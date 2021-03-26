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Истории

Искусственный интеллект: технология для тотальной слежки или универсальный инструмент для бизнеса

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор

Яна Носенко

Некоторые люди до сих пор видят угрозу в ИИ, так как он уже сейчас может заменять собой целые отделы сотрудников, а корпорации с его помощью собирают всевозможные данные о пользователях. Однако сложно отрицать его пользу для бизнеса. Вот несколько возможных применений этой технологии в предпринимательстве.

Искусственный интеллект: технология для тотальной слежки или универсальный инструмент для бизнеса

Корпорации используют интеллектуальные вычисления, чтобы анализировать нашу повседневную цифровую активность. Они собирают данные даже с умных бытовых приборов, начиная от кофеварок, заканчивая системами безопасности. Все это нужно для того, чтобы наращивать продажи при помощи более персонализированной таргетированной рекламы. Крупные IT-гиганты, такие как Google, Facebook, Twitter и другие социальные сети, используют аналогичную практику.

В наше время искусственный интеллект используется правительствами, компаниями и корпорациями по всему миру. Поведение и психологические аспекты пользователей тщательно анализируются для наиболее эффективного продвижения продуктов среди потенциальных покупателей. На каждом сайте нас встречает персонализированная реклама.

Согласно исследованию NI Business Info, опубликованному в 2021 году, существуют следующие области применения ИИ в бизнесе.

  • Улучшение обслуживания клиентов — используется в программах виртуальных помощников для предоставления пользователям поддержки в режиме реального времени.
  • Автоматизация рабочих задач — собираются и анализируются данные с интеллектуальных датчиков или используются алгоритмы машинного обучения (ML) для классификации и автоматической маршрутизации запросов на обслуживание.
  • Оптимизация логистики — используются инструменты распознавания изображений на базе искусственного интеллекта для мониторинга и оптимизации инфраструктуры, планирования транспортных маршрутов и т. д.
  • Повышение производительности и эффективности производства — автоматизация производственных линий путем интеграции промышленных роботов. 
  • Предотвращение перебоев в работе — например, методы обнаружения аномалий для выявления закономерностей, которые могут нарушить работу вашего бизнеса. Специальное ПО искусственного интеллекта также позволит обнаружить и предотвратить вторжения в систему безопасности.
  • Прогнозирование производительности — приложения ИИ позволяют определить период достижения целевых показателей производительности, например, время отклика на обращения в службу поддержки.
  • Прогнозирование поведения — алгоритмы машинного обучения могут анализировать  модели поведения в сети. Это позволит персонализировать подход к клиентам, выявлять мошенничество с кредитными картами или предлагать соответствующую пользователю рекламу.
  • Управление и анализ данных — ИИ позволяет интерпретировать и анализировать данные более эффективно.
  • Улучшение маркетинга — использование алгоритмов помогает эффективно отслеживать поведение пользователей и автоматизировать многие рутинные маркетинговые задачи.

Бороться с технологическим прогрессом бессмысленно, так как сбор данных и ИИ алгоритмы стали важной частью мировой экономики. Однако если принять этот факт и научиться использовать инновации в свою пользу, можно достичь отличных результатов.

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Фото на обложке: stnazkul / Depositphotos

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