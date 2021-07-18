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Истории

Зачем бизнесу переходить на 4-дневную рабочую неделю? Рассказывает CEO Kickstarter

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

После пандемии работа уже не будет прежней. Нам необходимо найти новые способы, как добиться гармонии между профессиональной и личной жизнью. CEO Kickstarter Азиз Хасан рассказывает, почему он решил внедрить четырехдневную рабочую неделю в свою компанию.

Зачем бизнесу переходить на 4-дневную рабочую неделю? Рассказывает CEO Kickstarter

Я считаю, что каждый сотрудник Kickstarter должен иметь возможность не только трудиться на благо компании, но и реализовывать свои собственные творческие проекты и проводить время с близкими. Я уверен, что, достигнув гармонии между работой и личной жизнью, наша команда сможет добиться даже большего прогресса.

Четырехдневный график будет внедрен в 2022 году, что даст нам время для постановки четких целей и вдумчивой реализации эксперимента. Его главная цель — это поиск творческих способов, которые позволят нашей команде максимально эффективно использовать свое время и энергию, при этом будучи более вовлеченными и удовлетворенными своей работой.

Однако много вопросов все еще остаются без ответов. Как мы будем проводить собрания в условиях сокращенного графика? Как сообща достигать целей, если сотрудники будут работать в разное время? Как компания будет справляться с тем, что команды работают по-разному, особенно работники, которые напрямую взаимодействуют с создателями и спонсорами платформы?

Встреча

Фото в тексте: Stock-Asso / Shutterstock

У нас все еще нет четкого плана реализации эксперимента, но я уверен, что он будет сопровождаться множеством проб и ошибок. Поэтому очень важно, чтобы вся команда была рада подобным переменам и чтобы их поддержал профсоюз компании. Несмотря на неопределенность, я уверен, что этот опыт будет бесценным как для Kickstarter, так и для других компаний.

На примере Buffer и Uncharted мы узнали, что сотрудники становятся более активными и продуктивными на работе, и более счастливыми за ее пределами. Но хотя четырехдневная неделя — это отличный способ достижения большей гибкости на рабочем месте, это все еще не панацея. Гибкий график и удаленная работа должны сочетаться с другими льготами. Например, стипендии по уходу за детьми, медицинские страховки, творческие и культурные мероприятия.

Писательница Арундати Рой сравнила пандемию с порталом, поскольку она «вынудила людей порвать с прошлым и строить свой мир заново». Kickstarter использует эту возможность, чтобы переосмыслить то, как мы работаем и создать для сотрудников лучшие условия.

Источник. 

Фото на обложке: Lucky Business / Shutterstock

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