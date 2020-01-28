Как быстро распространяется коронавирус, можно посмотреть в режиме онлайн

Эксперты Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе создали специальную онлайн-карту , которая покажет, как быстро распространяется коронавирус.

Согласно карте, от коронавируса уже погибли 107 человек. Подтверждены 4474 случая заболевания.

Источником информации служит база Всемирной организации здравоохранения и центров по контролю заболеваемости в Китае, США и странах Европы.

Случаи коронавируса зафиксированы в Китае, Гонконге, Таиланде, Австралии, Сингапуре, США, Японии, Южной Корее. Также в список попали Франция, Канада, Германия и другие страны.

Больше всего заболевших зарегистрировано в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. Там насчитывается 2714 заболевших, 100 человек умерли.

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года в Китае. Очагом был назван рынок морепродуктов в Ухане. Источник инфекции — гибрид двух коронавирусов летучих мышей и змей. Предположительно, это были южнокитайский многополосый крайт и китайская кобра, они продавались на рынке, пишет РБК.

Симптомы коронавируса: температура, кашель, одышка, боль в грудной клетке.

«Этот вирус очень тяжело отличить от обычной банальной внебольничной пневмонии, потому что картина абсолютна та же», — рассказал НТВ завкафедрой инфекционных болезней Медицинского университета имени Пирогова Владимир Никифоров.

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