лет, включая обучение в университете и адвокатской школе, экзамены и обязательную стажировку в нескольких компаниях.

Моя старшая дочь — сильный аллергик, что мотивировало меня задуматься о переезде из Москвы. И так как я до этого уже жила во Франции, решение было очевидным.

К переезду я готовилась два года: мне было важно трудоустроиться. Я сдала в России адвокатский экзамен, а затем подала документы в адвокатскую палату Франции, чтобы у меня была возможность сдать французский экзамен в упрощенном порядке. Вместе с этим работодатель перевел меня в парижский офис.

Для тех, кто хочет переехать во Францию, есть разные возможности и несколько вариантов виз. Например, виза Passeport Talent, которую можно получить, если вы инвестор или основатель стартапа, высококвалифицированный сотрудник и не только — есть 11 разных случаев. Главное — быть полезным принимающей стране и вести деятельность на ее территории.

Если вы просто хотите пожить в свое удовольствие, есть годовая виза, которую еще называют «визитер». Для ее получения вам нужно предоставить финансовые гарантии на весь срок проживания. Но по этой визе нельзя работать и получить государственную страховку. Ее любят те, кто может работать на удаленке, например, журналисты.

Есть European Blue Card, которая дает возможность особо ценным сотрудникам с высокими зарплатами и квалификацией переехать в ряд европейских стран.

Цветочный киоск в Париже

«Ты много работаешь, а детей воспитывает няня»

После переезда я работала как paralegal — человек, у которого есть юридическое образование, но нет адвокатского статуса.

Жизнь адвоката в большой юридической фирме, особенно если ты наемный сотрудник, определяется клиентом и работодателем. Для женщин это вызов, потому что приходится разрываться между семьей и работой. Что-то похожее было у Миранды из «Секса в большом городе». Ты очень много работаешь, а твоих детей воспитывает няня.

Многие женщины в 35 лет становятся перед выбором: что делать, когда ты на пике карьеры? Работать или рожать ребенка? Выход из дилеммы — становиться партнером или открывать свой бизнес.

Во Франции много бюрократии: тут нельзя получить статус ИП за 15 минут. А если ты не гражданин ЕС, открыть свой бизнес нелегко.

Самым простым способом для россиян открыть предприятие будет получение визы Passeport Talent. Вам нужно показать бизнес-план, предоставить определенные документы и быть готовым взять в партнеры кого-то из местных.

Французы достаточно закрытые люди, у них есть свои культурные коды. Например, существует целая история с открытием счета: банки переживают, как бы вы не оказались в санкционном списке. Поэтому наличие кого-то из французов в сооснователях сильно упростит процесс.

Около офиса героини

«Быть здесь адвокатом — значит иметь уважаемый статус»

Работа адвоката во Франции отличается от работы юриста и адвоката в России. В Европе свой регламент выступления в судах. Например, в суде я обязана носить мантию, также нужно строго соблюдать процессуальные правила при подготовке обращений в суд и выступлении в устных прениях. И не дай Бог отступить от канонов или сделать ошибку — это легко может стать основанием для отказа в иске.

Во Франции быть адвокатом — значит иметь уважаемый социальный статус. Когда говорю о своей профессии, у людей поднимаются брови, так как стать адвокатом здесь очень сложно. В стране в 2,5 раза меньше адвокатов, чем в Великобритании — и столько же, сколько в Израиле, население которого раз в семь меньше Франции.

«Мы не можем рекламировать себя»

В Париже много юридических фирм разного размера, поэтому конкуренция есть. Как и в России, адвокатская деятельность не является предпринимательской, но адвокат действует самостоятельно: он сам платит налоги и отчисления в социальные фонды, у него своя печать и фирменный бланк.

Отношения между коллегами регулирует адвокатский этический кодекс. Например, мы обращаемся друг к другу Confrère — собрат. Если я буду хамить «собрату», он может пожаловаться на меня главе адвокатской палаты.

Кодекс в некоторых областях ограничивает тебя: например, он не одобряет рекламу. Мы не можем говорить о себе: «Я — лучший адвокат», «Я — лучший русскоязычный адвокат во Франции». Это запрещено. Мы даже не можем давать рекламу в соцсетях, потому что это порочит достоинство профессии.

Этический кодекс предписывает, что указывать на визитке и фирменном бланке. Также нужен номер факса, хотя им никто не пользуется.

Клиенты чаще всего приходят благодаря сарафанному радио. Есть те, кто ходит годами в одну и ту же практику.

В торговом суде Парижа

Про налоги

Во Франции предприниматели боятся налоговую и URSSAF (бюро по трудовым отношениям). Законодательство в Европе больше защищает сотрудника, а не работодателя. А отчисления в URSSAF больше, чем налоги, и идут в пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, на пособие по безработице и так далее.

Государство поощряет наем внешних аудиторов и бухгалтеров. Например, мы отдали бухгалтерию и аудит на аутсорс бухгалтерской фирме с лицензией. За это государство дает скидку на некоторые налоги.

В пандемию французское правительство щедро раздавало деньги. Было много программ безвозмездного финансирования, беспроцентные займы или займы под низкий процент. Идея была в том, чтобы после карантина бизнес быстро «разморозился» и не закрылся. И, конечно, платил налоги. Это частично сработало, но многие предприятия все равно закрылись.

Живерни, в доме Клода Моне

На кого идет учиться французская молодежь

Мне сложно сказать, какие профессии во Франции наиболее популярны. Скорее, есть отрасли, которые традиционно считаются престижными. Например, востребованы технические специалисты: инженеры, математики, физики. Их труд хорошо оплачивается как государством, так и частными компаниями.

Расскажу интересную деталь. Во Франции есть такая профессия как пекарь, булочник. Чтобы им стать, нужно получить среднее специальное образование. В училищах пекарей сразу учат продвинутому английскому языку, потому что эта профессия на экспорт — не исключено, что вас пригласят в Германию, Великобританию или куда-то еще. Французские пекари и булочники пользуются спросом во всем мире.

Мэрия в Co



«Есть много нюансов в общении, которые иностранцы не знают»

Русские и французы ошибочно считают, что у нас один культурный код. Да, мы похожи внешне; да, Россия какое-то время находилась под влиянием французской культуры и так далее. Когда между французами и русскими возникают сложности в переговорах, и те, и другие забывают о культурных различиях и часто думают, что перед ними просто нехороший человек.

Но есть много нюансов, которые иностранец может не считать. Например, во Франции при любом намеке на зрительный контакт необходимо здороваться. От моей младшей полуторагодовалой дочери ждут того же — как минимум кивка. А если она этого не делает, я как родитель должна сказать что-то вроде: «Извините, она у меня еще не умеет разговаривать». Смешно, но это так.

Еще я часто наблюдала, как на переговорах русскоязычные партнеры недостаточно выражено здороваются или спрашивают «Как дела», не ведут обязательную светскую часть беседы…

Французы не подадут вида, но про себя будут думать, что вы дурно воспитаны.

Иногда в России переговорная стратегия предполагает некоторую агрессию, что считается хорошим ходом, потому что ты защищаешь свои интересы. Но во Франции это не принято. В ответ на агрессию французы закрываются, а переговоры приостанавливаются.

И таких деталей множество: о чем можно, а о чем нельзя говорить; как можно выглядеть и как нельзя; что элегантно, в чем есть вкус, а в чем нет вкуса.

Parc de Sceaux

Про особенности местного менталитета

Что недопустимо во Франции? Например, нельзя в общении даже с близкими друзьями говорить о деньгах. Все стараются делать вид, что деньги — пошлая тема и обсуждать ее неприлично. И, конечно, вы должны знать в совершенстве французский язык — без этого общение невозможно.

Здесь у всех, включая сотрудников магазинов, булочных, ресторанов, несколько гипертрофировано чувство собственного достоинства. Это иногда вводит меня в ступор.

Один раз я стояла в булочной и разговаривала по мобильному. Когда подошла моя очередь, продавец посмотрел «сквозь меня» и перешел к другому покупателю. Я говорю: «Мсье, а как же я?». И он, глядя на меня в упор, ответил: «Начиная с первого сентября я больше не обслуживаю людей, которые разговаривают по мобильному телефону». Возможно, в России это посчитали бы хамством. Я ушла с открытым ртом.

Воспитание детей — отдельная тема. Французы воспитывают ребенка «удобным» для родителей. То есть часто никто не задается вопросом «Что это стоит ребенку?», «Как ребенок во всем этом себя чувствует?». Тут дети — не цветы жизни…

Декретный отпуск во Франции длится 12 недель, после этого младенец либо идет в ясли, либо остается с няней. Общество не осуждает француженок, которые не кормят грудью. В итоге дети рано социализируются. Почти у каждого ребенка есть doudou — какая-то очень личная игрушка или вещь, которая успокаивает, когда мамы нет рядом.

Париж. Фото: Unsplash

Charmant

В Париже скорость жизни ниже, чем в Москве. Но к этому привыкаешь.

Французы умеют наслаждаться жизнью. Они не откладывают это до выхода на пенсию. До карантина в обязательном порядке французы обедали вне рабочего места по полтора-два часа: выходили в ресторан, выпивали бокал вина и вели светскую беседу с коллегами. Это все — ежедневные радости, которыми французы не пренебрегают.

Парижанки умеют делать элегантный образ из ничего и за небольшие деньги. Они могут как-то уложить волосы — вроде небрежно, а на самом деле красиво, или повязать аккуратно шарфик.

Француженки много общаются с друзьями. Они стройные, но вкусно едят и пьют вино. И все это — каждый день! Возможно, потому что тут на тебя никто не давит, ожидая отчета к 23:00. Это просто невозможно, так как в 18:00 все заканчивают дела. Рабочая неделя длится 35 часов — это зафиксировано в Трудовом кодексе. Если работаешь сверхурочно, работодатель будет доплачивать тебе по повышенному тарифу.

Француженка в полдень

Почему я всегда буду тут немного чужой

На данном этапе я думаю, что достигла социального потолка — наивысшего статуса, который может получить иностранка. Я французский и российский адвокат, живу в хорошем районе, мои дети ходят в муниципальную школу с очень высокой репутацией.

В то же время я понимаю, что никогда не войду в родительский комитет, потому что я чужая, иностранка. Я не пытаюсь «офранцузиться»: у меня русская фамилия, русское имя. Но национальность накладывает ограничения. Французы считывают друг друга в значительной степени по первому высшему образованию. Если вы окончили одну школу или факультет — между вами уже есть связь. А я училась в России, я немного чужая.

Я никогда не стану президентом адвокатской палаты Парижа, как бы я ни была интегрирована в культуру, каких бы успехов ни достигла.

Это все не мешает мне обожать Францию. Тут прекрасная природа, замечательный климат, вино, сыр... Я отношусь к стране с большим уважением и благодарностью.

Школа в городе Co

Как школа может повлиять на будущее

Я живу в ближнем пригороде Парижа — в небольшой коммуне Co (Sceaux). У нас фантастической красоты парк, похожий на Версаль — Parc de Sceaux. Недалеко от нас находится городок Шатне-Малабри.

Места в школах распределяются по месту проживания. Найти хорошую бесплатную государственную школу с детьми из интеллигентных семей — проблема. Для этого нужно поселиться в хорошем районе. А перевести ребенка из одной школы в другую практически невозможно.

Попробую объяснить. В Со, куда мы переехали, прекрасные муниципальные школы, с квалифицированными педагогами и хорошо воспитанными учениками. В двух километрах от нас, в Шатне-Малабри, начальная школа расположена рядом с заправкой. Это бетонное здание с маленькими окошками. Дети там могут собираться вокруг новенького в кружок и бить его исподтишка так, чтобы учитель не заметил.Мои дети и другие ученики их школы говорят на разном французском. И я знаю, что это повлияет на будущее детей, так как умение грамотно говорить и писать определяет продвижение в карьере. Да, можно отдать ребенка в частную школу, но они тоже не всегда хорошие и могут не брать детей с первого класса.

Parc de Sceaux. Фото: Wikimedia



Город без туристов: как Париж живет в эпоху пандемии

Из-за пандемии весь 2020-й год Париж был сам на себя не похож. Город без туристов — зрелище, которое вводит в депрессию. Тихий, грустный. Рестораны были закрыты. Сейчас все возвращается, но местами попадаются заколоченные витрины.

Раньше парижане всегда целовались при встрече — это была обязательная часть социального кодекса. Сейчас никто не целуется. И это большое изменение. Люди не знают, как смириться с новой реальностью.

Французы тщательно соблюдают правила, что иногда выглядит комично. Например, нужно было ходить по улице в маске. И даже если ты идешь по городу одна, будь добра надеть маску, иначе будет штраф. 135 евро за первый случай и 1500 евро за повторное нарушение.

Булочная в Париже. Фото: Unsplash

Люди дергаются, если рядом кто-то чихает и кашляет. В таком случае уместным будет сказать: «Я вчера сделал тест, он отрицательный». Люди держат дистанцию и больше сидят дома. В июне этого года был принят закон о введении санитарного паспорта — что-то вроде QR-кода, который нужно показывать при пересечении границы и в общественных местах. Несколько дней назад действие этого закона продлили до июля 2022 года.

С 15 октября ПЦР-тесты стали платными для невакцинированных взрослых. ПЦР-тесты стоят 44 евро, экспресс-варианты — 25 евро. Детям до 12 лет можно не предъявлять паспорт. Им периодически делают тесты бесплатно.

Да, в стране есть и противники вакцин: у нас регулярно проходят митинги против санитарных паспортов. Но после введения паспорта количество привитых резко рвануло вверх. При этом количество заболевших сохраняется на уровне нескольких тысяч человек в сутки.



Фото: личный архив героини