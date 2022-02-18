Как сделать биткоин-ферму экологичной: кейс Kryptovault

Kryptovault — норвежский поставщик и оператор центров обработки данных, а также крупнейший биткоин-майнер в стране. Ферма компании расположена недалеко от Осло (столица Норвегии), а ее площадь составляет примерно 5 тысяч кв. м. Чем интересна Kryptovault? Дело в том, что она опровергает сложившееся представление о вреде майнинга для окружающей среды.

Kryptovault управляет 6,5 тысячами установок для майнинга, а к осени планирует увеличить их число до 15 тысяч. При этом она не потратит ни единого киловатта невозобновляемой энергии. Это возможно благодаря конкретным условиям — работа ведется в Норвегии, где 99% энергии добывают из возобновляемых источников, в основном с помощью гидро- и ветроэнергетики.

Если год выдается тяжелым, то на этот случай у Норвегии есть запасы энергии, которые иногда достигают до 20 ТВт·ч. Возобновляемая энергия и ее запасы, а также северный климат, делают Норвегию идеальным местом для крупномасштабного майнинга.

Для CEO Kryptovault Кьетила Хоува Петтерсена добыча биткоина изначально была лишь хобби. Превратив это в полноценный бизнес, он хочет выступить против утверждений о неустойчивости отрасли. По его мнению, в последнее время СМИ часто негативно отзываются о биткоин-майнинге, а большинство претензий ничем не обоснованы.

Петтерсен отмечает, при хорошем регулировании добыча биткоина обеспечивает значительную экономическую выгоду как для майнинговых компаний, так и для страны, в которой они работают. Майнинг также требует высококвалифицированной рабочей силы, что позволяет повышать зарплату и уровень жизни сотрудников.

Кроме того, страны с избытком возобновляемой энергии от гидро-, ветро- и солнечных электростанций смогут избежать дорогостоящего экспорта энергии. Как утверждает Петтерсон, добыча биткоина, подобная Kryptovault, помогает государственным производителям энергии извлекать выгоду из энергетических избытков.

Петтерсен также отмечает, что многие преувеличивают энергозатраты при майнинге биткоина. «Если взглянуть на общие энергозатраты в глобальном масштабе, они в любом случае будут огромными», — утверждает он, добавляя, что традиционная добыча золота требует свыше четырех раз больше энергии, чем майнинг биткоина.

По некоторым оценкам, доля возобновляемой энергии, используемой при добыче биткоина, может достигать 75%.

Поэтому, по словам Петтерсона, утверждения о его загрязняющем воздействии ничем не подтверждены. Он считает, что майнинг следует организовывать в местах, подобных Норвегии. Например, в Северной Норвегии, где есть избыток энергии, и в Сальвадоре, где сейчас для добычи биткоина используется энергия вулканов.

Новый метод сушки древесины

Возобновляемые источники решают лишь половину проблемы. Биткоин добывается на оборудовании, оснащенном чипами ASIC, которые выделяют большое количество тепла.

В 2018 году Kryptovault использовала огромные вентиляторы, чтобы охлаждать 9,5 тысяч установок, действовавших в тот период. Вентиляторы потребляли много электричества и производили много шума — настолько, что местный муниципалитет пригрозил компании закрытием.

С тех пор Kryptovault обеспечила шумоизоляцию, что обошлось ей более чем в $2 млн, и практически решила проблему, которая угрожала ее бизнесу.

Оставалось только разобраться с избыточным теплом: для этого компания создала сеть гофрированных труб, выводящих тепло за пределы завода в десятки контейнеров с древесиной. Этот необычный способ избавления от тепла сделал Kryptovault первопроходцем в области экологичного майнинга.

Компания бесплатно предоставляет услуги по сушке древесины местным лесорубам. Поскольку майнинговое оборудование производит большое количество тепла, древесина высыхает полностью всего за несколько дней даже на улице, часто под снегом и дождем.

Ранее в этом месяце Kryptovault сушила древесину в 12 контейнерах. По словам Петтерсена, компания переходит на новое майнинговое оборудование, которое поставляется из Китая. Оно будет в три раза эффективнее текущего и, скорее всего, будет производить намного больше тепла. К этой осени Kryptovault планирует работать уже на 15 тысячах установках для майнинга, что позволит ей удвоить количество высушиваемой древесины.

Усилия Kryptovault по созданию замкнутого цикла энергопотребления могут повлиять на регуляторов Норвегии. Министр регионального развития Бьорн Арилд Грам сообщил изданию The Guardian о том, что сейчас правительство «рассматривает варианты» регулирования майнинговой отрасли.

Грам считает, что в долгосрочной перспективе будет трудно оправдать интенсивное использование возобновляемой энергии, несмотря на возможные преимущества майнинга. Сейчас правительство думает над тем, какие меры можно принять, чтобы решить эту проблему.

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