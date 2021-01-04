Три веские причины выбрать карьеру в цифровом маркетинге

Еще недавно мало кто задумывался о важности интернет-маркетинга. Однако сейчас бизнес активно осваивает новые каналы и выходит в интернет и социальные сети. Если вы хотели бы сменить сферу деятельности , сейчас лучшее время, чтобы стать диджитал-маркетологом. И вот почему.

1. Потенциал

Каждый человек обладает особым врожденным талантом, необходимо лишь понять, как его раскрыть. Изучение цифрового маркетинга поможет выявить скрытые способности и сделать из вас воодушевленного профессионала и творческого человека.

Эта область вмещает в себе множество разных направлений, таких как реклама, создание видео или аудио, аналитика, веб-разработка, дизайн и многое другое. Каждый сможет найти себе что-то по душе. Вот какие направления существуют в этой сфере:

цифровое ТВ и онлайн-радио;

реклама в приложениях, мессенджерах, онлайн-играх;

SMS и MMS-рассылка;

SEO и SEM;

контекстная реклама, баннеры и тизерная реклама;

SMM-маркетинг в социальных сетях;

email-маркетинг;

партнерский маркетинг, при котором вебмастер получает оплату за привлечение каждого посетителя или покупателя.

2. Заработок

Инвестиции в образование окупятся в будущем. Так вы приобретете нужные навыки и продвинетесь по карьерной лестнице.

Также, параллельно с работой в офисе, можно брать заказы на фриланс-биржах, что принесет дополнительную прибыль. Экспертные знания в данной области откроют перед вами множество перспектив, включая возможность создать свой собственный бизнес.

3. Гибкость

Цифровой маркетинг является важнейшей частью любого вида маркетинга и незаменимым спутником бизнеса. Главное преимущество этой сферы в широких возможностях.

Как правило, вы можете работать из любой точки мира, из дома или офиса, и все что для этого нужно — ноутбук и стабильное интернет-соединение. Таким образом, вы сможете охватить больший масштаб рынка и сотрудничать с клиентами по всему миру.

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