Эта банковская карта начисляет кэшбэк золотом. Объясняем, как

Как вы привыкли получать кэшбэк? В виде бонусов на следующие покупки? В виде скидки на оплату услуг? В виде живых денег? А как насчет чистого золота? Rusbase протестировал первую на российском рынке банковскую карту с кэшбэком в виде золота и делится опытом.

Как и все прекрасные идеи, эта уже некоторое время витала в воздухе. Рано или поздно кто-нибудь должен был сделать ее — карту с привязанным металлическим счетом, на который с каждой покупки падают проценты в виде драгметалла. Посудите сами: золото в долгосрочной перспективе всегда растет в цене и стабильно покрывает инфляцию, ему не страшны финансовые потрясения и оно всегда ликвидно. Наконец, это просто круто — иметь банковский счет в золоте и знать, что он прирастает.

Ак Барс Банк воплотил эту идею в жизнь и выпустили карту Aurum. Теперь, чтобы найти самородок, не нужно быть старателем и ехать на прииск промывать породу. Можно завести себе карту Aurum, и она сама будет добывать вам благородный металл. Корреспондент Rusbase подержал новую карту в руках, узнал, как она работает и составил подробную инструкцию о том, как немного озолотиться.

Заказать и получить

Процесс оформления первой в России «золотой» карты от Ак Барс Банка — не сложнее, чем у любой другой банковской карты. На сайте заполняем форму, указываем нужные данные и заказываем доставку курьером в удобное время и место. Так как на момент написания статьи в стране действовал строгий режим самоизоляции, мы заказали доставку домой.

Пока ждем карту, нужно обязательно скачать приложение «Ак Барс Онлайн» в AppStore или Google Play. После того, как курьер привезет карту, с помощью ее номера регистрируемся в приложении. Если статус карты в приложении «неактивна», то нужно немного подождать — в течение дня она активируется автоматически. Металлический счет также автоматически отображается в приложении на следующей день после активации. Всё.

Дальше пользуемся картой как обычно: оплачиваем покупки, пополняем с банкомата или переводом с других карт, снимаем деньги и т.д. На всю сумму процента на остаток начисляется золото на ваш обезличенный металлический счет (ОМС). Кэшбэк начисляется в граммах с точностью до десятой доли в первый день месяца, следующего после расчетного.

Сколько золота можно получить?

Как нам объяснили в Ак Барс Банке, золото на карту Aurum начисляется двумя способами — в виде кэшбэка от покупок и в виде процентов на остаток.

Кэшбэк, как известно, это процент, который возвращается нам от суммы всех покупок по карте. По карте Aurum размер кэшбэка составляет до 1,25% за любые покупки. В конце месяца он переводится в золото по курсу Центробанка, а золото попадает прямиком на наш металлический счет.

Например, в течение месяца мы совершили покупки на сумму 50 000 рублей, а курс ЦБ РФ на конец месяца составляет 3 800 рублей за 1 грамм золота. Наше вознаграждение составит: (50 000 * 1,25%) / 3 800 = 0,16 грамма.

На остаток на счете банк начисляет проценты по ставке 4% годовых. Вознаграждение рассчитывается на ежедневный остаток средств, в конце месяца переводится в золото по курсу Центробанка и затем выплачивается на металлический счет. Что интересно, — нет привычного лимита на остаток. Часто банки ограничивают начисление процента в зависимости от суммы остатка (например, снижают процент на остаток более 300 000 рублей), на Aurum единый процент начисляется на любую сумму остатка без ограничений.

Например, в течение месяца у нас на счете было в среднем 250 000 рублей (для точной суммы подсчитывается ежедневный остаток), а курс Центробанка на конец месяца составил те же 3 800 рублей за 1 грамм. Тогда за год мы получаем: (250 000 * 0, 04)/3800 = 2,63 грамма.

Немного? Да, сначала нам тоже так показалось. Ну что такое одна десятая грамма золота в виде кэшбэка на покупку в 50 тысяч!

Однако сравним это с другими, привычными нам видами кэшбэка. Максимум, что нам предлагают другие банки — это возврат процента от трат на покупки в виде наличных денег. Это сравнительно небольшие суммы, которые мы можем так же потратить с карты или снять наличными в банкомате. В других случаях банк вовсе начисляет некие бонусы и тогда потратить их можно только в определенных магазинах или на некоторые виды товаров и услуг. Согласитесь, нам не всегда нужно именно в тот магазин, с которым партнерится банк.

Другое дело — золото. Мы знаем, что прямо сейчас каждая покупка приносит там крупицу драгоценного металла, который не пропадет, не обесценится и не сгорит в финансовом кризисе. Самая надежная валюта в истории человечества — на вашем персональном счете.

И да, золото не обязательно копить на металлическом счете. Весь полученный кэшбэк и проценты можно конвертировать обратно в деньги и тратить как обычно (снятие наличных — бесплатно во всех банкоматах на территории РФ). Перевод золота в рубли осуществляется по курсу, актуальному на момент продажи. При желании можно даже забрать свое золото в виде слитка в банке.

Отзывы

Попользовавшись немного картой Aurum, сделав заказы в интернет-магазине (новые кеды на лето, куртка для холодной весны — надеемся, пригодится) и уже предвкушая виртуальный звон золотых слитков, мы решили не останавливаться и спросить мнения других владельцев Aurum. Среди опрошенных — и нынешние держатели карты и те, кому новый продукт может понравиться. Вот, что мы услышали.

Юрий, 32 года, предприниматель, Москва: Я давний клиент Ак Барс Банка. В банке обслуживается расчетный счет моего ООО. Личная карта у меня тоже отАк Барс Банка. Поэтому об Aurum узнал из рекламы одним из первых. Подумал, почему нет. Я привык к тому, чтобы деньги работали. С первого года открытия своего дела я вкладываю почти все полученные средства обратно в предприятие. Считаю, что, только раскрутив как следует маховик бизнеса, я будут иметь право пользоваться его плодами. То же самое с личными деньгами. На новой карте Aurum мне понравилось, что кэшбэк мне сразу капает на металлический счет в виде золота. Не нужно думать, куда вложить, беспокоиться об инфляции, процентах. Пассивный доход как он есть, причем в самом твердом активе.

Амир, 27 лет, менеджер в IT-компании, Казань: Как я узнал про Aurum? У меня подошло время менять карту и тут подвернулось предложение Ак Барс Банка. На самом деле, раньше я не обращал внимания на все эти кэшбэки. На мой взгляд, несерьезные суммы там получаются. Это интересно разве что для мобильной связи: потратил 100 рублей — получил 10 мегабайт интернета и т.д. Но в случае с Aurum меня зацепила идея копить золото. Необычно. Люблю нестандартные решения, поэтому решил попользоваться этой картой. Посмотрим, что получится.

Светлана, 30 лет, тренер-психолог, Москва: Признаться, я пока не задумывалась о смене своей банковской карты или о том, чтобы завести еще одну. В финансах для меня важна стабильность, надежность. Знаете, чтобы я точно знала: вот столько я зарабатываю, столько трачу в месяц, а столько я могу отложить. Мне чужды импульсивные покупки, я всегда все планирую. Но вот мне рассказали про карту Aurum с кэшбэком в виде золота. Я по образованию психолог и раньше немного занималась маркетингом, поэтому понимаю, в чем здесь фишка. При слове «золото» сразу появляется ощущение чего-то долговечного, надежного, престижного. Ситуация в мире сейчас тревожная, поэтому хранить деньги в золоте кажется все более правильным решением. Вы знаете, мне кажется, в конце концов я заинтересуюсь этим продуктом.

«Золотая антилопа» или вместо заключения

В последнее время в рекламе финансовых продуктов слово «кэшбэк» мелькает все чаще. Сегодня, пожалуй, ни один новый проект не обходится без предложения возврата части потраченных средств в виде наличных денег, скидок, бонусов и подарков. Особняком в этом ряду стоит новая карта Aurum от Ак Барс Банка. Первая в России банковская карта с кэшбэком в виде золота, кажется, заложит тренд: копить деньги в драгоценных металлах в период экономических потрясений может быть выгодно и надежно.

В связи с этим вспоминается старый советский мультфильм про Золотую антилопу, которая своим копытом выбивает монеты, пока не услышит слово «хватит». Конец у той сказки поучительный: жадный Раджа оказывается погребен под кучей золота, не сумев остановить антилопу. Владельцам карты Aurum такая печальная участь не грозит, но эта «золотая антилопа» тоже награждает за хорошие поступки и учит ценить то, что имеешь.