Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Истории

Три веские причины выбрать карьеру в цифровом маркетинге

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Еще недавно мало кто задумывался о важности интернет-маркетинга. Однако сейчас бизнес активно осваивает новые каналы и выходит в интернет и социальные сети. Если вы хотели бы сменить сферу деятельности, сейчас лучшее время, чтобы стать диджитал-маркетологом. И вот почему.

Три веские причины выбрать карьеру в цифровом маркетинге

1. Потенциал

Каждый человек обладает особым врожденным талантом, необходимо лишь понять, как его раскрыть. Изучение цифрового маркетинга поможет выявить скрытые способности и сделать из вас воодушевленного профессионала и творческого человека.

Эта область вмещает в себе множество разных направлений, таких как реклама, создание видео или аудио, аналитика, веб-разработка, дизайн и многое другое. Каждый сможет найти себе что-то по душе. Вот какие направления существуют в этой сфере:

  • цифровое ТВ и онлайн-радио;
  • реклама в приложениях, мессенджерах, онлайн-играх;
  • SMS и MMS-рассылка;
  • SEO и SEM;
  • контекстная реклама, баннеры и тизерная реклама;
  • SMM-маркетинг в социальных сетях;
  • email-маркетинг;
  • партнерский маркетинг, при котором вебмастер получает оплату за привлечение каждого посетителя или покупателя.

2. Заработок

Инвестиции в образование окупятся в будущем. Так вы приобретете нужные навыки и продвинетесь по карьерной лестнице.

 

Что нужно айтишнику, чтобы выжить в 2021? Участвуй в конкурсе ВТБ!

Также, параллельно с работой в офисе, можно брать заказы на фриланс-биржах, что принесет дополнительную прибыль. Экспертные знания в данной области откроют перед вами множество перспектив, включая возможность создать свой собственный бизнес.

3. Гибкость

Цифровой маркетинг является важнейшей частью любого вида маркетинга и незаменимым спутником бизнеса. Главное преимущество этой сферы в широких возможностях.

Как правило, вы можете работать из любой точки мира, из дома или офиса, и все что для этого нужно — ноутбук и стабильное интернет-соединение. Таким образом, вы сможете охватить больший масштаб рынка и сотрудничать с клиентами по всему миру.

Источник.

Фото на обложке: Rawpixel / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Три лайфхака для поиска новой работы
  2. 2 Нейросети в маркетинге: меньше рук — больше продаж
  3. 3 7 стратегий интернет-маркетинга для увеличения онлайн-продаж
  4. 4 17 образовательных программ для обучения цифровой трансформации

ВОЗМОЖНОСТИ

10 января 2021

Конкурс детских стартапов «Большое начинается с малого»

10 января 2021

Sber500

11 января 2021

Сбер500 - 2020

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма