«Мы даем родителям возможность эффективно работать из дома»: как сервис по подбору бебиситтеров Kidsout перестроился в период пандемии

Сервис по поиску бебиситтеров Kidsout благополучно работал с 2014 года. С началом пандемии, по мере того как дети начали оставаться дома на самоизоляции, показатели бизнеса упали на 70%. Команда Kidsout не отчаялась и запустила несколько новых направлений, которые спасают родителей даже в режиме удаленки: онлайн-бебиситтинг, групповые онлайн-занятия, корпоративные онлайн-садики и семейные онлайн-викторины Kidsout Quiz.

Бизнес до

Сервис по поиску бебиситтеров Kidsout появился в 2014 году, когда у журналистки и кофаундера сервиса Екатерины Кронгауз родился второй ребенок: нужно было решать, с кем оставить детей, если бабушки заняты, а постоянную няню нанимать не хочется. С тех пор Kidsout помогает родителям за короткий срок найти проверенного человека, с которым можно оставить ребенка на несколько часов. Бебиситтеры могут забрать ребенка из школы или садика и отвезти на кружок, погулять с ним, сделать домашнее задание или просто поиграть с малышом дома, пока мама работает или отдыхает в соседней комнате.

У сервиса Kidsout есть собственная школа бебиситтеров, которая выпустила более 3500 человек. В основном это студенты, средний возраст которых 22-25 лет. Сейчас в базе Kidsout несколько тысяч работающих бебиситтеров и более 50 тысяч родителей. До кризиса сервис работал в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске.

Перезагрузка

«С начала марта у нас начали падать все бизнес-показатели — подписки и заказы “просели” на 70%. Чем больше людей стали переходить на самоизоляцию, тем печальнее выглядела наша статистика. Мы стали активно искать варианты, как уберечь проект и максимально сохранить команду. Так мы вспомнили про идею онлайн-ситтинга, которую обсуждали еще в 2019 году. Тогда она казалась совсем космической». Дина Зайнуллина, кофаундер и партнер сервиса Kidsout



16 марта Kidsout впервые предложил клиентам онлайн-бебиситтинг. «Сначала пользователи не понимали, что это и как это работает. Пришлось, как и 6 лет назад, все объяснять с нуля: почему нужно этим пользоваться и чем это может быть полезно. Спустя два месяца мы выполнили больше 1700 онлайн-заказов, часть из которых пришла из Европы, США и других стран», — рассказывает Дина.

В апреле Kidsout также запустили онлайн-садик для «большой IT-компании» — подготовили график занятий на более чем 100 детей, с учетом нескольких часовых поясов и возрастных групп. Тогда же компания запустила отдельное направление с групповыми онлайн-занятиями для детей. Для набора бебиситтеров Kidsout перевели все программы обучения в онлайн-формат.

Бизнес после

Сейчас у Kidsout несколько основных направлений бизнеса:

Онлайн-бебиситтинг — индивидуальный присмотр за ребенком по интернету. Услуга работает по всему миру. «Интересные получаются кейсы, когда, например, ситтер из Тюмени общается с ребенком из Аргентины. Чтобы увлечь пятилетнего мальчика, ситтер повернула камеру ноутбука в сторону окна — на улице шел сильный снег и были сугробы — это покорило юного онлайн-собеседника, который никогда такого прежде не видел». Групповые онлайн-занятия для детей в новой академии Kidsout. Проект стартовал в апреле, сейчас в неделю проходит порядка 400 занятий для детей от 3 до 12 лет. Активно развивается направление партнерских программ, например, футбольные тренировки от #Tagsport. Корпоративные онлайн-садики, которые разрабатываются под конкретную компанию. Ситтеры занимаются с детьми в определенные часы, которые у организации наиболее востребованы для встреч, с учетом часовых поясов. «Мы даем возможность родителям эффективно работать из дома в условиях самоизоляции с детьми. Они могут спокойно назначать встречи и совещания, пока их дети весело и с пользой проводят время со своими сверстниками на онлайн-занятиях, подготовленных специально для них». Франшиза. К Kidsout присоединяются новые города. «Так, в апреле к нам в команду пришли партнеры из Ростова-на-Дону. Это активные и смелые люди, которые видят перспективы бебиситтинга и уже сейчас начинают продвигать сервис временных помощников в своем городе». Семейные онлайн-квизы. Для игры нужно собрать команду, созвониться в любом удобном мессенджере, подключиться к трансляции и в прямом эфире отвечать на увлекательные вопросы ведущего. Ответы принимаются на специальных бланках в режиме онлайн, команда оперативно объявляет результаты и награждает победителей.

«Мы запустили направление онлайн-викторин Kidsout Quiz, которое может разнообразить семейный досуг. В команды объединяются семьи из разных городов, играют вместе внуки и бабушки — это еще один способ общения внутри семьи, способ почувствовать командный дух и зарядиться новыми позитивными эмоциями. Этому направлению всего месяц, но мы уже успели провести тематический квиз в партнерстве с “Союзмультфильмом”».

В планах компании — постепенное возвращение к офлайн-формату с сохранением всех новых проектов, запущенных за время карантина.

Советы

Будьте смелыми. Все, что казалось когда-то нереальным, на самом деле можно сделать за несколько недель.

Верьте в свои силы и в то, что все возможно. Кризис — это время возможностей, и мы это проверили на себе. Это точно не время раскисать.

Будьте честными с собой и командой. Мы постарались максимально сохранить команду, несмотря на то, что, конечно, были вынуждены сокращать финансовые затраты. Люди всегда видят ваше отношение и готовы поддерживать вас, если вы открыты перед ними.

Все границы — у вас в голове. Если есть задача, то всегда можно найти решение. В условиях ограниченного времени это правило работает гораздо лучше, чем в «мирной» жизни.



Фото на обложке: Kidsout