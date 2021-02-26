$20 тысяч за аватар: почему цифровое искусство становится так популярно

В криптовалютном сообществе набирают популярность цифровые коллекционные предметы. Это может быть что угодно — аватар, пиксель-арт или фрагмент культового спортивного матча. Коллекционеры готовы платить за них сотни тысяч долларов, а галереи уже готовы выставлять их наравне с более традиционными произведениями искусства. Вот что об этом явлении говорят эксперты.

Шелдон Кори, инвестор из Монреаля, сказал CNBC, что заплатил $20 тысяч за один из тысяч сгенерированных компьютером аватаров под названием CryptoPunks. Они были выпущен разработчиками Larva Labs еще в 2017 году, однако набрал популярность только недавно. По данным веб-сайта NonFungible, только за последние семь дней объем продаж составил $45,2 млн.

Продажи CryptoKitties, одного из оригинальных NFT (non-fungible tokens — невзаимозаменяемый токен), за последнюю неделю принесли $433 454. Цифровые кошки, разработанные стартапом Dapper Labs, когда-то были настолько популярны, что засорили сеть Ethereum.

По данным системы отслеживания CryptoSlam, NBA Top Shot, платформа, созданная Dapper Labs в партнерстве с баскетбольной лигой, за последние семь дней привлекла продажи на сумму $147,8 млн. Сервис позволяет пользователям покупать и продавать короткие клипы c интересными моментами матчей лучших баскетболистов.

Увеличение количества этих токенов происходит по мере роста стоимости биткоинов и других криптовалют, а также из-за того, что люди стали больше времени проводить дома.

Что такое NFT?

NFT — это невзаимозаменяемые токены (то есть вы не можете обменять один NFT на другой), которые работают в блокчейн-сети, которая ведет учет всех транзакций криптовалют.

От биткоинов и других токенов их отличает уникальность. Стоимость каждого из формируется отдельно. Криптоинвесторы говорят, что ценность NFT зависит от их редкости. Их приобретают в качестве предметов коллекционирования. Помимо искусства и спорта, люди также используют NFT в виртуальной недвижимости и играх.

Надя Иванова, главный операционный директор исследовательской компании L’Atelier, входящей в BNP Paribas, говорит, что коллекционные цифровые активы можно рассматривать как улучшенную версию файла MP3. В эпоху развития цифровых технологий музыканты стремились найти способ получения прибыли за свой труд. И, по словам Ивановой, некоторые из них обращаются к NFT, чтобы доказать право собственности на свою работу и найти дополнительный источник дохода.

«Это позволяет создателям контента фактически владеть правами собственности на то, что они создают. Они могут получать прибыль в различных формах, чего они не могут сделать с физическим искусством», — сказала она CNBC. Также она добавила, что криптоискусство является наиболее перспективной отраслью рынка цифровых предметов коллекционирования.

Общая стоимость транзакций NFT в прошлом году увеличилась в четыре раза до $250 млн.

Количество цифровых кошельков, торгующих ими, почти удвоилось и превысило 222 179, в то время как некоторые трейдеры смогли получить прибыль более $100 тысяч.

«Мы видим, что на рынке NFT появляется новое поколение трейдеров. Это люди, привыкшие к цифровым технологиям, которые ищут цифровые активы за пределами устоявшихся рынков, — заметила Иванова. — Это уважаемые и богатые люди, которые хотят инвестировать в виртуальные активы, такие как NFT».

Иванова говорит, что рынок NFT активно набирает обороты. Знаменитый аукционный дом Christie’s разместил в качестве лота произведение искусства на основе NFT. Оно было создано Биплом, известным цифровым художником и видеографом, сотрудничавший с такими знаменитостями, как Ариана Гранде и Джастин Бибер.

Криптомания

Видеоклип NBA Top Shot с участием Леброна Джеймса недавно был продан за рекордную сумму в $208 тысяч.

Некоторые эксперты опасаются, что рост цен на виртуальные предметы роскоши может привести к повторению спекулятивной криптомании. Некоторым инвесторам это напомнило о пузыре ICO в 2017 году, когда несколько стартапов выпустили новые цифровые токены для сбора денег.

На сегодняшний день таких проектов практически не осталось, однако ситуация повторяется. Например, Линдси Лохан и Марк Кубан, недавно продали NFT.

«В 2017 году был очень похожий случай, — сказал CNBC Билли Реннекамп, ведущий разработчик компании Cosmos, занимающейся разработкой программного обеспечения для блокчейнов. — Каждая галерея рассматривала возможность проведения выставок NFT. Но когда их стоимость падала, было довольно рискованно в этом участвовать».

«Я не удивлюсь, если цены снова начнут резко падать и расти», — добавил Реннекамп.

Тем не менее компании, стоящие за токенами, не считают, что это просто причуда.

«NFT никуда не денутся, — сказала CNBC Кэти Тедман, глава Dapper Labs, руководившая проектом NBA Top Shot. — Они скоро станут блокчейном, который будет принят массовым потребителем. Будущее уже сегодня».

По словам Тедмана, у NBA Top Shot сейчас более 100 тысяч активных коллекционеров, а объем продаж на сегодняшний день составляет $215 млн. Компания работает над цифровой коллекционной игрой на основе лиги смешанных единоборств UFC, а также привлекла поддержку Warner Music для разработки NFT для меломанов.

«Миллиарды, потраченные на скины Fortnite, указывают на то , насколько цифровая жизнь важна и ценна для людей», — сказал CNBC Мэтт Холл, соучредитель Larva Labs.

«То, что предлагают NFT, — это формализация цифрового владения и способ сделать это за пределами жизни какой-либо одной компании, игры или платформы», — добавил он.

Холл сказал, что Larva Labs не берет никаких комиссий с пользователей своей торговой площадки, хотя платит за транзакции. «Мы являемся владельцами CryptoPunk, как и все остальные, — заметил Холл. — Таким образом, по мере роста рынка в целом те, которыми мы владеем, также становятся более ценными».

Источник.

Фото на обложке: archideaphoto / Depositphotos