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Истории

Эта кнопка выберет вам блюдо на ужин и закажет для него ингредиенты

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Шведская компания по доставке продуктов питания Kavall придумала, как облегчить усталость от принятия решений. Она предложила некоторым из своих пользователей физическую кнопку: при нажатии она случайным образом выбирает рецепт блюда и заказывает для него ингредиенты, а примерно через 10 минут их доставляет велокурьер.

Эта кнопка выберет вам блюдо на ужин и закажет для него ингредиенты

В пресс-релизе Kavall сообщает, что «ограниченное число пользователей» получили реальную кнопку с надписью Unplan (не планировать). Возможность заказать случайный набор продуктов без кнопки также доступна в приложении Kavall для жителей Стокгольма, Гетеборга, Мальме и Норвегии. Компания добавляет, что пока программа работает в тестовом режиме.

Kavall

Фото в тексте: Kavall

Концепция напоминает кнопки Dash от Amazon, которые также позволяли заказывать товары одним нажатием, но были выведены из продажи в 2019 году. 

В отличие от обычной доставки продуктовых наборов, которые нужно приобретать заранее, сервис Kavall пригодится в более спонтанных ситуациях. Например, когда вечер уже близко, а вы не знаете (и не хотите решать), что приготовить на ужин.

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Пока неясно, продолжит ли Kavall предлагать эту услугу, когда ее тестирование завершится. Однако эту идею, вероятно, захотят скопировать аналогичные приложения.

Кнопке также может потребоваться доработка. В пресс-релизе не уточняется, могут ли пользователи устанавливать ограничения по списку рецептов. Эта опция пригодилось бы, например, вегетарианцам и аллергикам.

Источник.

Фото на обложке: Bondar Illia / Shutterstock

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