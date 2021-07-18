Зачем бизнесу переходить на 4-дневную рабочую неделю? Рассказывает CEO Kickstarter

После пандемии работа уже не будет прежней. Нам необходимо найти новые способы, как добиться гармонии между профессиональной и личной жизнью. CEO Kickstarter Азиз Хасан рассказывает, почему он решил внедрить четырехдневную рабочую неделю в свою компанию.

Я считаю, что каждый сотрудник Kickstarter должен иметь возможность не только трудиться на благо компании, но и реализовывать свои собственные творческие проекты и проводить время с близкими. Я уверен, что, достигнув гармонии между работой и личной жизнью, наша команда сможет добиться даже большего прогресса.

Четырехдневный график будет внедрен в 2022 году, что даст нам время для постановки четких целей и вдумчивой реализации эксперимента. Его главная цель — это поиск творческих способов, которые позволят нашей команде максимально эффективно использовать свое время и энергию, при этом будучи более вовлеченными и удовлетворенными своей работой.

Однако много вопросов все еще остаются без ответов. Как мы будем проводить собрания в условиях сокращенного графика? Как сообща достигать целей, если сотрудники будут работать в разное время? Как компания будет справляться с тем, что команды работают по-разному, особенно работники, которые напрямую взаимодействуют с создателями и спонсорами платформы?

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У нас все еще нет четкого плана реализации эксперимента, но я уверен, что он будет сопровождаться множеством проб и ошибок. Поэтому очень важно, чтобы вся команда была рада подобным переменам и чтобы их поддержал профсоюз компании. Несмотря на неопределенность, я уверен, что этот опыт будет бесценным как для Kickstarter, так и для других компаний.

На примере Buffer и Uncharted мы узнали, что сотрудники становятся более активными и продуктивными на работе, и более счастливыми за ее пределами. Но хотя четырехдневная неделя — это отличный способ достижения большей гибкости на рабочем месте, это все еще не панацея. Гибкий график и удаленная работа должны сочетаться с другими льготами. Например, стипендии по уходу за детьми, медицинские страховки, творческие и культурные мероприятия.

Писательница Арундати Рой сравнила пандемию с порталом, поскольку она «вынудила людей порвать с прошлым и строить свой мир заново». Kickstarter использует эту возможность, чтобы переосмыслить то, как мы работаем и создать для сотрудников лучшие условия.

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