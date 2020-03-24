«Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности». Как бизнес использует кризис для роста?

Мы нашли компании, чей продукт позволяет успешно существовать и зарабатывать даже во время кризиса-2020. Вот как они это делают.

Прошло всего три месяца 2020 года, но его уже можно назвать роковым для бизнеса. Так, из-за коронавируса, нефти, обвала рубля и всех вытекающих большинство компаний перешло в режим выживания. Однако, как оказалось, даже в такое непростое время некоторые проекты находят возможности для роста.

Антикризисный PR

Яна Бубнова, СЕО агентства «Кабарга»

Несмотря на то, что из-за коронавируса несколько клиентов остановили абонентское обслуживание (им сейчас не до развития, многие пытаются просто выжить), мы планируем заработать больше обычного за счет услуги «антикризисный пиар».

Такие услуги сейчас нужны:

ритейлерам и маркетплейсам, доставкам еды, потому что у них ситуативный сверхспрос, но они не справляются с ним, в итоге получают много негатива в соцсетях;

туроператорам и авиакомпаниям, потому что они вынуждены отменять рейсы и туры и решать множество вопросов с возвратом денег — далеко не все клиенты понимающие, поэтому негатив остается;

инвестиционным компаниям, банкам и страховым, которые традиционно в зоне риска в кризис, — кто-то не сможет выплачивать ипотеку и кредиты, кто-то начнет нагнетать панику и выводить депозиты.

Так, за последнюю неделю у нас было несколько встреч с крупными компаниями по поводу антикризиса, спрос возрос однозначно.

Штатные пиар-службы на антикризисном пиаре не специализируются — у них другие задачи, которые не позволяют получить релевантный опыт и знания. Кроме того, им сложно абстрагироваться от эмоций, которые при управлении кризисом губительны. Поэтому на помощь приходит агентство с опытной командой, «погасившей» не один кризис.

Специфика рынка такова, что антикризисный пиар гораздо дешевле, если компания начинает готовится заблаговременно. Если же услуги нужны в самый разгар, то они, наоборот, становятся дороже в два-три раза, а иногда и больше, если кризис масштабный.

Это происходит из-за того, что люди работают 24/7. Кроме того, приходится привлекать больше дорогих специалистов и увеличивать бюджет, например, на лидеров мнений.

Организация удаленного рабочего места

Александр Вечерский, директор по связям с общественностью Selectel

Наша компания предоставляет ряд удобных и полезных сервисов для организации удаленной работы. Среди них корпоративный мессенджер, виртуальные рабочие столы, офисные приложения Microsoft и Google, сервисы 1С. Все они доступны в облаке, начать работу с ними можно быстро и без специальных навыков администрирования. Это особенно актуально сейчас, когда многие компании срочно переводят сотрудников на работу из дома.

Рынок B2B более рационален и менее подвержен ажиотажным настроениям. Как правило, он реагирует на изменение ситуации чуть дольше и чуть более взвешенно, чем потребительский.

Безусловно, спрос на решения для удаленной работы будет только расти. Но мы не боимся, что не справимся с наплывом клиентов, потому что предоставляем облачные услуги на базе собственных дата-центров. У нас достаточно ресурсов и опыта, чтобы обеспечить бесперебойную работу сервисов даже в условиях резкого роста нагрузки.

Психологическая поддержка

Антон Кушнер, основатель сервиса «Понимаю»

На платформе можно дистанционно получить психологические, юридические и финансовые консультации. Для всех сотрудников наших клиентов они в любом случае были бесплатными и безлимитными, поэтому какие-то специальные акции мы не делали.

Спрос на психологов вырос примерно на 30-40%.

Пока что справляемся в стандартном режиме, поскольку у ряда психологов из-за снижения офлайн-активностей появилось больше времени для онлайн-консультаций. Но все равно загруженность расписания на неделю вперед превысила 70%, обычно это 50%. Поскольку есть резерв специалистов, нас это не пугает — при необходимости начнем подключать их к работе.

Кроме того, в последнее время мы стали получать больше запросов на онлайн-поддержку от предприятий со штатными психологами, поскольку в условиях карантина и самоизоляции этот вариант не работает.

Мы отслеживаем обращения по теме коронавируса — существенно выросла категория запросов по тревогам и страхам.

Рост обращаемости связан с неопределенностью — пугает не сам вирус, а непонимание, как жить в ближайшем будущем.

Также мы видим рост числа обращений у людей с пограничными расстройствами: паническими атаками и фобиями. Доля таких консультаций небольшая, но людям стало тяжелее.

AR/VR

Павел Хегай, директор по развитию и сооснователь LikeVR

Коронавирус — это не круто, зато появились огромные возможности для remote.

Возможность пользоваться виртуальной реальность улучшает качество работы удаленных сотрудников, делает онлайн-социализацию более глубокой.

AR-/VR-продукты открывают возможность использования в условиях самоизоляции и карантина.

Так, у нас есть продукт «Виртуальный офис», с его помощью можно проводить встречи и конференции.

Кроме того, для российского рынка мы реализовываем большое количество VR/AR-решений для презентации продукции и услуг компаний в офлайне. Это актуально для многих отечественных и зарубежных заказчиков, поскольку почти все массовые мероприятия, в том числе масштабные уровня ПМЭФ, отменены либо перенесены на осенний период. Так, к нам уже обращаются с запросами по VR и AR для предстоящих выставок.

Мы не увидели значительного снижения спроса за последние несколько недель. Многие наши клиенты перевели сотрудников на удаленную работу, поэтому мы перешли в онлайн, что в целом оптимизировало логистику по переговорам и количество встреч.

Онлайн-мероприятия

Анна Загумённая, event-директор агентства PR Partner

Мы организуем мероприятия, и в сложившейся ситуации эту сферу «трясет» как никогда. Компании отменяют корпоративы, конференции и выставки переносятся на осень. Бизнес теряет реальную возможность контакта с аудиторией.

Кризис — это возможности, и компании должны использовать любые из них, чтобы не терять клиентов и партнеров.

Поэтому мы разработали онлайн бизнес-квест для партнеров, клиентов и сотрудников. Он трансформирует привычный формат офлайн-взаимодействия с любыми аудиториями бренда, что как нельзя актуально в период отмены мероприятий и тотального перехода на удаленную работу.

Наш проект включает задания, ребусы, загадки и шифры в концепции, которая создается под задачу каждого бизнеса. Приглашение в «игру» каждый участник получает на e-mail, поэтому можно проводить квест на тысячу человек из разных уголков мира без затрат на площадку, кейтеринг и оформление.

Эта разработка дает возможность:

мотивировать сотрудников на эффективную работу из дома и не дать погибнуть от скуки в четырех стенах;

повысить лояльность партнеров и клиентов к бренду;

рассказать о своем продукте или услуге;

транслировать свои идеи и новости на основную аудиторию в ненавязчивом и максимально интересном формате.

Спрос, ожидаемо, высокий. Бизнес вынужден адаптироваться к новой реальности. В понедельник мы запустили это решение — только за первый час нам пришло 10 запросов, однако и после кризиса и пандемии мы ожидаем интереса к нему со стороны заказчиков.

Все сотрудники event-отдела подключены к проекту и работают в режиме нон-стоп. Нам не привыкать к многозадачности, ведь ивент-рынок никогда не спит.

Управление клиентской поддержкой

Тимур Валишев, сооснователь и CEO JivoSite

Наш проект позволяет управлять обращениями клиентов из различных каналов — социальных сетей, мессенджеров, мобильных приложений, по телефону и e-mail в едином приложении.

В основном мы работаем с компаниями, которые занимаются онлайн-продажами. Для их клиентов общение в чатах зачастую удобнее, чем по телефону.

По нашим данным, за последние несколько недель общая активность несильно изменилась — количество диалогов между компаниями и клиентами растет такими же темпами, как и раньше. Сейчас это около 3 млн чатов в неделю по России.

Однако уже можно увидеть первые последствия эпидемии. В связи со временным закрытием границ и отменами рейсов у туристического бизнеса стало больше обращений от клиентов, выросла нагрузка на службы поддержки. Кроме того, в текущей ситуации, когда ходить по многолюдным торговым центрам стало опасно, мы ждем, что в ближайшие пару месяцев число покупок в интернет-магазинах возрастет.

Так, за расширением лицензий на наши решения обращаются все больше компаний, которые занимаются доставкой еды, онлайн-продажей техники и доставкой медицинских товаров. Мы тестируем полный набор функций, чтобы все программы могли справляться с нагрузкой.

Тепловизионные камеры

Антон Долгоновский, директор практики «Безопасный город» компании AT Consulting

Умные камеры для распознавания разницы температур уже давно представлены на рынке. Идея в том, чтобы объединить тепловизор и камеру, которая транслирует картину происходящего — в итоге на монитор выводится совмещенное изображение, где подсвечиваются люди, у которых замечено несоответствие температуры тела установленной норме. Изображение в режиме реального времени транслируется на экран, за которым следит ответственный сотрудник (например, медицинский работник).

Подозрительный человек автоматически подсвечивается на всех камерах в помещении, благодаря чему его можно быстро найти в потоке людей и осмотреть.

Сегодня такие решения используются для эпидемиологического контроля и контроля доступа на объект на крупных транспортных узлах (вокзалы или аэропорты), а также в промышленности, где из-за потока невозможен ручной контроль с помощью градусника или ручного тепловизора.

Помимо контроля потенциально больных сотрудников или посетителей, такие камеры могут использоваться для распознавания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения — в таком случае температура поднимается локально, в основном на лице из-за расширения сосудов. Это актуально для заводов, где от состояния сотрудника зависит не только качество работы, но и безопасность окружающих.

Пока что мы не отмечаем роста спроса на подобные решения, в основном потому, что на крупных целевых объектах они уже установлены, но если эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону, такие камеры — один из самых точных способов раннего распознавания заболевших сотрудников. При необходимости, их можно установить очень быстро — средние сроки одна-две недели.

Фото на обложке: S.Gvozd/Shutterstock