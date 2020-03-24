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Истории

«Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности». Как бизнес использует кризис для роста?

Истории
Софья Федосеева
Софья Федосеева

Редактор

Софья Федосеева

Прошло всего три месяца 2020 года, но его уже можно назвать роковым для бизнеса.  Так, из-за коронавируса, нефти, обвала рубля и всех вытекающих большинство компаний перешло в режим выживания. Однако, как оказалось, даже в такое непростое время некоторые проекты находят возможности для роста. 

Мы нашли компании, чей продукт позволяет успешно существовать и зарабатывать даже во время кризиса-2020. Вот как они это делают.

«Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности». Как бизнес использует кризис для роста?

Антикризисный PR


Яна Бубнова, СЕО агентства «Кабарга»



Несмотря на то, что из-за коронавируса несколько клиентов остановили абонентское обслуживание (им сейчас не до развития, многие пытаются просто выжить), мы планируем заработать больше обычного за счет услуги «антикризисный пиар».

Такие услуги сейчас нужны:

  • ритейлерам и маркетплейсам, доставкам еды, потому что у них ситуативный сверхспрос, но они не справляются с ним, в итоге получают много негатива в соцсетях;
  • туроператорам и авиакомпаниям, потому что они вынуждены отменять рейсы и туры и решать множество вопросов с возвратом денег — далеко не все клиенты понимающие, поэтому негатив остается;
  • инвестиционным компаниям, банкам и страховым, которые традиционно в зоне риска в кризис, — кто-то не сможет выплачивать ипотеку и кредиты, кто-то начнет нагнетать панику и выводить депозиты.

Так, за последнюю неделю у нас было несколько встреч с крупными компаниями по поводу антикризиса, спрос возрос однозначно.

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Штатные пиар-службы на антикризисном пиаре не специализируются — у них другие задачи, которые не позволяют получить релевантный опыт и знания. Кроме того, им сложно абстрагироваться от эмоций, которые при управлении кризисом губительны. Поэтому на помощь приходит агентство с опытной командой, «погасившей» не один кризис.

Специфика рынка такова, что антикризисный пиар гораздо дешевле, если компания начинает готовится заблаговременно. Если же услуги нужны в самый разгар, то они, наоборот, становятся дороже в два-три раза, а иногда и больше, если кризис масштабный. 

Это происходит из-за того, что люди работают 24/7. Кроме того, приходится привлекать больше дорогих специалистов и увеличивать бюджет, например, на лидеров мнений.


Организация удаленного рабочего места


Александр Вечерский, директор по связям с общественностью Selectel



Наша компания предоставляет ряд удобных и полезных сервисов для организации удаленной работы. Среди них корпоративный мессенджер, виртуальные рабочие столы, офисные приложения Microsoft и Google, сервисы 1С. Все они доступны в облаке, начать работу с ними можно быстро и без специальных навыков администрирования. Это особенно актуально сейчас, когда многие компании срочно переводят сотрудников на работу из дома.

Рынок B2B более рационален и менее подвержен ажиотажным настроениям. Как правило, он реагирует на изменение ситуации чуть дольше и чуть более взвешенно, чем потребительский.

Безусловно, спрос на решения для удаленной работы будет только расти. Но мы не боимся, что не справимся с наплывом клиентов, потому что предоставляем облачные услуги на базе собственных дата-центров. У нас достаточно ресурсов и опыта, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов даже в условиях резкого роста нагрузки.  


Психологическая поддержка


Антон Кушнер, основатель сервиса «Понимаю»



На платформе можно дистанционно получить психологические, юридические и финансовые консультации. Для всех сотрудников наших клиентов они в любом случае были бесплатными и безлимитными, поэтому какие-то специальные акции мы не делали. 


Спрос на психологов вырос примерно на 30-40%. 

Пока что справляемся в стандартном режиме, поскольку у ряда психологов из-за снижения офлайн-активностей появилось больше времени для онлайн-консультаций. Но все равно загруженность расписания на неделю вперед превысила 70%, обычно это 50%. Поскольку есть резерв специалистов, нас это не пугает — при необходимости начнем подключать их к работе. 

Кроме того, в последнее время мы стали получать больше запросов на онлайн-поддержку от предприятий со штатными психологами, поскольку в условиях карантина и самоизоляции этот вариант не работает. 

Мы отслеживаем обращения по теме коронавируса — существенно выросла категория запросов по тревогам и страхам. 

Рост обращаемости связан с неопределенностью — пугает не сам вирус, а непонимание, как жить в ближайшем будущем. 

Также мы видим рост числа обращений у людей с пограничными расстройствами: паническими атаками и фобиями. Доля таких консультаций небольшая, но людям стало тяжелее.


AR/VR


Павел Хегай, директор по развитию и сооснователь LikeVR



Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности для remote. 

Возможность пользоваться виртуальной реальность улучшает качество работы удаленных сотрудников, делает онлайн-социализацию более глубокой.

AR-/VR-продукты открывают возможность использования в условиях самоизоляции и карантина. 

Так, у нас есть продукт «Виртуальный офис», с его помощью можно проводить встречи и конференции. 

Кроме того, для российского рынка мы реализовываем большое количество VR/AR-решений для презентации продукции и услуг компаний в офлайне. Это актуально для многих отечественных и зарубежных заказчиков, поскольку почти все массовые мероприятия, в том числе масштабные уровня ПМЭФ, отменены либо перенесены на осенний период. Так, к нам уже обращаются с запросами по VR и AR для предстоящих выставок. 

Мы не увидели значительного снижения спроса за последние несколько недель. Многие наши клиенты перевели сотрудников на удаленную работу, поэтому мы перешли в онлайн, что в целом оптимизировало логистику по переговорам и количество встреч. 


Онлайн-мероприятия


Анна Загумённая, event-директор агентства PR Partner



Мы организуем мероприятия, и в сложившейся ситуации эту сферу «трясет» как никогда. Компании отменяют корпоративы, конференции и выставки переносятся на осень. Бизнес теряет реальную возможность контакта с аудиторией.

Кризис — это возможности, и компании должны использовать любые из них, чтобы не терять клиентов и партнеров. 

Поэтому мы разработали онлайн бизнес-квест для партнеров, клиентов и сотрудников. Он трансформирует привычный формат офлайн-взаимодействия с любыми аудиториями бренда, что как нельзя актуально в период отмены мероприятий и тотального перехода на удаленную работу.

Наш проект включает задания, ребусы, загадки и шифры в концепции, которая создается под задачу каждого бизнеса. Приглашение в «игру» каждый участник получает на e-mail, поэтому можно проводить квест на тысячу человек из разных уголков мира без затрат на площадку, кейтеринг и оформление.

Эта разработка дает возможность:

  • мотивировать сотрудников на эффективную работу из дома и не дать погибнуть от скуки в четырех стенах;
  • повысить лояльность партнеров и клиентов к бренду;
  • рассказать о своем продукте или услуге;
  • транслировать свои идеи и новости на основную аудиторию в ненавязчивом и максимально интересном формате.

Спрос, ожидаемо, высокий. Бизнес вынужден адаптироваться к новой реальности. В понедельник мы запустили это решение — только за первый час нам пришло 10 запросов, однако и после кризиса и пандемии мы ожидаем интереса к нему со стороны заказчиков.

Все сотрудники event-отдела подключены к проекту и работают в режиме нон-стоп. Нам не привыкать к многозадачности, ведь ивент-рынок никогда не спит.


Управление клиентской поддержкой


Тимур Валишев, сооснователь и CEO JivoSite



Наш проект позволяет управлять обращениями клиентов из различных каналов — социальных сетей, мессенджеров, мобильных приложений, по телефону и e-mail в едином приложении. 

В основном мы работаем с компаниями, которые занимаются онлайн-продажами. Для их клиентов общение в чатах зачастую удобнее, чем по телефону.

По нашим данным, за последние несколько недель общая активность несильно изменилась — количество диалогов между компаниями и клиентами растет такими же темпами, как и раньше. Сейчас это около 3 млн чатов в неделю по России. 

Однако уже можно увидеть первые последствия эпидемии. В связи со временным закрытием границ и отменами рейсов у туристического бизнеса стало больше обращений от клиентов, выросла нагрузка на службы поддержки. Кроме того, в текущей ситуации, когда ходить по многолюдным торговым центрам стало опасно, мы ждем, что в ближайшие пару месяцев число покупок в интернет-магазинах возрастет. 

Так, за расширением лицензий на наши решения обращаются все больше компаний, которые занимаются доставкой еды, онлайн-продажей техники и доставкой медицинских товаров. Мы тестируем полный набор функций, чтобы все программы могли справляться с нагрузкой. 


Тепловизионные камеры


Антон Долгоновский, директор практики «Безопасный город» компании AT Consulting 



Умные камеры для распознавания разницы температур уже давно представлены на рынке. Идея в том, чтобы объединить тепловизор и камеру, которая транслирует картину происходящего — в итоге на монитор выводится совмещенное изображение, где подсвечиваются люди, у которых замечено несоответствие температуры тела установленной норме. Изображение в режиме реального времени транслируется на экран, за которым следит ответственный сотрудник (например, медицинский работник).

Подозрительный человек автоматически подсвечивается на всех камерах в помещении, благодаря чему его можно быстро найти в потоке людей и осмотреть.

Сегодня такие решения используются для эпидемиологического контроля и контроля доступа на объект на крупных транспортных узлах (вокзалы или аэропорты), а также в промышленности, где из-за потока невозможен ручной контроль с помощью градусника или ручного тепловизора.

Помимо контроля потенциально больных сотрудников или посетителей, такие камеры могут использоваться для распознавания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения — в таком случае температура поднимается локально, в основном на лице из-за расширения сосудов. Это актуально для заводов, где от состояния сотрудника зависит не только качество работы, но и безопасность окружающих.

Пока что мы не отмечаем роста спроса на подобные решения, в основном потому, что на крупных целевых объектах они уже установлены, но если эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону, такие камеры — один из самых точных способов раннего распознавания заболевших сотрудников. При необходимости, их можно установить очень быстро — средние сроки одна-две недели.

Фото на обложке: S.Gvozd/Shutterstock

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