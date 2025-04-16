Кредитный рейтинг облигаций: что означают AAA, BB и другие классы

Рассказываем в статье, как определить кредитный рейтинг облигаций, как он отражает риски и надежность и почему у некоторых бумаг нет кредитного рейтинга.

Понятие кредитного рейтинга

Независимо от того, куда инвестируются средства (ценные бумаги, недвижимость или валюта), любой вкладчик стремится снизить риски.

Облигации являются долговыми активами, по которым эмитент гарантирует выплату номинала (стоимости) и купонного дохода (процентов от пользования средствами инвестора).

Для того чтобы вкладчик мог принять обдуманное решение о приобретении облигаций, он может ориентироваться на доступные рейтинговые показатели.

Рейтинговой шкалой называют оценочные факторы, которые в совокупности определяют способна ли организация исполнить обязательства перед инвесторами. Это важный инструмент, позволяющий оценить потенциальные риски.

Вкладчикам он может быть полезен не только для анализа деятельности отдельных компаний, но и для сравнения облигаций, принадлежащих нескольким эмитентам (например, в одной нише).

Важно. Доступные данные могут свидетельствовать о справедливой ставке по бондам. Так, низкие рейтинги предполагают высокие риски, но и высокий доход. А высокий — низкие риски и пониженную доходность.

Рейтинги компаний и рейтинги, связанные с выпуском облигаций, не являются одними и теми же показателями. Однако и те, и другие показывают вероятность, связанную с дефолтом.

Организации, занимающиеся формированием рейтингов

Самыми популярными и значимыми мировыми кредитными аналитическими агентствами считаются Moody's, Fitch Ratings и S&P.

В Российской Федерации подобной аналитикой официально занимаются только аккредитованные Центробанком организации.

К их числу относятся: АО «Эксперт РА», АО «АКРА», ООО «НРА», ООО «НКР».

Центральный банк также публикует собственные рейтинги.

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Эмитенты нередко сами обращаются в аккредитованные организации перед размещением собственных активов.

В свою очередь, агентство запрашивает весомый пакет документов, подтверждающий деятельность за последние несколько лет. На основе анализа предоставленной отчетности присваивается соответствующая отметка по шкале агентства.

Формируя рейтинг, организация не вправе завышать показатели или искажать их, так как это грозит существенным штрафом или лишением лицензии. Поэтому показатели ЦБ РФ зачастую совпадают с независимыми агентствами.

Обычно опубликованные данные пересматриваются один раз в год, однако если финансовые показатели компании значительно меняются, то могут быть изменены ранее планируемого времени.

Общепринятые уровни и показатели

Для шкалы используют буквы. «A» свидетельствует о высокой надежности облигаций, «B» — о средней, «C» говорит о высокой вероятности банкротства, а «D» — о дефолтовом состоянии.

Количество символов, а также знаки «+» и «-» показывают градацию в соответствующей категории.

Например, в шкале «НКР» буквенные символы представлены следующим образом:

«AAA.ru» предполагает самую высокую надежность. «AA+.ru»/«AA.ru»/«AA+.ru» говорит о хороших показателях кредитоспособности и устойчивости. «А+/«A.ru»/«A-.ru» — определяет показатели как все еще высокие, но умеренные. «BBB+.ru/«BBB.ru»/«BBB-.ru» — свидетельствует о среднем уровне надежности. «BB+.ru»/«BB.ru»/«BB-.ru» — об умеренно низком. «B+.ru»/«B.ru»/«B-.ru» — предполагает низкую надежность активов. «CCC.ru» — говорит об очень низких показателях. «CC.ru» — о крайне низкой стабильности бумаг. «C.ru» — о критически низкой кредитоспособности. «D» — о состоянии дефолта.

Данные об облигациях могут совпадать с рейтингом представленной компании. И никогда не могут быть выше.

Иногда возникает ситуация, когда обязательства по отдельным активам не могут быть исполнены, однако сама компания остается платежеспособной.

Какие факторы влияют на рейтинговые показатели

Каждое агентство использует собственную специальную методологию. Однако в основе каждой из них лежит оценка бизнес-профиля организации, рыночных позиций, финансовых результатов, отчетности и других важных данных.

Изначально каждый показатель формируется в числовом выражении, а итоговые выводы отображаются в буквенном значении.

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Если уровень компании или ее активов имеет среднее значение или ниже, то инвесторы обращают внимание не только на буквенные показатели, но и на пресс-релизы, сопровождающие оценки. Благодаря им можно ознакомиться с бизнес-моделью организации, ее финансовым положением и потенциальными рисками.

Кроме пресс-релизов, агентства предоставляют прогнозы на ближайший год.

Так «стабильный», будет говорить о том, что изменения не предвидятся, «позитивный» — ожидается рост, «негативный» сигнализирует о повышенных рисках, а «развивающийся» говорит, о том, что показатели компании могут колебаться в различную сторону, так как факторы влияния (на данный момент) до конца невозможно просчитать.

Где можно найти актуальные данные

Рейтинговые показатели доступны на сайте агентств или эмитентов в специальных разделах.

Также существуют информационные ресурсы, публикующие готовые данные (например, rusbonds.ru).

Примеры облигаций с различными уровнями

Если активам присвоен статус «AAA», то это самые надежные ценные бумаги на российском рынке. Как правило, это ОФЗ или облигации системообразующих компаний с государственным участием.

Пример рейтинга «AAA» — МТС 1Р-21 (со ставкой 14,2% и погашением 22 июня 2026 года).

Активы с пометкой от «AA+» до «A-» принято считать очень надежными. Такие бумаги приобретают госструктуры и крупные инвесторы.

Например, АЛЬФА Б2Р24 имеет показатели «AA» (ставка 14,1%, погашение — 20 января 2026).

ХКФ Банк Б04 имеет пометку «А» (со ставкой16,7% и погашением 1 июня 2026).

Бумаги с рейтингом BBB («+»/«-») считаются среднерискованными. Вложения в них обоснованы, если не предполагается экономических, политических или социальных потрясений.

Если стоят отметки от «BB+» до «B+/-», то риски у таких вложений высокие, однако и доходность может быть высокой.

Подобные показатели присваивают активам небольших компаний или организациям, находящимся в высокорискованных нишах.

Вкладчики, принимающие решения о подобных вложениях, как правило, хорошо разбираются в соответствующих бизнес-отраслях и готовы рисковать.

Активы с пометкой «CCC» или ниже находятся в преддефолтном состоянии, или уже допустили его. Подобные вложения нежелательны для инвестора.

Отсутствие рейтинговых данных

Если у выпущенных облигаций отсутствует кредитный рейтинг, это не говорит о том, что эмитент не справится с обязательствами перед вкладчиками.

В данном случае экспертная оценка отсутствует. То есть нет анализа стоимости общего бизнеса компании-эмитента, его финансового состояния и возможностей для исполнения взятых долговых обязательств.

Подобная ситуация может говорить о том, что компания является новичком на бирже или она относится к небольшим бизнес-организациям.

Компании без рейтинга предлагают более высокую доходность (чем среднерыночные показатели) для привлечения инвесторов. Такие облигации считаются высокодоходными (ВДО), однако и риск по ним выше.

Опытные вкладчики приобретают подобные активы, однако их процент от общего портфеля, как правило, незначительный.

Если инвестор заинтересован в покупке бумаг, не имеющих рейтинга, то он может обратиться к трейдеру для анализа финансовых возможностей как компании, так и ее активов.

Основные риски, связанные с облигациями

Дефолт эмитента. В таком случае активы обесценятся, а инвестор не получит свои вложения или большую их часть.

Кредитный риск. Компания не сможет погасить облигацию или выплатить купоны.

Рыночный риск. Актуален для любых компаний, в данном случае стоимость активов со временем снизится и не оправдает первоначальных вложений.

Низкая ликвидность, которая зависит от количества покупателей и продавцов.

Активы с пометками «B-» и «B» как правило не покрывают кредитные риски эмитента, и эксперты их приобретать не рекомендуют.

При формировании портфеля чаще всего рассматривают сегмент «BB-, BB, BB+» и выше. В данном случае показатели доходности и рисков являются приемлемыми.

Значения «BBB» у опытных инвесторов составляют не более 15% от общих вложений, у новичков их может не быть вовсе.

Важно. Если инвестору требуется сохранение средств, то он выбирает активы с рейтингом «A». Если вкладчик готов к риску, чтобы заработать, то вполне может приобрести облигации с пометкой «B» или ниже.

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Внимание. Кроме данных шкал обращают внимание на сроки погашения, купонную доходность и стоимость «тела» облигации (при высоких ставках и длительных сроках — доходность, зачастую, высокая).

Аналитические данные позволяют произвести оценку бумаг, компаний и даже государств. Формированием рейтингов занимаются как международные, так и национальные организации.

Несмотря на то, что рейтинговые показатели отображают надежность эмитента и риски, связанные с вложениями, они не могут являться единственным источником для принятия решения об инвестировании.

Кроме того, представленные данные не являются гарантией того, что дефолта облигаций или компаний не случится, они лишь предоставляют прогноз с учетом имеющихся показателей на данный момент.

Фото на обложке: Freepik